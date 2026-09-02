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On pensait les peptides en ligne réservés aux sportifs : le stylo interdit par l'agence du médicament ciblait ceux qui ont des kilos à perdre et pas droit au Wegovy remboursé

Le stylo de peptides arrive dans une enveloppe matelassée, avec une application de suivi et une promesse chiffrée en kilos. Il ne vient pas d'une pharmacie, et le vendeur le dit presque : sa méthode s'adresse à ceux que le circuit officiel fait attendre. Depuis lundi, l'agence du médicament interdit ce produit en France. Si vous avez des kilos à perdre et que l'on vous a expliqué que le Wegovy remboursé n'était pas pour vous, c'est vous que cette annonce vise.

Par Fabrice Crozier | Publié le 2 Septembre 2026 à 08:54 | mis à jour le 2 Septembre 2026 à 08:54



Le vendeur avait été interdit le 16 juillet, il est revenu le mois suivant agonistes du GLP-1, la famille des médicaments amaigrissants. Moins de trois semaines plus tard, le même vendeur proposait un nouveau stylo injecteur prérempli, dosé à 40 mg, présenté comme contenant du rétatrutide. Le 3 août, l'agence lui a écrit pour lui demander ses observations. Elle n'a jamais reçu de réponse.



La décision qui en découle est datée du 14 août et publiée le 31. Elle suspend la vente, la distribution, l'importation et la publicité du produit, et ordonne son rappel en tout lieu où il se trouve. Ce n'est pas un rappel de lot pour défaut de fabrication : c'est la constatation qu'un produit vendu comme médicament n'a jamais été autorisé comme tel. Le rétatrutide, du reste, ne figure dans aucun médicament disposant d'une autorisation en France. Aucun stylo portant ce nom n'a donc été contrôlé par personne avant d'arriver dans votre boîte aux lettres.



Or cette décision porte le total à dix mesures de police sanitaire depuis octobre 2025 sur les produits présentés comme des agonistes du GLP-1 ou des peptides. Sept d'entre elles visaient déjà, en octobre, deux sociétés qui pilotaient sept sites. À chaque fermeture, le vendeur change de nom de domaine ou de vocabulaire, et tout recommence.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le 16 juillet, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, avait déjà suspendu la vente des produits d'un site marchand qui présentait ses flacons comme des, la famille des médicaments amaigrissants. Moins de trois semaines plus tard, le même vendeur proposait un nouveau stylo injecteur prérempli, dosé à 40 mg, présenté comme contenant du. Le 3 août, l'agence lui a écrit pour lui demander ses observations. Elle n'a jamais reçu de réponse.La décision qui en découle est datée du 14 août et publiée le 31. Elle suspend la vente, la distribution, l'importation et la publicité du produit, et ordonne son rappel en tout lieu où il se trouve. Ce n'est pas un rappel de lot pour défaut de fabrication : c'est la constatation qu'un produit vendu comme médicament n'a jamais été autorisé comme tel. Le rétatrutide, du reste, ne figure dans aucun médicament disposant d'une autorisation en France. Aucun stylo portant ce nom n'a donc été contrôlé par personne avant d'arriver dans votre boîte aux lettres.Or cette décision porte le total àdepuis octobre 2025 sur les produits présentés comme des agonistes du GLP-1 ou des peptides. Sept d'entre elles visaient déjà, en octobre, deux sociétés qui pilotaient sept sites. À chaque fermeture, le vendeur change de nom de domaine ou de vocabulaire, et tout recommence.

Ce que la publicité vous disait, mot pour mot L'ANSM a recopié les arguments de vente dans sa décision, et ils méritent d'être lus tels quels. « Vous avez déjà tout essayé. À chaque fois, l'appétit et les fringales ont repris le dessus. Ce n'est pas un manque de discipline. » Puis l'argument central : les traitements GLP-1 « sont désormais remboursés en France, mais seulement au-delà d'un IMC de 40, après 6 mois de parcours imposé ». La méthode du vendeur se présentait comme « l'autre voie : simple, sans le parcours de 6 mois ». Et la promesse : « En moyenne, 13 à 38 kg perdus sur 3 à 5 mois. »



Ce discours ne vise pas les sportifs en quête d'une sèche. Il s'adresse à quelqu'un qui a consulté, qui a entendu parler du remboursement du Wegovy, et qui s'est vu répondre qu'il ne remplissait pas les conditions. La publicité le dit elle-même : « Pour beaucoup de femmes, ce n'est pas une option. » C'est un ciblage précis, et il fonctionne parce qu'il part d'un fait exact.



Sauf que la promesse chiffrée, elle, ne repose sur rien. Rapporté au mois, 38 kg en trois mois font près de 13 kg par mois, un rythme qu'aucun essai clinique d'un médicament autorisé n'a jamais mesuré. Le vendeur ne cite aucune étude, et pour cause : le produit porte, selon l'ANSM, la mention « à usage exclusif dans un environnement de laboratoire ».



