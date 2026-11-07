Une étude associe même une consommation modérée d'alcool à un risque de décès prématuré, mais son verre de vin est plus chargé que votre verre standard

Une femme se sert un verre de vin bien plus rempli que le verre voisin - Illustration générée par IA
Même à petite dose, aucun bénéfice global pour votre santé
Ce n'est pas une étude de plus sur un organe ou une maladie isolée. Des chercheurs américains et canadiens ont voulu mesurer ce que l'alcool coûte en maladies et en décès sur toute une vie, et l'université Columbia a présenté leurs résultats le 9 juin, publiés dans le Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Des experts médicaux ont d'abord passé en revue plus de 7 200 articles scientifiques sur les maladies et les blessures liées à l'alcool, pour fixer le niveau de risque de chaque affection. L'équipe a ensuite appliqué ces risques aux grandes bases de données de santé des États-Unis.
Le verdict bouscule une croyance tenace : les chercheurs n'ont observé aucun effet protecteur global de l'alcool, quel que soit le niveau de consommation. Ils admettent qu'à faible dose, boire peut être associé à un risque réduit de cardiopathie ischémique et d'accident vasculaire cérébral. Mais une fois les cancers, les maladies du foie et les autres méfaits mis dans la balance, ces bénéfices possibles sont effacés, dès sept verres par semaine au sens américain du terme, sur lequel nous reviendrons. Pour les hommes comme pour les femmes, la consommation est associée à un risque accru au-delà d'un verre par jour.
Le verdict bouscule une croyance tenace : les chercheurs n'ont observé aucun effet protecteur global de l'alcool, quel que soit le niveau de consommation. Ils admettent qu'à faible dose, boire peut être associé à un risque réduit de cardiopathie ischémique et d'accident vasculaire cérébral. Mais une fois les cancers, les maladies du foie et les autres méfaits mis dans la balance, ces bénéfices possibles sont effacés, dès sept verres par semaine au sens américain du terme, sur lequel nous reviendrons. Pour les hommes comme pour les femmes, la consommation est associée à un risque accru au-delà d'un verre par jour.
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Deux verres par jour, un risque sur 25 de mourir de l'alcool
Parmi les auteurs figure Timothy Naimi, qui dirige l'Institut canadien de recherche sur l'usage de substances, à l'université de Victoria. L'équipe le dit sans détour : deux verres par jour, un rythme que beaucoup jugent modéré, sont associés à un risque nettement plus élevé de mourir prématurément à cause de l'alcool. Pour un homme qui boit quatorze verres par semaine, ce risque atteint 1 sur 25 au cours de la vie.
La courbe monte pourtant bien avant ce stade. Au-delà de six verres et demi par semaine pour les hommes et de sept pour les femmes, le risque de mourir d'une cause liée à l'alcool dépasse déjà un sur mille. Il passe à plus de un sur cent au-delà de huit verres et demi par semaine, pour les deux sexes. Les auteurs précisent toutefois que ces moyennes ne donnent pas votre risque personnel, qui dépend aussi de votre mode de vie, de votre génétique et de votre manière de boire.
La courbe monte pourtant bien avant ce stade. Au-delà de six verres et demi par semaine pour les hommes et de sept pour les femmes, le risque de mourir d'une cause liée à l'alcool dépasse déjà un sur mille. Il passe à plus de un sur cent au-delà de huit verres et demi par semaine, pour les deux sexes. Les auteurs précisent toutefois que ces moyennes ne donnent pas votre risque personnel, qui dépend aussi de votre mode de vie, de votre génétique et de votre manière de boire.
Votre verre standard contient moins d'alcool que celui de l'étude
Et votre verre à vous, contient-il la même chose ? Pas tout à fait. Aux États-Unis, un verre standard contient environ 14 grammes d'alcool pur. En France, Santé publique France rappelle qu'un verre standard tel que servi dans un bar ou un restaurant contient 10 grammes d'alcool pur, quel que soit le type de boisson. Le verre de l'étude est donc 40 % plus chargé que le nôtre.
