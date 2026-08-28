L'ANSM veut allonger la durée de conservation de 73 médicaments courants : jusqu'à cinq ans au lieu de trois pour votre boîte de paracétamol

La question mérite d'être posée franchement : quelqu'un regarde-t-il ce que paient nos voisins pour les mêmes boîtes ? La réponse est oui, et elle est écrite dans un contrat.



L'accord-cadre signé le 5 mars 2021 entre l'État et les entreprises du médicament, prorogé le 3 mars 2026 jusqu'au 30 septembre prochain, prévoit pour les traitements les plus innovants une garantie de prix européen : pendant cinq ans, le prix affiché en France ne peut pas descendre sous le prix le plus bas constaté en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.



Lisez bien le sens de cette phrase. Ce n'est pas un plafond, c'est un plancher. Le dispositif ne sert pas à vérifier que la France ne paie pas trop cher, il garantit aux laboratoires qu'elle ne paiera pas moins que ses quatre voisins de référence. La Cour des comptes l'avait relevé dès son rapport de septembre 2017 sur la Sécurité sociale, en recommandant de rouvrir systématiquement le prix une fois ces cinq ans écoulés.



Ce choix obéit pourtant à une logique assumée. Un prix affiché élevé fait office de vitrine : il est consulté à l'étranger, il soutient les exportations, et les industriels le réclamaient de longue date.



La comparaison européenne existe donc bel et bien, elle est même contractuelle. Simplement, elle porte sur le prix de la vitrine...

