Test du cancer du côlon positif et prévention : une coloscopie sur deux attend encore trois mois plus tard, surtout si le médecin traitant n'a rien reçu

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Pourquoi un résultat qui inquiète reste-t-il si souvent sans suite ? L'étude publiée le 10 mars 2026 dans lepose la question avec des chiffres qu'on aimerait moins nets. Ses auteurs ont repris les dossiers dedont le test immunologique était revenu positif entre 2016 et 2020, en France hexagonale, et regardé à quel moment chacune avait fait sa coloscopie.Or la recommandation européenne fixe ce délai à 31 jours. Un mois après le résultat,des personnes avaient passé l'examen. À trois mois, la proportion montait à, et à deux ans à 87 %, ce qui laisse plus d'une personne sur dix sans coloscopie malgré un test positif. Vous avez bien lu : la règle prévoit un mois, la réalité en compte trois pour atteindre la moitié des patients.Faut-il pour autant s'alarmer de ces trois mois ? Les auteurs jugent eux-mêmes la question du délai moins tranchée. Une analyse de la même cohorte française, parue dans la revue, ne retrouve pas de surrisque de cancer dans les douze mois qui suivent le test, et une revue de six études publiée en 2021, portant sur, n'associe davantage de cancers avancés qu'aux coloscopies faites au-delà de six mois. Le vrai danger tient à l'examen qui n'est pas fait du tout, ce qui explique que les auteurs envisagent un délai recommandé de trois à six mois, plus proche des rendez-vous réellement disponibles.