Sel enrichi en potassium : une étude compte près de 3 millions de décès évitables par an, mais l'Anses a déjà fait passer votre traitement avant votre salière

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables).

Changer de sel sans changer de goût, et faire baisser sa tension au passage : la promesse a de quoi séduire ceux d'entre nous qui ont du mal à lâcher la salière. Le sel enrichi en potassium remplace une partie du chlorure de sodium, qui compose le sel de table, par du chlorure de potassium. À l'œil comme en bouche, il passe pour du sel ordinaire, et il se cuisine de la même façon.Des chercheurs du George Institute for Global Health, en Australie, ont simulé ce qui se passerait si ce sel remplaçait le sel ordinaire dans 193 pays. Leur étude a paru le 4 novembre dans la revue Nature Health. Dans le scénario le plus large, où le sel est remplacé à la maison comme dans l'alimentation industrielle et au restaurant, elle aboutit àévités chaque année, et àde nouveaux cas de maladies cardiovasculaires et rénales chroniques en moins.Ce ne sont que des projections, et non le bilan d'un essai mené sur des malades. Les auteurs eux-mêmes reconnaissent qu'un remplacement de tout le sel de la planète tient de l'ambition, et qu'ils veulent d'abord amener les pays à y réfléchir. L'ordre de grandeur reste frappant : dans 133 pays sur 193, surtout en Asie et sur le continent américain, au moins un décès cardiovasculaire sur dix serait évité.