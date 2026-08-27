Actualité Médicale

Trente-trois cas de chikungunya en France, cinq de dengue, trente du virus du Nil, et deux moustiques qui se partagent votre jardin

Deux moustiques différents piquent votre jardin, et ils ne s'y prennent pas aux mêmes heures. L'un vient de transmettre le chikungunya à un habitant du Val-de-Marne, une première dans la région parisienne cette année. L'autre, celui que vous entendez tourner le soir, porte un virus dont trente personnes sont tombées malades en France depuis le début de l'été. Aucune alerte n'a été lancée : un tableau a été publié, c'est tout.

Article rédigé par Fabrice Crozier | Publié le 27 Août 2026 à 09:30 | mis à jour le 27 Août 2026 à 09:30



Trois virus, deux moustiques, un seul bulletin onze foyers de transmission locale contre six la semaine précédente, et trente cas d'infection à virus du Nil occidental contre dix-huit sept jours plus tôt. Trois maladies, deux moustiques, un même été.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le bulletin est passé presque inaperçu. Santé publique France a publié hier son bulletin de surveillance des maladies transmises par les moustiques, arrêté au 24 août :contre six la semaine précédente, et trente cas d'infection à virus du Nil occidental contre dix-huit sept jours plus tôt. Trois maladies, deux moustiques, un même été.

Le chikungunya est arrivé en région parisienne Commençons par celui dont tout le monde parle. Le moustique tigre a transmis le chikungunya à trente-trois personnes cette saison, en sept foyers, dans le Tarn, le Lot, la Gironde et désormais le Val-de-Marne. Il a aussi transmis la dengue à cinq personnes, du Tarn aux Bouches-du-Rhône. Aucune n'avait voyagé : toutes ont été piquées en France.



Le cas francilien change l'échelle du sujet. Un habitant de Nogent-sur-Marne a été diagnostiqué le 19 août, et l'agence régionale de santé d'Île-de-France a fait pulvériser un insecticide autour de son domicile dans la nuit du 25 au 26 août. À Marseille, l'agence de Provence-Alpes-Côte d'Azur avait annoncé la veille une dengue contractée dans le 12e arrondissement. Le tigre ne recule pas : il occupe 83 départements et pique de mai à novembre.



Celui de votre jardin n'est pas le tigre



Le tigre pique en plein jour et se reproduit dans de très petits contenants, une soucoupe, un jouet oublié. Le moustique commun est actif du crépuscule jusqu'à la nuit, comme le précise l'agence régionale de santé d'Île-de-France, et il pond dans des eaux plus abondantes et chargées en matières organiques. La carte, surtout, diffère : le tigre progresse département par département, alors que le Culex occupe toute la France hexagonale depuis toujours.



Reste que ce virus-ci ne vient pas des voyageurs. Il circule entre les oiseaux et les moustiques, et l'agence francilienne range parmi ses réservoirs les oiseaux migrateurs puis ceux des jardins, corneilles, pigeons et merles. Vous, en revanche, êtes un cul-de-sac : piqué, vous ne recontaminez ni un moustique, ni votre voisin.

Sur le même sujet :

Moustiques et bière : ce détail de l'étude néerlandaise qui vise directement les plus de 60 ans Or le troisième virus n'a rien à voir avec ce moustique-là. Le virus du Nil occidental circule par les moustiques du genre Culex, ceux que tout le monde appelle le moustique commun. Ni la même carte, ni les mêmes horaires, ni les mêmes lieux de ponte que le tigre : cette différence décide de ce qui vous protège réellement.Le tigre pique en plein jour et se reproduit dans de très petits contenants, une soucoupe, un jouet oublié. Le moustique commun est actif du crépuscule jusqu'à la nuit, comme le précise l'agence régionale de santé d'Île-de-France, et il pond dans des eaux plus abondantes et chargées en matières organiques. La carte, surtout, diffère : le tigre progresse département par département, alors que le Culex occupe toute la France hexagonale depuis toujours.Reste que ce virus-ci ne vient pas des voyageurs. Il circule entre les oiseaux et les moustiques, et l'agence francilienne range parmi ses réservoirs les oiseaux migrateurs puis ceux des jardins, corneilles, pigeons et merles. Vous, en revanche, êtes un cul-de-sac : piqué, vous ne recontaminez ni un moustique, ni votre voisin.

