Doctolib ne veut plus seulement gérer vos rendez-vous : l'IA qui va assister votre médecin dès 2026

Ce qu'il faut retenir
- Doctolib vient de créer un laboratoire dédié à l'intelligence artificielle appliquée à la médecine, avec un investissement massif
- 90 millions de patients et plus de 400 000 soignants sont potentiellement concernés par ces futurs outils
- L'objectif dépasse la simple prise de rendez-vous : aide au diagnostic, préparation des consultations, suivi des traitements
- Contrairement aux assistants classiques, ces outils ne répondront que lorsque la fiabilité sera jugée suffisante
L'annonce qui change la donne pour 90 millions de patients
Doctolib a annoncé lundi 23 février 2026 la création de son propre laboratoire d'intelligence artificielle appliquée à la médecine. Le projet est doté d'un investissement de 20 millions d'euros pour l'année 2026.
L'initiative ne sort pas de nulle part. Après des mois de préparation en coulisses, la plateforme utilisée par 90 millions de patients et plus de 400 000 soignants change officiellement de dimension. L'objectif affiché : concevoir des outils capables d'aider les médecins dans leurs décisions cliniques et proposer aux patients ce que Doctolib appelle « un assistant de santé complet ».
Concrètement, cela pourrait se traduire par la possibilité de préparer une consultation à l'avance, de mieux comprendre un diagnostic ou de suivre un traitement avec des explications claires. Pour les médecins, les ambitions vont encore plus loin : aide à la reconstitution des antécédents médicaux du patient, appui à la prescription, voire prédiction du risque de survenue d'une maladie.
Le président de Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, insiste sur un point essentiel : ces outils ne fonctionneront pas comme les assistants que l'on trouve déjà sur internet. Ils ne répondront « que lorsque le niveau de confiance est suffisant » et seront « entraînés sur des connaissances validées et locales, pas sur tout le web ».
L'initiative ne sort pas de nulle part. Après des mois de préparation en coulisses, la plateforme utilisée par 90 millions de patients et plus de 400 000 soignants change officiellement de dimension. L'objectif affiché : concevoir des outils capables d'aider les médecins dans leurs décisions cliniques et proposer aux patients ce que Doctolib appelle « un assistant de santé complet ».
Concrètement, cela pourrait se traduire par la possibilité de préparer une consultation à l'avance, de mieux comprendre un diagnostic ou de suivre un traitement avec des explications claires. Pour les médecins, les ambitions vont encore plus loin : aide à la reconstitution des antécédents médicaux du patient, appui à la prescription, voire prédiction du risque de survenue d'une maladie.
Le président de Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, insiste sur un point essentiel : ces outils ne fonctionneront pas comme les assistants que l'on trouve déjà sur internet. Ils ne répondront « que lorsque le niveau de confiance est suffisant » et seront « entraînés sur des connaissances validées et locales, pas sur tout le web ».
Pourquoi maintenant : la pression des géants américains
Ce virage stratégique intervient dans un contexte de compétition intense. Google, OpenAI et d'autres géants technologiques multiplient les annonces dans le domaine de l'IA appliquée à la santé : diagnostic assisté, analyse d'imagerie médicale, assistants conversationnels spécialisés. Face à ces mastodontes, Doctolib mise sur un positionnement européen, centré sur la conformité réglementaire et l'ancrage dans les systèmes de santé locaux.
Pour bâtir ce laboratoire, Doctolib ne fait pas cavalier seul. Le projet fédère des partenaires de premier plan : le CHU de Nantes, l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), l'INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), le centre de recherche allemand DFKI, ainsi que plusieurs sociétés savantes, dont la Société française de pédiatrie.
Les équipes de recherche seront réparties entre Paris, Nantes et Berlin. Doctolib a renforcé ses effectifs en conséquence : le groupe compte désormais 900 collaborateurs en recherche et développement, dont 100 exclusivement dédiés à l'intelligence artificielle.
Ce laboratoire n'est pas une première absolue. Depuis octobre 2024, Doctolib propose déjà un assistant de consultation basé sur l'IA. Cet outil, activé avec l'accord du patient, écoute l'échange entre le médecin et le patient pendant la consultation, puis génère automatiquement un compte rendu structuré intégré au dossier médical. L'objectif : faire gagner du temps aux praticiens et réduire la part consacrée à la saisie informatique. Le nouveau laboratoire vise à aller beaucoup plus loin.
Pour bâtir ce laboratoire, Doctolib ne fait pas cavalier seul. Le projet fédère des partenaires de premier plan : le CHU de Nantes, l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), l'INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), le centre de recherche allemand DFKI, ainsi que plusieurs sociétés savantes, dont la Société française de pédiatrie.
Les équipes de recherche seront réparties entre Paris, Nantes et Berlin. Doctolib a renforcé ses effectifs en conséquence : le groupe compte désormais 900 collaborateurs en recherche et développement, dont 100 exclusivement dédiés à l'intelligence artificielle.
