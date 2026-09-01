Un nanogel a rendu la mémoire à des souris Alzheimer : en France, la HAS n'a jugé aucun traitement assez efficace pour être remboursé sur votre ordonnance

Voilà comment cela fonctionne, en langage de tous les jours. Votre cerveau contient deux sortes de cellules. Les neurones, qui font passer l'information et qui sont détruits par la maladie. Et des cellules d'entretien, en forme d'étoile, qui nourrissent les neurones et réparent les dégâts autour d'eux. Les médecins les appellent des « astrocytes ».



Ces cellules d'entretien ont une particularité connue depuis vingt ans : elles gardent en réserve la capacité de devenir des neurones. Un verrou les en empêche, une protéine que les chercheurs désignent par un sigle, PTBP1. L'équipe américaine a fabriqué un gel liquide, assez fin pour passer du sang vers le cerveau, entrer dans ces cellules d'entretien et y faire sauter le verrou. Une fois le verrou tombé, la cellule d'entretien devient un neurone.



Le procédé a d'abord été testé sur des cellules humaines cultivées en laboratoire, puis sur de minuscules amas de tissu cérébral fabriqués pour imiter un cerveau malade. Dans les deux cas, la transformation a eu lieu, et des capteurs ont confirmé que les neurones obtenus envoyaient bien des signaux électriques. Chez les souris traitées, les chercheurs ont ensuite compté davantage de neurones, moins d'inflammation et moins de ces plaques collantes qui s'accumulent dans un cerveau atteint par la maladie.



Un détail compte pour la suite : ce gel ne modifie pas les gènes. Il agit sur une protéine, pas sur l'ADN, et son effet s'arrête quand le traitement s'arrête. Un produit qui ne laisse pas de trace définitive se teste plus facilement chez l'humain.

