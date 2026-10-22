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Le médicament contre les troubles de l'érection régénère-t-il les muscles ? Des chercheurs de Rome ont testé le tadalafil de votre boîte de Cialis

Dans un laboratoire de Rome, des cellules de muscle baignent une semaine dans le tadalafil, la molécule du Cialis, ce comprimé que l'on prescrit contre les troubles de l'érection. Elles se multiplient, et un titre annonce un médicament qui pourrait régénérer les muscles. La fin de l'expérience raconte pourtant une histoire plus nuancée, qui concerne d'abord les hommes qui ont une boîte de tadalafil dans leur armoire à pharmacie.

Par Fabrice Crozier | Publié le 22 Octobre 2026 à 12:26 | mis à jour le 22 Octobre 2026 à 12:26



Ce que les chercheurs de Rome ont vraiment testé 10 octobre dans la revue Molecular Biology Reports.



Les chercheurs n'ont soigné ni patient ni souris. Ils ont travaillé sur une lignée de cellules appelée C2C12, des « myoblastes » de souris, c'est-à-dire les cellules qui préparent la formation et la réparation du muscle, cultivées dans des boîtes de laboratoire. Ces cellules ont reçu du tadalafil, la molécule du Cialis et de ses génériques, à la dose de 1 micromolaire et pendant sept jours au plus, selon le résumé publié par la revue. Toute la question est de savoir ce qu'une culture de cellules peut dire de vos jambes, et nous allons voir que les auteurs se montrent plus prudents que les titres qui les ont relayés.

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Pourquoi un comprimé pour l'érection agit-il sur le muscle ? Ces chercheurs font partie de ceux qui traquent un médicament qui reproduise les bienfaits de l'exercice, rappelle Futura, et leur piste n'a rien d'une fantaisie : elle passe par une petite molécule messagère. Quand vous faites un effort, ou quand un muscle est abîmé, l'organisme libère du monoxyde d'azote, qui déclenche la réparation par l'intermédiaire d'un relais appelé « GMPc ». Une enzyme, la phosphodiestérase de type 5 ou PDE5, se charge ensuite de détruire ce relais pour couper le signal une fois le travail fait, expliquent les auteurs.



Or le tadalafil bloque justement la PDE5. C'est ainsi qu'il favorise l'afflux de sang vers le pénis, à condition d'une stimulation sexuelle, et c'est le même mécanisme qui le fait prescrire contre une forme d'hypertension des artères pulmonaires. L'équipe romaine a fait le pari de transposer l'idée au muscle : si l'enzyme qui coupe le signal de réparation est freinée, la réparation se prolonge-t-elle ?



Des cellules plus nombreuses, mais moins de fibres Première surprise, plutôt flatteuse : avec le tadalafil, les cellules se sont davantage multipliées et ont mieux survécu, avec moins de cellules mortes à chaque point de mesure, d'après le résumé de l'étude. Quand les chercheurs ont rayé la culture pour simuler une blessure, la plaie s'est refermée plus vite. Ils y voient le signe d'un médicament qui favorise la division et la survie des cellules.



Mais la suite de l'expérience, que Futura ne mentionne pas, change le tableau. Au bout d'une semaine, les cellules traitées avaient formé moins de « myotubes », ces longues fibres à plusieurs noyaux qui annoncent le muscle adulte. Elles conservaient en revanche des marqueurs de cellules encore jeunes, comme Pax7, signe qu'elles restaient en réserve au lieu de mûrir. Le tadalafil a aussi fait baisser la myostatine, une protéine qui freine naturellement la croissance musculaire.



Pour les auteurs, ce médicament maintient les cellules dans un état très prolifératif et les empêche de se spécialiser trop tôt. Ils y voient une piste de traitement d'appoint pour les maladies qui font fondre le muscle, et Futura précise qu'ils pensent aussi aux personnes contraintes de rester alitées. Dans le même résumé, ils alertent sur le risque de détournement du tadalafil comme produit dopant et réclament son évaluation par les agences antidopage. Une culture qui se multiplie sans fabriquer davantage de fibres ne dit pas encore si un muscle humain en sortirait plus fort.



Votre boîte de Cialis n'est pas un traitement du muscle

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Si vous prenez du tadalafil, c'est sur ordonnance, pour des troubles de l'érection ou, au dosage de 5 mg par jour, pour les symptômes d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Le muscle ne figure dans aucune de ces indications, et ce médicament n'a rien d'anodin. Son résumé des caractéristiques le contre-indique chez les patients qui reçoivent des dérivés nitrés, sous n'importe quelle forme, parce que l'association fait chuter la tension. Il signale aussi une baisse possible de la pression artérielle avec les médicaments contre l'hypertension.D'ailleurs, l'ironie de l'affaire mérite d'être relevée. Parmi les effets indésirables les plus fréquents du Cialis figurent, outre les maux de tête et les troubles digestifs, des douleurs dorsales et des douleurs musculaires, et le même document reconnaît que les données chez les plus de 65 ans restent limitées. Un médecin extérieur à l'étude, interrogé par Fox News, a rappelé les risques réels du tadalafil, à commencer par les chutes de tension avec les dérivés nitrés. Avaler un comprimé de plus dans l'espoir de protéger vos muscles reviendrait donc à prendre ces risques pour un bénéfice observé, jusqu'ici, dans des boîtes de culture.

Chez l'humain, le tadalafil a déjà échoué contre une myopathie Et chez l'humain ? La piste a déjà été suivie contre une maladie génétique qui détruit les muscles des garçons, la myopathie de Duchenne. Dans un essai publié en 2017 par la revue Neurology, 331 garçons de 7 à 14 ans ont reçu du tadalafil ou un placebo pendant 48 semaines, dans 63 centres de 15 pays. Le médicament n'a pas freiné la perte de leur capacité à marcher. Un critère exploratoire, les gestes des bras chez les plus de 10 ans, a livré un indice favorable, à confirmer.



Ce qui entretient vos muscles en attendant

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