Ramenés à nos verres, les seuils de l'étude changent de visage. Sept verres américains par semaine représentent 98 grammes d'alcool, soit à peu près le plafond de dix verres standards hebdomadaires du repère français. Les deux verres américains par jour font 28 grammes, presque trois de nos verres, et le seuil d'un verre américain par jour équivaut à 1,4 verre français. Sauf qu'à la maison, et même dans les bars, les doses servies sont souvent plus importantes que le verre standard : un ballon de vin bien rempli, de 15 centilitres, contient déjà à peu près autant d'alcool que le verre américain.
Ramenés à nos verres, les seuils de l'étude changent de visage. Sept verres américains par semaine représentent 98 grammes d'alcool, soit à peu près le plafond de dix verres standards hebdomadaires du repère français. Les deux verres américains par jour font 28 grammes, presque trois de nos verres, et le seuil d'un verre américain par jour équivaut à 1,4 verre français. Sauf qu'à la maison, et même dans les bars, les doses servies sont souvent plus importantes que le verre standard : un ballon de vin bien rempli, de 15 centilitres, contient déjà à peu près autant d'alcool que le verre américain.
En 2021, après 65 ans, on buvait moins à la fois mais plus souvent
Cette question nous concerne plus que d'autres, et les données de Santé publique France le montrent. En 2021, 28,4 % des hommes de 65 à 75 ans déclaraient boire tous les jours, contre 9,1 % des femmes du même âge. Parmi ceux qui avaient bu dans l'année, les 65-75 ans buvaient alors en moyenne 1,6 verre, à raison de 123,7 jours par an, quand les 18-24 ans s'en tenaient à 64,3 jours. Nous buvions ainsi moins à la fois que les jeunes, et presque deux fois plus souvent.
Les repères français, eux, datent de l'avis d'experts de 2017 : pas plus de 10 verres standards par semaine, pas plus de 2 par jour, et des jours sans alcool dans la semaine. L'Institut national de santé publique du Québec situe le risque de décès prématuré attaché à ce repère français entre un sur cent et un sur mille, c'est-à-dire précisément dans la zone que mesure l'étude américaine. L'agence française l'écrit sur sa page consacrée à la réduction des risques : il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque, et ce risque augmente au cours de la vie avec la quantité consommée. À mes yeux, l'étude américaine ne contredit pas ces repères, elle montre surtout qu'un plafond n'est pas un objectif.
Les repères français, eux, datent de l'avis d'experts de 2017 : pas plus de 10 verres standards par semaine, pas plus de 2 par jour, et des jours sans alcool dans la semaine. L'Institut national de santé publique du Québec situe le risque de décès prématuré attaché à ce repère français entre un sur cent et un sur mille, c'est-à-dire précisément dans la zone que mesure l'étude américaine. L'agence française l'écrit sur sa page consacrée à la réduction des risques : il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque, et ce risque augmente au cours de la vie avec la quantité consommée. À mes yeux, l'étude américaine ne contredit pas ces repères, elle montre surtout qu'un plafond n'est pas un objectif.
Le vin pris à table, une exception ?
D'ailleurs, une autre étude relayée par Futura apporte une nuance sur le type de boisson. Menée sur 340 924 participants de la cohorte britannique UK Biobank, âgés en moyenne de 56 ans et suivis pendant 13,4 ans, elle trouve que les spiritueux, la bière et le cidre présentent des associations défavorables avec la mortalité, même à faibles doses pour certaines causes. Le vin, lui, affiche une association entre faible consommation et mortalité plus faible, sans preuve d'un effet protecteur. La consommation d'alcool pendant les repas y était elle aussi associée à une mortalité plus faible.
Or cette étude observationnelle ne permet pas d'établir un lien de cause à effet. Le verre de vin pris à table n'y devient pas un remède, il y apparaît seulement moins défavorable que les spiritueux ou l'alcool bu en dehors des repas. Ce que je retiens de ces deux travaux, c'est que votre verre de vin du dîner reste un plaisir à doser, pas un médicament, et qu'avant de le compter, mieux vaut savoir combien d'alcool il contient vraiment.
Or cette étude observationnelle ne permet pas d'établir un lien de cause à effet. Le verre de vin pris à table n'y devient pas un remède, il y apparaît seulement moins défavorable que les spiritueux ou l'alcool bu en dehors des repas. Ce que je retiens de ces deux travaux, c'est que votre verre de vin du dîner reste un plaisir à doser, pas un médicament, et qu'avant de le compter, mieux vaut savoir combien d'alcool il contient vraiment.
« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé » (à consommer avec modération)