Doctolib ne veut plus seulement gérer vos rendez-vous : l'IA qui va assister votre médecin dès 2026

Doctolib a annoncé lundi 23 février 2026 la création de son propre laboratoire d'intelligence artificielle appliquée à la médecine. Le projet est doté d'un investissement de 20 millions d'euros pour l'année 2026.



L'initiative ne sort pas de nulle part. Après des mois de préparation en coulisses, la plateforme utilisée par 90 millions de patients et plus de 400 000 soignants change officiellement de dimension. L'objectif affiché : concevoir des outils capables d'aider les médecins dans leurs décisions cliniques et proposer aux patients ce que Doctolib appelle « un assistant de santé complet ».



Concrètement, cela pourrait se traduire par la possibilité de préparer une consultation à l'avance, de mieux comprendre un diagnostic ou de suivre un traitement avec des explications claires. Pour les médecins, les ambitions vont encore plus loin : aide à la reconstitution des antécédents médicaux du patient, appui à la prescription, voire prédiction du risque de survenue d'une maladie.



Le président de Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, insiste sur un point essentiel : ces outils ne fonctionneront pas comme les assistants que l'on trouve déjà sur internet. Ils ne répondront « que lorsque le niveau de confiance est suffisant » et seront « entraînés sur des connaissances validées et locales, pas sur tout le web ».