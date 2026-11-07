Une étude associe même une consommation modérée d'alcool à un risque de décès prématuré, mais son verre de vin est plus chargé que votre verre standard

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Ce n'est pas une étude de plus sur un organe ou une maladie isolée. Des chercheurs américains et canadiens ont voulu mesurer ce que l'alcool coûte en maladies et en décès sur toute une vie, et l'université Columbia a présenté leurs résultats le 9 juin, publiés dans le. Des experts médicaux ont d'abord passé en revue plus desur les maladies et les blessures liées à l'alcool, pour fixer le niveau de risque de chaque affection. L'équipe a ensuite appliqué ces risques aux grandes bases de données de santé des États-Unis.Le verdict bouscule une croyance tenace : les chercheurs n'ont observé aucun effet protecteur global de l'alcool, quel que soit le niveau de consommation. Ils admettent qu'à faible dose, boire peut être associé à un risque réduit de cardiopathie ischémique et d'accident vasculaire cérébral. Mais une fois les cancers, les maladies du foie et les autres méfaits mis dans la balance, ces bénéfices possibles sont effacés, dèsau sens américain du terme, sur lequel nous reviendrons. Pour les hommes comme pour les femmes, la consommation est associée à un risque accru au-delà d'