Pourquoi vous n'aviez pas droit au Wegovy remboursé, et ce que le vendeur en a fait 15 juin 2026, l'Assurance Maladie rembourse le Wegovy et le Mounjaro dans l'obésité de l'adulte, mais sous des conditions strictes. Il faut un indice de masse corporelle d'au moins 40 après l'échec d'une prise en charge nutritionnelle bien conduite, ou d'au moins 35 avec une maladie associée au poids, diabète, hypertension ou apnée du sommeil. La première ordonnance ouvrant droit au remboursement est réservée à des médecins spécialistes de l'obésité, et un formulaire doit accompagner chaque délivrance en pharmacie, comme le détaille



Ces seuils laissent de côté une grande partie des personnes de plus de 50 ans qui portent dix ou quinze kilos de trop. À 1,65 m et 90 kg, l'IMC est de 33 : hors remboursement, même avec de l'hypertension. Le médicament reste prescriptible par n'importe quel médecin, mais à votre charge, et le prix public d'une boîte de Wegovy dépasse les 190 euros par mois au dosage le plus élevé. C'est exactement dans cet écart, entre ce que la médecine autorise et ce que la Sécurité sociale paie, que le vendeur en ligne a placé son stylo.



D'ailleurs, l'ANSM rappelle un point que beaucoup ignorent : les agonistes du GLP-1 ne peuvent pas être vendus en ligne, même par une pharmacie agréée. Toute annonce sur internet proposant un Wegovy, un Ozempic ou un produit équivalent est illégale, quel que soit le sérieux apparent du site.

Depuis le, l'Assurance Maladie rembourse le Wegovy et le Mounjaro dans l'obésité de l'adulte, mais sous des conditions strictes. Il faut un indice de masse corporelle d'au moins 40 après l'échec d'une prise en charge nutritionnelle bien conduite, ou d'au moins 35 avec une maladie associée au poids, diabète, hypertension ou apnée du sommeil. La première ordonnance ouvrant droit au remboursement est réservée à des médecins spécialistes de l'obésité, et un formulaire doit accompagner chaque délivrance en pharmacie, comme le détaille la fiche de l'Assurance Maladie Ces seuils laissent de côté une grande partie des personnes de plus de 50 ans qui portent dix ou quinze kilos de trop. À 1,65 m et 90 kg, l'IMC est de 33 : hors remboursement, même avec de l'hypertension. Le médicament reste prescriptible par n'importe quel médecin, mais à votre charge, et le prix public d'une boîte de Wegovy dépasse les 190 euros par mois au dosage le plus élevé. C'est exactement dans cet écart, entre ce que la médecine autorise et ce que la Sécurité sociale paie, que le vendeur en ligne a placé son stylo.D'ailleurs, l'ANSM rappelle un point que beaucoup ignorent : les agonistes du GLP-1. Toute annonce sur internet proposant un Wegovy, un Ozempic ou un produit équivalent est illégale, quel que soit le sérieux apparent du site.

Des hospitalisations déjà signalées, et un foie qui encaisse



Mais le danger tient d'abord à ce que l'on ne sait pas. L'ANSM a fait analyser dans ses laboratoires des patchs vendus en ligne comme contenant du sémaglutide : la substance n'y était pas, ni aucune autre à visée amaigrissante. Sur un stylo acheté hors pharmacie, personne ne peut vous dire ce qu'il y a dedans, à quelle dose. Après 60 ans, avec un traitement pour la tension ou le cholestérol, une substance inconnue injectée chaque semaine s'ajoute à des médicaments dont personne n'a étudié les interactions.

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Nous avons vu le même schéma cet été avec les faux climatiseurs : une société, plusieurs marques, des publicités en masse, et un produit qui change de nom dès qu'un site ferme. Un seul repère suffit donc : aucun agoniste du GLP-1 ne s'achète sur internet, et aucun peptide amaigrissant ne se vend sans ordonnance. La mention « réservé à la recherche » ou « for research use only » sur l'emballage est un aveu, pas une garantie.

L'agence indique avoir reçu plusieurs signalements après l'utilisation de ces peptides frauduleux, en particulier le rétatrutide, avec des personnes hospitalisées pour des problèmes graves. La liste des effets rapportés va des nausées et vomissements à l'atteinte du foie, visible dans les analyses de sang, en passant par la déshydratation, les infections au point d'injection et les réactions allergiques sévères. Les risques sont plus élevés avec les formes injectables, c'est-à-dire précisément les stylos.Mais le danger tient d'abord à ce que l'on ne sait pas. L'ANSM a fait analyser dans ses laboratoires des patchs vendus en ligne comme contenant du sémaglutide : la substance n'y était pas, ni aucune autre à visée amaigrissante. Sur un stylo acheté hors pharmacie, personne ne peut vous dire ce qu'il y a dedans, à quelle dose. Après 60 ans, avec un traitement pour la tension ou le cholestérol, une substance inconnue injectée chaque semaine s'ajoute à des médicaments dont personne n'a étudié les interactions.Nous avons vu le même schéma cet été avec les faux climatiseurs : une société, plusieurs marques, des publicités en masse, et un produit qui change de nom dès qu'un site ferme. Un seul repère suffit donc : aucun agoniste du GLP-1 ne s'achète sur internet, et aucun peptide amaigrissant ne se vend sans ordonnance. La mention « réservé à la recherche » ou « for research use only » sur l'emballage est un aveu, pas une garantie.

Si vous avez déjà commandé ce stylo, voici ce que l'ANSM vous demande

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Et si le refus du remboursement vous a fermé une porte, votre médecin traitant reste le seul chemin où quelqu'un sait ce qu'il y a dans le stylo. La consigne de l'agence tient en trois lignes : arrêtez de l'utiliser, consultez rapidement un professionnel de santé en cas d'effet indésirable, et en cas de détresse vitale appelez le 15 ou le 18. Une prise de sang pour vérifier le foie est un réflexe raisonnable à demander à votre médecin, en lui montrant l'emballage.Et si le refus du remboursement vous a fermé une porte, votre médecin traitant reste le seul chemin où quelqu'un sait ce qu'il y a dans le stylo.