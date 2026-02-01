Seniors : 44 % en difficulté pour trouver des informations médicales fiables en ligne

Ce qu'il faut retenir
- 44% des seniors sont en difficulté face au numérique en matière de recherche d'informations santé selon une étude observationnelle portant sur 6 704 personnes
- 60% ne cherchent jamais d'information médicale en ligne malgré la possession d'un smartphone
- Selon l'étude, une bonne maîtrise du numérique est associée à -40% de tabagisme et -27% de diabète
- En France, selon une autre enquête, 72% des adultes ont des difficultés avec les outils numériques en matière de santé
- Les seniors modestes et les plus de 75 ans sont les plus touchés par cette fracture numérique
Une compétence cruciale que près d'un senior sur deux ne maîtrise pas
La maîtrise du numérique santé — ce que les spécialistes appellent « littératie numérique en santé » — désigne la capacité à trouver, comprendre, évaluer et utiliser les informations médicales disponibles sur internet. Une compétence devenue essentielle à l'heure où de plus en plus de démarches de santé passent par le numérique : prise de rendez-vous en ligne sur Doctolib ou MaÏa, consultation de documents ou de rappels sur Mon Espace Santé, recherche de symptômes ou de traitements, vérification des interactions médicamenteuses...
L'étude observationnelle publiée dans la revue scientifique JMIR Aging ce jeudi 30 janvier 2026 dresse à ce sujet un constat préoccupant : sur 6 704 seniors étudiés à Hong Kong (âge moyen de 77,8 ans), 44,1% présentent un niveau de compétences numériques jugé insuffisant. Autrement dit, près d'un senior sur deux ne dispose pas des aptitudes nécessaires pour naviguer efficacement dans l'univers de la santé numérique.
Plus surprenant encore : alors que 93% des participants possèdent un smartphone, près de 60% n'ont jamais utilisé leur appareil pour rechercher une information de santé en ligne. Ce paradoxe révèle un fossé majeur entre l'équipement technologique et son utilisation effective pour la santé. Posséder l'outil ne suffit pas : encore faut-il savoir s'en servir efficacement pour prendre soin de soi.
Les chercheurs ont mesuré ces compétences via l'échelle eHEALS, qui évalue huit aptitudes essentielles, parmi lesquelles : savoir où trouver des informations de santé en ligne, savoir les chercher efficacement, les évaluer de manière critique, les distinguer des informations de mauvaise qualité ou trompeuses, les utiliser pour prendre des décisions éclairées concernant sa santé. Le score moyen obtenu n'est que de 18,2 sur 40, un niveau particulièrement préoccupant.
L'étude observationnelle publiée dans la revue scientifique JMIR Aging ce jeudi 30 janvier 2026 dresse à ce sujet un constat préoccupant : sur 6 704 seniors étudiés à Hong Kong (âge moyen de 77,8 ans), 44,1% présentent un niveau de compétences numériques jugé insuffisant. Autrement dit, près d'un senior sur deux ne dispose pas des aptitudes nécessaires pour naviguer efficacement dans l'univers de la santé numérique.
Plus surprenant encore : alors que 93% des participants possèdent un smartphone, près de 60% n'ont jamais utilisé leur appareil pour rechercher une information de santé en ligne. Ce paradoxe révèle un fossé majeur entre l'équipement technologique et son utilisation effective pour la santé. Posséder l'outil ne suffit pas : encore faut-il savoir s'en servir efficacement pour prendre soin de soi.
Les chercheurs ont mesuré ces compétences via l'échelle eHEALS, qui évalue huit aptitudes essentielles, parmi lesquelles : savoir où trouver des informations de santé en ligne, savoir les chercher efficacement, les évaluer de manière critique, les distinguer des informations de mauvaise qualité ou trompeuses, les utiliser pour prendre des décisions éclairées concernant sa santé. Le score moyen obtenu n'est que de 18,2 sur 40, un niveau particulièrement préoccupant.
La France confrontée aux mêmes difficultés
Ce constat n'est pas isolé géographiquement. En France, une enquête de Santé Publique France publiée en mai 2024 révèle des chiffres étonnamment similaires : 44% des adultes français rencontrent des difficultés pour comprendre et s'approprier les informations en matière de santé. Parmi eux, 30% présentent un niveau problématique et 14% un niveau jugé carrément inadéquat.
Concernant spécifiquement les outils numériques, la situation est encore plus préoccupante selon cette même enquête française : 72% des Français ont des difficultés pour accéder, appréhender et utiliser les informations de santé en ligne. Et 73% peinent à naviguer dans le système de santé. Ces chiffres interrogent alors que Mon Espace Santé, lancé il y a quatre ans, compte désormais 24 millions de profils activés et reçoit 2,5 millions de connexions mensuelles.
Les personnes les plus touchées par ce déficit de compétences sont les seniors de plus de 75 ans, les personnes à faibles revenus et celles ayant un faible niveau d'études. L'étude internationale confirme cette tendance : les bénéficiaires d'aides sociales et les résidents en logement social présentent des scores significativement plus bas. L'âge apparaît comme le facteur le plus déterminant : plus on avance en âge, plus l'aisance numérique décline, créant une véritable fracture générationnelle dans l'accès aux soins.
