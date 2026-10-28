Diagnostic médical : l'IA de Microsoft fait mieux que les médecins généralistes sur des cas difficiles, mais votre médecin traitant n'y a pas accès

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Le chiffre a fait le tour des rédactions en quelques heures, et il a de quoi troubler un patient qui sort de chez son médecin traitant avec une ordonnance d'analyses. Une machine qui trouve la bonne maladie plus souvent qu'un médecin, voilà qui ressemble à une mauvaise nouvelle pour la consultation du mardi matin. Sauf que le test publié le 22 octobre dans la revuene ressemble pas à cette consultation, et c'est justement ce qui le rend utile pour vous.Les chercheurs de Microsoft ont reprispubliés par le, une revue qui sélectionne chaque semaine des cas cliniques difficiles. Chaque dossier s'ouvre sur quelques lignes, puis il faut tout aller chercher : questions au patient, examens prescrits un par un, avant de proposer un diagnostic. Selon les résultats publiés dans, le programme baptisé MAI-DxO a trouvé la bonne maladie dansdes cas. Testés sur des dossiers tirés des 56 plus récents, les médecins du test, généralistes et internistes, plafonnent àavec des livres et internet, et à 22,3 % sans documentation.