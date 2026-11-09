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Movember : chez les hommes de plus de 50 ans, le cancer de la prostate reste souvent muet des années, et l'Institut national du cancer vous renvoie à votre médecin

En novembre, les moustaches poussent et des mairies passent au bleu pour Movember. Derrière ce symbole, la campagne parle notamment du cancer de la prostate, qui touche surtout les hommes de plus de 50 ans. Or c'est précisément à l'âge où ce cancer est le plus fréquent que Movember reste le moins connu, alors qu'il avance souvent des années sans se faire remarquer.

Par Fabrice Crozier | Publié le 9 Novembre 2026 à 09:19 | mis à jour le 9 Novembre 2026 à 09:19



Movember, une campagne que les plus de 65 ans connaissent à peine



Un sondage YouGov réalisé les 21 et 22 octobre auprès de 1 002 Français montre que ce n'est pas le cas. Seuls 36 % des Français ont entendu parler de Movember, contre 91 % pour Octobre rose, et la notoriété fond avec l'âge : un quart des 55-64 ans connaissent la campagne, à peine 14 % des 65 ans et plus. Quant à la moustache, seuls 9 % des hommes comptent se la laisser pousser cette année.

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Cancer de la prostate : souvent des années sans un signe pour vous alerter Ce décalage tombe mal, car le cancer de la prostate frappe surtout les hommes mûrs. Selon l'Institut national du cancer, il est rare avant 50 ans, et c'est autour de 70 ans que le nombre de cas est le plus élevé. Avec 59 885 nouveaux cas recensés en 2018, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme, et il a causé 9 228 décès en 2022. Près de 79 % des décès qu'il provoque concernent des hommes de 75 ans et plus.



Le plus traître, c'est son silence. Ce cancer évolue le plus souvent lentement, en moyenne 10 à 15 ans avant que n'apparaissent des symptômes, et il est généralement découvert après un dosage du PSA ou une anomalie au toucher rectal. Plus rarement, à un stade évolué, il peut donner des signes : infection urinaire, sang dans les urines, rétention d'urine, douleurs dans le bas du dos ou dans les os. À l'inverse, des troubles urinaires ne signent pas forcément un cancer, puisqu'un adénome ou une prostatite peuvent en être la cause.



Pourquoi la France n'invite pas tous les hommes au dépistage



Les examens eux-mêmes ont leurs limites. Dans 70 % des cas, un dosage de PSA élevé n'était pas lié à un cancer et a inquiété l'homme à tort, tandis qu'un PSA faible cache un cancer dans 10 % des cas. Mais le point le plus délicat est ailleurs : près de la moitié des cancers dépistés seraient restés latents sans réclamer de traitement, et plus d'un homme traité sur deux connaît au moins une complication dans les deux ans qui suivent le début de son traitement.

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Cancer de la prostate : pour Movember, Curie et Montsouris créent un institut commun à Paris Vous vous demandez peut-être pourquoi aucun courrier ne vous invite à ce dépistage, comme pour le cancer colorectal entre 50 et 74 ans. La raison tient au doute qui pèse encore sur son bénéfice : il n'est pas certain qu'il permette d'éviter des décès dus à ce cancer. Les deux plus grandes études internationales, l'européenne ERSPC et l'américaine PLCO, aboutissent à des conclusions contradictoires, et il n'existe ni en France ni dans aucun autre pays de programme national qui s'adresserait à tous les hommes.Les examens eux-mêmes ont leurs limites. Dansdes cas, un dosage de PSA élevé n'était pas lié à un cancer et a inquiété l'homme à tort, tandis qu'un PSA faible cache un cancer dans 10 % des cas. Mais le point le plus délicat est ailleurs : près de la moitié des cancers dépistés seraient restés latents sans réclamer de traitement, et plus d'un homme traité sur deux connaît au moins une complication dans les deux ans qui suivent le début de son traitement.

Hommes de plus de 50 ans : le dépistage se discute avec votre médecin



Cette conversation compte davantage encore si votre père ou votre frère a eu ce cancer, car les antécédents familiaux et une origine africaine ou antillaise augmentent le risque. Pour ma part, je glisserais la question lors d'une consultation de routine, sans attendre qu'un trouble urinaire vous y oblige. Un détail pratique, enfin : le dosage du PSA se fait de préférence à distance d'un rapport sexuel ou d'un toucher rectal, précaution à vérifier avec votre médecin.

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Cancer de la prostate : les examens qui complètent votre prise de sang après 50 ans Pas de dépistage pour tous ne veut pas dire pas de dépistage du tout. Un dépistage individuel reste possible, à votre initiative ou à celle de votre médecin, et il associe un toucher rectal à un dosage du PSA, une simple prise de sang. La page de l'Institut national du cancer consacrée à ce dépistage pose le cadre : avant de vous lancer, mieux vaut connaître ses avantages, ses inconvénients et ses conséquences. La décision reste un choix personnel, à réfléchir au cas par cas et à discuter avec votre médecin.Cette conversation compte davantage encore si votre père ou votre frère a eu ce cancer, car les antécédents familiaux et une origine africaine ou antillaise augmentent le risque. Pour ma part, je glisserais la question lors d'une consultation de routine, sans attendre qu'un trouble urinaire vous y oblige. Un détail pratique, enfin : le dosage du PSA se fait de préférence à distance d'un rapport sexuel ou d'un toucher rectal, précaution à vérifier avec votre médecin.

Movember et le tabou : en parler avant que ça fasse mal Le premier obstacle n'est peut-être pas médical. « Tu vas voir l'urologue quand ça va mal, quand tu as le cancer » : la formule vient d'un homme qui a fait d'un village du Périgord un bastion de Movember, cité par Sud Ouest. Nous connaissons ce réflexe, qui consiste à attendre que quelque chose fasse mal avant de pousser la porte du cabinet médical. Avec un cancer qui se tait des années, ce réflexe joue contre nous.



Le sondage YouGov donne au moins une piste. Chez les Français qui comptent faire un geste pour Movember, le premier réflexe reste d'en parler à ses proches, devant le relais de la campagne sur les réseaux sociaux. Une moustache ne dépiste rien, c'est vrai, mais elle peut ouvrir la conversation, au repas de famille comme entre amis. Et si elle vous amène à poser la question à votre médecin, elle aura rempli son office.