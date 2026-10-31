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Le Wegovy arrivera lundi en pharmacie sous forme de comprimé : Novo Nordisk a fixé son prix, et vos autres médicaments du matin devront attendre

Lundi matin, votre pharmacien pourra vous délivrer le Wegovy sous une forme nouvelle, un petit comprimé à avaler chaque jour au lieu d'une piqûre par semaine. Il faudra une ordonnance, et vous le paierez entièrement de votre poche. Surtout, ce traitement contre l'obésité ne se glisse pas n'importe où dans la journée : si vous prenez déjà des médicaments du matin, il vous imposera un ordre et une attente qu'il vaut mieux connaître avant d'ouvrir la première boîte.

Par Fabrice Crozier | Publié le 31 Octobre 2026 à 08:59 | mis à jour le 31 Octobre 2026 à 08:59



Le Wegovy en comprimé arrivera lundi dans votre pharmacie lundi 2 novembre, sur ordonnance. L'Union européenne avait autorisé cette forme en juillet, et le comprimé se conserve dans sa boîte d'origine, sans précaution de température. Mais la nouveauté a un prix, que beaucoup découvriront au comptoir.



Selon les tarifs conseillés par Novo Nordisk et détaillés par Presse-citron, la boîte de trente comprimés coûtera 169 € par mois pendant les deux premiers mois, aux doses de 1,5 puis 4 mg. Elle passera à 205 € le troisième mois, à 9 mg, puis à 235 € par mois une fois atteinte la dose d'entretien de 25 mg. Le directeur général de Novo Nordisk France, Étienne Tichit, a présenté au Parisien ce tarif d'entrée comme proche de celui du stylo injectable. Comme le prix d'un médicament non remboursé est libre, il pourra toutefois varier d'une pharmacie à l'autre.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables). Jusqu'ici, se soigner avec le Wegovy voulait dire se piquer une fois par semaine avec un stylo. Le laboratoire danois Novo Nordisk a annoncé cette semaine que la même molécule, le sémaglutide, sera vendue en France sous forme de comprimé à partir du, sur ordonnance. L'Union européenne avait autorisé cette forme en juillet, et le comprimé se conserve dans sa boîte d'origine, sans précaution de température. Mais la nouveauté a un prix, que beaucoup découvriront au comptoir.Selon les tarifs conseillés par Novo Nordisk et détaillés par Presse-citron, la boîte de trente comprimés coûterapar mois pendant les deux premiers mois, aux doses de 1,5 puis 4 mg. Elle passera à 205 € le troisième mois, à 9 mg, puis àpar mois une fois atteinte la dose d'entretien de 25 mg. Le directeur général de Novo Nordisk France, Étienne Tichit, a présenté au Parisien ce tarif d'entrée comme proche de celui du stylo injectable. Comme le prix d'un médicament non remboursé est libre, il pourra toutefois varier d'une pharmacie à l'autre.

Pourquoi l'Assurance maladie ne vous le remboursera pas

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Concrètement, les quatre premiers mois reviendront à 778 € au minimum, comme l'a calculé Presse-citron, puis à 235 € chaque mois. Sur une année entière à la dose d'entretien, la facture atteindrait ainsi 2 820 €. En revanche, vous n'aurez pas à chercher un centre spécialisé : tout médecin, généraliste compris, pourra prescrire le comprimé, précise Presse-citron. Le traitement vise les adultes dont l'indice de masse corporelle atteint 30, ou 27 avec une maladie liée au poids comme l'hypertension, le diabète de type 2 ou l'apnée du sommeil.

Depuis le 15 juin 2026, le Wegovy en stylo est remboursé à 65 %, mais dans un cadre étroit. D'après les arrêtés détaillés par le Vidal, il faut un indice de masse corporelle de départ d'au moins 40, ou d'au moins 35 avec une maladie associée, et une première ordonnance signée par un médecin habilité, exerçant par exemple dans un centre spécialisé de l'obésité ou un CHU. Le comprimé reste en dehors de ce dispositif, puisque le laboratoire n'a pas demandé sa prise en charge, rapporte La Nouvelle Tribune. Pour vous, cela signifie que chaque boîte sera réglée sans le moindre remboursement de l'Assurance maladie.Concrètement, les quatre premiers mois reviendront àau minimum, comme l'a calculé Presse-citron, puis à 235 € chaque mois. Sur une année entière à la dose d'entretien, la facture atteindrait ainsi. En revanche, vous n'aurez pas à chercher un centre spécialisé : tout médecin, généraliste compris, pourra prescrire le comprimé, précise Presse-citron. Le traitement vise les adultes dont l'indice de masse corporelle atteint 30, ou 27 avec une maladie liée au poids comme l'hypertension, le diabète de type 2 ou l'apnée du sommeil.