Ce laboratoire n'est pas une première absolue. Depuis octobre 2024, Doctolib propose déjà un assistant de consultation basé sur l'IA. Cet outil, activé avec l'accord du patient, écoute l'échange entre le médecin et le patient pendant la consultation, puis génère automatiquement un compte rendu structuré intégré au dossier médical. L'objectif : faire gagner du temps aux praticiens et réduire la part consacrée à la saisie informatique. Le nouveau laboratoire vise à aller beaucoup plus loin.
Ce que ça change concrètement pour les patients seniors
Pour les 90 millions de patients qui utilisent Doctolib — parmi lesquels une proportion importante de seniors —, les conséquences pratiques pourraient être considérables. Préparer une consultation sans oublier de mentionner un symptôme, obtenir une explication claire après un rendez-vous médical, comprendre un traitement prescrit : autant de situations où un assistant fiable pourrait faire la différence, en particulier pour les personnes qui consultent plusieurs spécialistes ou qui prennent de nombreux médicaments.
Le sujet est d'autant plus sensible qu'une étude publiée en janvier 2026 a montré que 44% des seniors ont des difficultés à trouver et évaluer des informations médicales fiables sur internet. La promesse de Doctolib est justement de proposer un outil qui ne puise pas dans les contenus non vérifiés du web, mais dans des données médicales validées par des chercheurs et des hôpitaux.
Reste une question cruciale : celle de la protection des données de santé. Doctolib assure que toutes les informations resteront hébergées dans un cadre conforme aux réglementations européennes. L'entreprise insiste également sur le fait que ces outils ont vocation à assister les médecins, pas à les remplacer. Les résultats des recherches menées par le laboratoire seront publiés et accessibles, dans l'objectif de favoriser l'innovation en santé en Europe.
Le sujet est d'autant plus sensible qu'une étude publiée en janvier 2026 a montré que 44% des seniors ont des difficultés à trouver et évaluer des informations médicales fiables sur internet. La promesse de Doctolib est justement de proposer un outil qui ne puise pas dans les contenus non vérifiés du web, mais dans des données médicales validées par des chercheurs et des hôpitaux.
Reste une question cruciale : celle de la protection des données de santé. Doctolib assure que toutes les informations resteront hébergées dans un cadre conforme aux réglementations européennes. L'entreprise insiste également sur le fait que ces outils ont vocation à assister les médecins, pas à les remplacer. Les résultats des recherches menées par le laboratoire seront publiés et accessibles, dans l'objectif de favoriser l'innovation en santé en Europe.
Ce qu'il faut surveiller dans les prochains mois
L'annonce de Doctolib soulève autant d'espoirs que de questions légitimes. Si la promesse est tenue, ces outils pourraient réduire considérablement la charge administrative des médecins et améliorer l'accompagnement des patients, en particulier les plus âgés ou les plus isolés.
Mais l'intelligence artificielle appliquée à la santé reste un domaine où la prudence est de mise. La responsabilité en cas d'erreur, la transparence des algorithmes et la place de l'humain dans la décision médicale sont des sujets que ni les patients, ni les professionnels de santé ne doivent perdre de vue.
Les premiers résultats concrets du laboratoire sont attendus dans le courant de l'année 2026. D'ici là, les 90 millions de patients Doctolib continueront à prendre leurs rendez-vous comme d'habitude. Mais ce qu'ils trouveront en ouvrant l'application, dans quelques mois, pourrait être très différent.
Mais l'intelligence artificielle appliquée à la santé reste un domaine où la prudence est de mise. La responsabilité en cas d'erreur, la transparence des algorithmes et la place de l'humain dans la décision médicale sont des sujets que ni les patients, ni les professionnels de santé ne doivent perdre de vue.
Les premiers résultats concrets du laboratoire sont attendus dans le courant de l'année 2026. D'ici là, les 90 millions de patients Doctolib continueront à prendre leurs rendez-vous comme d'habitude. Mais ce qu'ils trouveront en ouvrant l'application, dans quelques mois, pourrait être très différent.
Sources :
- AFP, « Doctolib lance son laboratoire d'intelligence artificielle », 23 février 2026
- Economie Matin, « Doctolib crée son propre laboratoire d'IA pour transformer la santé », 24 février 2026
- Doctolib, communiqué officiel, 23 février 2026
- AFP, « Doctolib lance son laboratoire d'intelligence artificielle », 23 février 2026
- Economie Matin, « Doctolib crée son propre laboratoire d'IA pour transformer la santé », 24 février 2026
- Doctolib, communiqué officiel, 23 février 2026
Pour aller plus loin :
- Seniors : 44 % en difficulté pour trouver des informations médicales fiables en ligne
- Seniors : 44 % en difficulté pour trouver des informations médicales fiables en ligne