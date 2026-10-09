Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Trulicity… 13 décès recensés par l'ANSM en un an, dont deux après des vomissements sous metformine

Les aGLP-1 ralentissent la vidange de l'estomac et coupent l'appétit, et ces deux effets modifient la façon dont l'organisme absorbe les autres médicaments. Le rapport cite le cas d'une femme sous Xarelto, un anticoagulant dont l'absorption dépend du repas aux doses supérieures à 10 mg. Parce qu'elle mangeait moins depuis le début d'Ozempic, son traitement protégeait moins bien, jusqu'à ce que sa prise soit déplacée au dîner, le repas le plus copieux.



Les anticoagulants de type AVK sont aussi surveillés de près, parce qu'un changement d'alimentation modifie les apports en vitamine K, qui contrarie leur effet. Au niveau européen, le comité de pharmacovigilance de l'Agence européenne des médicaments a demandé aux fabricants de la warfarine et de l'acénocoumarol une analyse complète des cas d'interaction avec ces traitements. Une revue a également été réclamée pour la lévothyroxine, prescrite contre l'hypothyroïdie, car une perte de poids rapide peut imposer d'ajuster la dose.



Le rapport cite encore le lithium et le tacrolimus, donné aux greffés, des molécules à marge thérapeutique étroite, pour lesquelles un faible écart de concentration suffit à passer de l'efficacité à la toxicité. Anticoagulant, hormone thyroïdienne : nous sommes nombreux à prendre ces traitements chaque matin depuis des années, et l'ANSM demande donc aux professionnels de santé une vigilance accrue tout au long du suivi. Elle commence par une ordonnance complète, vue en entier par votre médecin et votre pharmacien.

