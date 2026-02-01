Actualité Médicale Seniors : 44 % en difficulté pour trouver des informations médicales fiables en ligne Par Fabrice Crozier | Publié le 01/02/2026 à 07:44 Une étude publiée jeudi 30 janvier 2026 observe que 44% des seniors manquent de compétences numériques en matière de santé : difficulté à chercher, évaluer et utiliser des informations médicales en ligne. Les auteurs rapportent une association entre un meilleur niveau de maîtrise et certains indicateurs de santé (tabagisme, diabète, solitude), sans établir pour autant un lien direct de cause à effet.

Ce qu'il faut retenir

44% des seniors sont en difficulté face au numérique en matière de recherche d'informations santé selon une étude observationnelle portant sur 6 704 personnes 60% ne cherchent jamais d'information médicale en ligne malgré la possession d'un smartphone Selon l'étude, une bonne maîtrise du numérique est associée à -40% de tabagisme et -27% de diabète En France, selon une autre enquête, 72% des adultes ont des difficultés avec les outils numériques en matière de santé Les seniors modestes et les plus de 75 ans sont les plus touchés par cette fracture numérique

Une compétence cruciale que près d'un senior sur deux ne maîtrise pas



L'étude observationnelle publiée dans la revue scientifique JMIR Aging ce jeudi 30 janvier 2026 dresse à ce sujet un constat préoccupant : sur 6 704 seniors étudiés à Hong Kong (âge moyen de 77,8 ans), 44,1% présentent un niveau de compétences numériques jugé insuffisant. Autrement dit, près d'un senior sur deux ne dispose pas des aptitudes nécessaires pour naviguer efficacement dans l'univers de la santé numérique.



Plus surprenant encore : alors que 93% des participants possèdent un smartphone, près de 60% n'ont jamais utilisé leur appareil pour rechercher une information de santé en ligne. Ce paradoxe révèle un fossé majeur entre l'équipement technologique et son utilisation effective pour la santé. Posséder l'outil ne suffit pas : encore faut-il savoir s'en servir efficacement pour prendre soin de soi.



Les chercheurs ont mesuré ces compétences via l'18,2 sur 40, un niveau particulièrement préoccupant. La maîtrise du numérique santé — ce que les spécialistes appellent « littératie numérique en santé » — désigne la capacité à trouver, comprendre, évaluer et utiliser les informations médicales disponibles sur internet. Une compétence devenue essentielle à l'heure où de plus en plus de démarches de santé passent par le numérique : prise de rendez-vous en ligne sur Doctolib ou MaÏa, consultation de documents ou de rappels sur Mon Espace Santé, recherche de symptômes ou de traitements, vérification des interactions médicamenteuses...L'étude observationnelle publiée dans la revue scientifiquecedresse à ce sujet un constat préoccupant : surétudiés à Hong Kong (âge moyen de 77,8 ans),présentent un niveau de compétences numériques jugé insuffisant. Autrement dit, près d'un senior sur deux ne dispose pas des aptitudes nécessaires pour naviguer efficacement dans l'univers de la santé numérique.Plus surprenant encore : alors que, près deleur appareil pour rechercher une information de santé en ligne. Ce paradoxe révèle un fossé majeur entre l'équipement technologique et son utilisation effective pour la santé. Posséder l'outil ne suffit pas : encore faut-il savoir s'en servir efficacement pour prendre soin de soi.Les chercheurs ont mesuré ces compétences via l' échelle eHEALS , qui évalue huit aptitudes essentielles, parmi lesquelles : savoir où trouver des informations de santé en ligne, savoir les chercher efficacement, les évaluer de manière critique, les distinguer des informations de mauvaise qualité ou trompeuses, les utiliser pour prendre des décisions éclairées concernant sa santé. Le score moyen obtenu n'est que de, un niveau particulièrement préoccupant.

La France confrontée aux mêmes difficultés 44% des adultes français rencontrent des difficultés pour comprendre et s'approprier les informations en matière de santé. Parmi eux, 30% présentent un niveau problématique et 14% un niveau jugé carrément inadéquat.



Concernant spécifiquement les outils numériques, la situation est encore plus préoccupante selon cette même enquête française : 72% des Français ont des difficultés pour accéder, appréhender et utiliser les informations de santé en ligne. Et 73% peinent à naviguer dans le système de santé. Ces chiffres interrogent alors que 24 millions de profils activés et reçoit 2,5 millions de connexions mensuelles.