Concernant spécifiquement les outils numériques, la situation est encore plus préoccupante selon cette même enquête française : 72% des Français ont des difficultés pour accéder, appréhender et utiliser les informations de santé en ligne. Et 73% peinent à naviguer dans le système de santé. Ces chiffres interrogent alors que Mon Espace Santé, lancé il y a quatre ans, compte désormais 24 millions de profils activés et reçoit 2,5 millions de connexions mensuelles.
Les personnes les plus touchées par ce déficit de compétences sont les seniors de plus de 75 ans, les personnes à faibles revenus et celles ayant un faible niveau d'études. L'étude internationale confirme cette tendance : les bénéficiaires d'aides sociales et les résidents en logement social présentent des scores significativement plus bas. L'âge apparaît comme le facteur le plus déterminant : plus on avance en âge, plus l'aisance numérique décline, créant une véritable fracture générationnelle dans l'accès aux soins.
Des bénéfices observés pour la santé des seniors
L'intérêt majeur de cette étude réside dans l'observation d'associations entre une bonne maîtrise du numérique et de meilleurs indicateurs de santé. Les seniors qui possèdent ces compétences présentent des profils de santé plus favorables, tant sur le plan physique que mental.
Les seniors à l'aise avec le numérique en matière de recherche d'informations santé sont également plus actifs physiquement, consomment davantage de fruits et sont plus susceptibles d'être membres d'un centre de santé communautaire, selon les données de l'étude. Ils présentent aussi un meilleur bien-être psychologique. Ces associations suggèrent que savoir utiliser internet pour sa santé pourrait favoriser une meilleure hygiène de vie globale, même si l'étude ne permet pas d'établir de lien causal.
Faible Compétences insuffisantes
Tabagisme
Référence (100%)
Diabète
Référence (100%)
Solitude
Score élevé
Bonne Compétences modérées à élevées
Tabagisme (association)
-40% (OR 0,60)
Diabète (association)
-27% (OR 0,73)
Solitude (association)
Score réduit selon l'étude
Les seniors à l'aise avec le numérique en matière de recherche d'informations santé sont également plus actifs physiquement, consomment davantage de fruits et sont plus susceptibles d'être membres d'un centre de santé communautaire, selon les données de l'étude. Ils présentent aussi un meilleur bien-être psychologique. Ces associations suggèrent que savoir utiliser internet pour sa santé pourrait favoriser une meilleure hygiène de vie globale, même si l'étude ne permet pas d'établir de lien causal.
Comment améliorer son aisance numérique en matière de recherche d'infos santé
Face à ce constat préoccupant, les chercheurs appellent à des interventions ciblées pour améliorer les compétences numériques en santé des seniors, particulièrement les plus âgés et les plus modestes. L'enjeu est d'éviter que la numérisation croissante du système de santé ne creuse davantage les inégalités existantes.
Plusieurs pistes concrètes sont envisagées :
L'enjeu est considérable pour l'avenir : améliorer l'aisance numérique en santé des seniors permettrait non seulement d'améliorer leur santé individuelle, mais aussi de réduire les inégalités sociales de santé qui se creusent avec la numérisation croissante du système de soins. Une condition indispensable pour que la révolution numérique de la santé profite véritablement à tous les Français, y compris aux plus vulnérables et aux plus âgés.
Plusieurs pistes concrètes sont envisagées :
- Formations pratiques adaptées : ateliers numériques dans les centres sociaux, CCAS, Maisons France Services et maisons de quartier
- Accompagnement intergénérationnel : mobilisation des étudiants et jeunes pour former les seniors, comme dans le projet étudié
- Simplification des interfaces : développement d'applications et sites de santé plus accessibles aux personnes âgées
L'enjeu est considérable pour l'avenir : améliorer l'aisance numérique en santé des seniors permettrait non seulement d'améliorer leur santé individuelle, mais aussi de réduire les inégalités sociales de santé qui se creusent avec la numérisation croissante du système de soins. Une condition indispensable pour que la révolution numérique de la santé profite véritablement à tous les Français, y compris aux plus vulnérables et aux plus âgés.
Sources :
- JMIR Aging, « Level of eHealth Literacy and Its Associations With Health Behaviors and Outcomes in Chinese Older Adults » (étude observationnelle, analyse transversale, N=6 704), 30 janvier 2026
- Santé Publique France, « Information en santé : quelles sont les difficultés des Français ? » (enquête Health Literacy Survey), 22 mai 2024
- JMIR Aging, « Level of eHealth Literacy and Its Associations With Health Behaviors and Outcomes in Chinese Older Adults » (étude observationnelle, analyse transversale, N=6 704), 30 janvier 2026
- Santé Publique France, « Information en santé : quelles sont les difficultés des Français ? » (enquête Health Literacy Survey), 22 mai 2024