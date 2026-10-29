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Grippe après 60 ans : quels médicaments pour soulager les symptômes ?

Chez les seniors, la grippe est tout sauf anodine : avec l'âge, le système immunitaire s'affaiblit et les complications deviennent plus fréquentes. Voici les bons réflexes pour vous soigner en toute sécurité.

| Publié le 29 Octobre 2026 à 09:00 | mis à jour le 28 Octobre 2026 à 12:50



Équipez-vous avant les premiers symptômes



Cette pharmacie en ligne propose une large gamme de produits de santé et de parapharmacie, des médicaments sans ordonnance aux dispositifs médicaux, avec livraison à domicile. Pratique lorsque l'on est fatigué, fiévreux et que l'on doit rester au chaud. Avant même que les premiers frissons n'arrivent, votre armoire à pharmacie doit déjà contenir tout le nécessaire. Pour s'équiper sans se déplacer, des services en ligne comme Redcare Pharmacie peuvent être utiles.Cette pharmacie en ligne propose une large gamme de produits de santé et de parapharmacie, des médicaments sans ordonnance aux dispositifs médicaux, avec livraison à domicile. Pratique lorsque l'on est fatigué, fiévreux et que l'on doit rester au chaud. license-medium-shot-old-man-taking-pills-10518294.pdf (71.26 Ko)



Le paracétamol, premier choix



Vous pouvez consulter l'offre de



Attention aux associations : le paracétamol se cache dans de nombreux sirops et sachets « rhume », ce qui expose à un surdosage involontaire. Il n'existe pas de traitement miracle qui fasse disparaître la grippe en quelques heures. Le paracétamol reste le traitement de référence pour faire baisser la fièvre et calmer maux de tête et douleurs musculaires.Vous pouvez consulter l'offre de médicaments pour la grippe en vente libre, mais respectez toujours la posologie indiquée : ne dépassez pas la dose maximale quotidienne et espacez bien les prises.Attention aux associations : le paracétamol se cache dans de nombreux sirops et sachets « rhume », ce qui expose à un surdosage involontaire. license-medium-shot-old-man-taking-pills-10518294.pdf (71.26 Ko)



Anti-inflammatoires : prudence Ibuprofène et aspirine sont souvent déconseillés ou à utiliser avec précaution chez les seniors. Ils peuvent irriter l'estomac, fatiguer les reins et poser problème en cas de maladie cardiaque ou de traitement anticoagulant. Demandez toujours conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'en prendre. license-medium-shot-old-man-taking-pills-10518294.pdf (71.26 Ko)



Toux, nez bouché : les pièges à éviter Les antitussifs peuvent soulager une toux sèche et épuisante, mais une toux grasse ne doit pas être « bloquée ». Méfiez-vous aussi des décongestionnants nasaux contenant un vasoconstricteur, qui peuvent faire monter la tension. Un lavage du nez au sérum physiologique, une bonne hydratation et un air pas trop sec sont des alternatives simples. license-medium-shot-old-man-taking-pills-10518294.pdf (71.26 Ko)



Les antiviraux, sur ordonnance Il existe des médicaments antiviraux, comme l'oseltamivir. Ils réduisent la durée et l'intensité des symptômes, à condition d'être pris tôt, et sont réservés aux personnes à risque, ce qui inclut les plus de 65 ans. Ils sont délivrés uniquement sur prescription médicale. license-medium-shot-old-man-taking-pills-10518294.pdf (71.26 Ko)



Quand consulter sans attendre ? Appelez votre médecin si la fièvre dépasse trois jours, en cas de difficultés à respirer, de douleur thoracique, de confusion ou de somnolence inhabituelle. Chez les seniors, ces signes peuvent annoncer une complication, comme une pneumonie. license-medium-shot-old-man-taking-pills-10518294.pdf (71.26 Ko)



Vaccination : pensez-y dès maintenant La vaccination annuelle est recommandée, et le vaccin gratuit, à partir de 65 ans, ou plus tôt en cas de maladie chronique. Si vous êtes concerné, n'attendez pas : en parler à votre médecin ou à votre pharmacien est le bon premier pas. license-medium-shot-old-man-taking-pills-10518294.pdf (71.26 Ko)