Un comprimé à prendre avant vos médicaments du matin 30 minutes avant de manger, de boire ou de prendre un autre médicament, faute de quoi le sémaglutide passe moins bien dans le sang, comme l'indique le



Or si vous avalez déjà au réveil un comprimé pour la tension, un autre pour le cholestérol ou pour la thyroïde, cette demi-heure change votre matinée. L'agence européenne cite un essai où le sémaglutide, pris en même temps que cinq autres comprimés, a vu son passage dans le sang baisser de 34 %. Votre pilulier et votre café devront donc attendre leur tour. Cette nouvelle routine se prépare avec votre médecin ou votre pharmacien, avant la première boîte plutôt qu'après.

J'avoue que c'est le détail qui m'a le plus arrêté, et il figure noir sur blanc dans la notice. Le comprimé se prend à jeun, après au moins huit heures sans manger, avalé entier avec une gorgée d'eau qui ne dépasse pas un demi-verre, soit 120 ml. Il faut ensuite patienter au moinsavant de manger, de boire ou de prendre un autre médicament, faute de quoi le sémaglutide passe moins bien dans le sang, comme l'indique le résumé des caractéristiques du produit publié par l'Agence européenne des médicaments Or si vous avalez déjà au réveil un comprimé pour la tension, un autre pour le cholestérol ou pour la thyroïde, cette demi-heure change votre matinée. L'agence européenne cite un essai où le sémaglutide, pris en même temps que cinq autres comprimés, a vu son passage dans le sang baisser de. Votre pilulier et votre café devront donc attendre leur tour. Cette nouvelle routine se prépare avec votre médecin ou votre pharmacien, avant la première boîte plutôt qu'après.

Thyroïde, anticoagulant, diabète : les traitements à signaler Le comprimé ralentit aussi la vidange de l'estomac, ce qui peut modifier l'effet d'autres traitements, et la notice européenne en cite plusieurs, dont certains très courants. Avec la lévothyroxine, prescrite contre l'hypothyroïdie, l'exposition à l'hormone thyroïdienne a augmenté de 33 % dans un essai, et l'agence recommande d'envisager une surveillance du bilan thyroïdien. Pour les anticoagulants de type warfarine, elle conseille de contrôler l'INR plus souvent au début du traitement.



Si vous êtes diabétique et traité par insuline ou par sulfamide, le risque d'hypoglycémie augmente, et votre médecin peut réduire ces doses au démarrage. Aucun ajustement n'est prévu en raison de l'âge, mais l'expérience clinique reste limitée au-delà de 85 ans, précise l'agence. D'ailleurs, le même texte invite à tenir compte, avant une anesthésie générale ou une sédation profonde, du risque que l'estomac ne soit pas vide : un point à signaler avant une coloscopie ou une opération.



Combien de kilos peut-on espérer perdre avec le comprimé ? L'efficacité a été mesurée dans l'essai OASIS 4, publié en septembre 2025 dans le New England Journal of Medicine. Chez 307 adultes non diabétiques, en surpoids ou obèses, le comprimé de 25 mg associé à un régime et à de l'activité physique est associé à une perte de poids moyenne de 13,6 % en 64 semaines, soit 14,2 kg, contre 2,2 % sous placebo. Près d'un participant sur deux, 47 % exactement, a perdu au moins 15 % de son poids.



Sauf que ce résultat se paie souvent en début de traitement. Dans le même essai, 46,6 % des patients sous comprimé ont eu des nausées et 30,9 % des vomissements, contre 18,6 % et 5,9 % sous placebo, surtout pendant la montée des doses, et 6,4 % ont perdu des cheveux. Avant de franchir le pas lundi, le bon réflexe sera de poser votre liste de médicaments du matin sur le bureau de votre médecin : c'est elle, plus encore que le prix, qui dira si ce comprimé peut trouver sa place dans votre journée.