Les personnes les plus touchées par ce déficit de compétences sont les seniors de plus de 75 ans, les personnes à faibles revenus et celles ayant un faible niveau d'études. L'étude internationale confirme cette tendance : les bénéficiaires d'aides sociales et les résidents en logement social présentent des scores significativement plus bas. L'âge apparaît comme le facteur le plus déterminant : plus on avance en âge, plus l'aisance numérique décline, créant une véritable fracture générationnelle dans l'accès aux soins. Ce constat n'est pas isolé géographiquement. En France, une enquête de Santé Publique France publiée en mai 2024 révèle des chiffres étonnamment similaires :rencontrent des difficultés pour comprendre et s'approprier les informations en matière de santé. Parmi eux, 30% présentent un niveau problématique et 14% un niveau jugé carrément inadéquat.Concernant spécifiquement les outils numériques, la situation est encore plus préoccupante selon cette même enquête française :ont des difficultés pour accéder, appréhender et utiliser les informations de santé en ligne. Etpeinent à naviguer dans le système de santé. Ces chiffres interrogent alors que Mon Espace Santé , lancé il y a quatre ans, compte désormaiset reçoit 2,5 millions de connexions mensuelles.Les personnes les plus touchées par ce déficit de compétences sont les, les personnes àet celles ayant un. L'étude internationale confirme cette tendance : les bénéficiaires d'aides sociales et les résidents en logement social présentent des scores significativement plus bas. L'âge apparaît comme le facteur le plus déterminant : plus on avance en âge, plus l'aisance numérique décline, créant une véritable fracture générationnelle dans l'accès aux soins.

Des bénéfices observés pour la santé des seniors

Faible Compétences insuffisantes 🚬 Tabagisme Référence (100%) 🩺 Diabète Référence (100%) 😔 Solitude Score élevé Bonne Compétences modérées à élevées 🚬 Tabagisme (association) -40% (OR 0,60) 🩺 Diabète (association) -27% (OR 0,73) 😊 Solitude (association) Score réduit selon l'étude

Les seniors à l'aise avec le numérique en matière de recherche d'informations santé sont également plus actifs physiquement, consomment davantage de fruits et sont plus susceptibles d'être membres d'un centre de santé communautaire, selon les données de l'étude. Ils présentent aussi un meilleur bien-être psychologique. Ces associations suggèrent que savoir utiliser internet pour sa santé pourrait favoriser une meilleure hygiène de vie globale, même si l'étude ne permet pas d'établir de lien causal. L'intérêt majeur de cette étude réside dans l'observation d'associations entre une bonne maîtrise du numérique et de meilleurs indicateurs de santé. Les seniors qui possèdent ces compétences présentent des profils de santé plus favorables, tant sur le plan physique que mental.Les seniors à l'aise avec le numérique en matière de recherche d'informations santé sont également, consomment davantage de fruits et sont plus susceptibles d'être membres d'un centre de santé communautaire, selon les données de l'étude. Ils présentent aussi un meilleur bien-être psychologique. Ces associations suggèrent que savoir utiliser internet pour sa santé pourrait favoriser une meilleure hygiène de vie globale, même si l'étude ne permet pas d'établir de lien causal.

Comment améliorer son aisance numérique en matière de recherche d'infos santé



Plusieurs pistes concrètes sont envisagées :

Formations pratiques adaptées : ateliers numériques dans les centres sociaux, CCAS, Maisons France Services et maisons de quartier

: ateliers numériques dans les centres sociaux, CCAS, Maisons France Services et maisons de quartier Accompagnement intergénérationnel : mobilisation des étudiants et jeunes pour former les seniors, comme dans le projet étudié

: mobilisation des étudiants et jeunes pour former les seniors, comme dans le projet étudié Simplification des interfaces : développement d'applications et sites de santé plus accessibles aux personnes âgées En France, Santé Publique France a développé « L'info accessible à tous » proposant des supports de communication adaptés à tous les niveaux de compétences. Un guide pratique est également disponible pour les professionnels de santé souhaitant communiquer de manière accessible avec leurs patients. Les



L'enjeu est considérable pour l'avenir : améliorer l'aisance numérique en santé des seniors permettrait non seulement d'améliorer leur santé individuelle, mais aussi de réduire les inégalités sociales de santé qui se creusent avec la numérisation croissante du système de soins. Une condition indispensable pour que la révolution numérique de la santé profite véritablement à tous les Français, y compris aux plus vulnérables et aux plus âgés. Face à ce constat préoccupant, les chercheurs appellent à des interventions ciblées pour améliorer les compétences numériques en santé des seniors, particulièrement les plus âgés et les plus modestes. L'enjeu est d'éviter que la numérisation croissante du système de santé ne creuse davantage les inégalités existantes.Plusieurs pistes concrètes sont envisagées :En France, Santé Publique France a développé un espace dédié proposant des supports de communication adaptés à tous les niveaux de compétences. Un guide pratique est également disponible pour les professionnels de santé souhaitant communiquer de manière accessible avec leurs patients. Les Maisons France Services et les conseillers numériques peuvent aussi accompagner les seniors dans l'activation et l'utilisation de Mon Espace Santé.L'enjeu est considérable pour l'avenir : améliorer l'aisance numérique en santé des seniors permettrait non seulement d'améliorer leur santé individuelle, mais aussi de réduire les inégalités sociales de santé qui se creusent avec la numérisation croissante du système de soins. Une condition indispensable pour que la révolution numérique de la santé profite véritablement à tous les Français, y compris aux plus vulnérables et aux plus âgés.

Sources :

- JMIR Aging, « Level of eHealth Literacy and Its Associations With Health Behaviors and Outcomes in Chinese Older Adults » (étude observationnelle, analyse transversale, N=6 704), 30 janvier 2026

- Santé Publique France, « Information en santé : quelles sont les difficultés des Français ? » (enquête Health Literacy Survey), 22 mai 2024





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