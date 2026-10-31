Cancer de la prostate : pour Movember, Curie et Montsouris créent un institut commun à Paris, et leurs oncologues vous recevront boulevard Jourdan

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Le cancer de la prostate est le plus fréquent des cancers propres aux hommes, rappelle l'Institut Curie, et pourtant, à Paris, un malade pouvait être opéré dans un hôpital puis traité par radiothérapie dans un autre, chacun avec ses habitudes. C'est ce cloisonnement que l'Institut Curie et l'Institut Montsouris veulent faire tomber.Le mercredi 28 octobre, les deux établissements ont en effet annoncé la création de l', une filière commune consacrée aux cancers de la prostate, du rein, de la vessie et des testicules. D'après le communiqué publié par l'Institut Curie, ce nouvel institut doit offrir aux patients d'Île-de-France des parcours de soins plus ciblés et un meilleur accès aux traitements innovants.L'annonce tombe à quelques jours de Movember, le mois de novembre consacré chaque année à la santé masculine, et l'institut sera présenté officiellement lors d'une soirée de lancement, le. Trois médecins le dirigeront ensemble : le Pr Gilles Créhange, chef du département d'oncologie radiothérapie de Curie, le Dr Mostefa Bennamoun, oncologue médical à Curie, et le Pr Xavier Cathelineau, chef du département d'urologie de Montsouris. Ce rapprochement prolonge une histoire déjà engagée, puisque l'Institut Montsouris, établissement privé d'intérêt collectif, a été repris en 2025 par l'Institut Curie et l'hôpital Foch. Les deux maisons avaient créé dès 2017 l'Institut du Thorax Curie-Montsouris, et la série se prolongera en 2027 avec un institut consacré aux cancers de la tête et du cou.