Ce que trente cas ne disent pas Trente cas dans un pays de 66 millions d'habitants, cela ne pèse rien. Sauf que le nombre de malades n'est pas la bonne mesure du risque, et le bilan de la saison précédente le montre ligne par ligne. D'après le bilan publié en mai par Santé publique France, 62 personnes ont contracté ce virus en 2025. Vingt d'entre elles, soit près d'un tiers, ont développé une forme dite neuro-invasive, c'est-à-dire une atteinte du système nerveux : méningite, inflammation du cerveau, paralysie. Cinq sont mortes.



Rapportés l'un à l'autre, ces deux chiffres racontent autre chose que les pourcentages habituels. Sur quatre personnes dont le système nerveux a été touché par ce virus en 2025, une n'en est pas ressortie vivante.



L'âge, ensuite, est sans ambiguïté. L'âge médian des 62 malades identifiés l'an dernier était de 55 ans, celui des cinq personnes décédées de 76 ans. L'agence indique que les formes neuro-invasives surviennent plus fréquemment chez les personnes âgées et chez les personnes immunodéprimées ; l'agence francilienne y ajoute les personnes greffées et les malades chroniques.



Un dernier chiffre change la lecture du compteur hebdomadaire. Sur les 62 cas de 2025, 47 ont été signalés par un professionnel de santé, huit découverts par le dépistage des donneurs de sang, sept retrouvés par le transfert des résultats des laboratoires d'analyses. Un malade sur quatre n'est donc pas arrivé par le médecin qui l'a vu. Les trente cas arrêtés au 24 août sont un état provisoire, pas un solde.



La fièvre qui doit vous faire consulter Que faire, alors, d'une fièvre qui monte fin août ? Pour le virus du Nil occidental, l'infection ne donne aucun signe dans environ 80 % des cas. Quand des symptômes apparaissent, deux à six jours après la piqûre, ils ressemblent à une grippe d'été : fièvre brutale, maux de tête, douleurs musculaires. Le chikungunya se reconnaît plutôt à des douleurs articulaires intenses.



D'autres signes ne relèvent plus de la grippe d'été. Une raideur de la nuque, une confusion, une somnolence anormale, une faiblesse soudaine d'un bras ou d'une jambe justifient d'appeler votre médecin le jour même, et le 15 si l'état se dégrade.



Il n'existe à ce jour ni vaccin ni traitement antiviral contre ce virus chez l'être humain : la prise en charge se limite à faire tomber la fièvre et à surveiller. D'ailleurs, la saison est loin d'être refermée. Les Culex restent actifs jusqu'au 30 novembre, et l'an dernier les derniers malades ont vu leurs premiers symptômes apparaître le 22 octobre. Le pic de l'an dernier est tombé sur la trente-quatrième semaine de l'année, celle qui vient de s'achever.



Ce qui change dans votre jardin



Les gestes utiles se dédoublent donc. Contre le tigre, la chasse aux petits contenants reste la règle : soucoupes, arrosoirs, seaux. Contre le moustique commun, il faut viser plus gros et plus sale : gouttière encombrée, bassin sans poissons, réserve d'eau non couverte. Et comme il pique quand vous dînez dehors, la moustiquaire aux fenêtres, les vêtements couvrants et le répulsif sur les parties découvertes valent mieux que la bougie à la citronnelle.

Sur le même sujet :

En braquant un laser de classe 4 sur les moustiques de votre terrasse, Photon Matrix ouvre ses précommandes mais un décret français ne l'autorise pas chez vous Une dernière différence déplace la charge de la protection. Quand une dengue ou un chikungunya est confirmé, un insecticide est pulvérisé autour du domicile, comme à Nogent-sur-Marne. Rien de tel pour le virus du Nil occidental : le moustique commun a un rayon d'action bien plus large et son réservoir est aviaire, si bien qu'une pulvérisation ciblée n'aurait pas de sens, comme l'explique le dossier que Santé publique France consacre à ce virus Les gestes utiles se dédoublent donc. Contre le tigre, la chasse aux petits contenants reste la règle : soucoupes, arrosoirs, seaux. Contre le moustique commun, il faut viser plus gros et plus sale : gouttière encombrée, bassin sans poissons, réserve d'eau non couverte. Et comme il pique quand vous dînez dehors, la moustiquaire aux fenêtres, les vêtements couvrants et le répulsif sur les parties découvertes valent mieux que la bougie à la citronnelle.Un mot enfin pour ceux qui donnent leur sang : là où le virus circule, l'Établissement français du sang peut renforcer le dépistage ou ajourner des donneurs, et c'est lui qui avait révélé huit des malades de 2025. Le moustique qui vous concerne le plus ne fait ni le même bruit ni les mêmes heures que celui dont on parle depuis le début de l'été.