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En braquant un laser de classe 4 sur les moustiques de votre terrasse, Photon Matrix ouvre ses précommandes mais un décret français ne l'autorise pas chez vous

Les moustiques tournent autour de votre terrasse à la nuit tombée, et une vidéo vue des millions de fois promet désormais de les pulvériser en plein vol. Le canon laser chinois dont toute la presse parle depuis trois jours n'est plus un prototype : il est en précommande, livrable en France. Reste une ligne de sa fiche technique qui mérite vraiment d'être lue avant de payer...

Article rédigé par Fabrice Crozier | Publié le 20/08/2026 à 09:40



Ce que le fabricant vend, et à quel prix



Le fabricant en propose deux versions. L'une, infrarouge, dont le tir ne se voit pas, vise l'intérieur ; l'autre, bleue, dont l'éclair est visible à chaque impact, vise le jardin et la terrasse. Il affiche 988 dollars pour la première et 1 088 dollars pour la seconde, transport compris, et précise que la commande part dans un délai de 120 jours après le paiement.



Mais l'appareil n'a été essayé par personne d'autre que son constructeur. Aucune évaluation indépendante n'a été publiée sur la version commerciale, et les trente moustiques par seconde restent une promesse de fabricant.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le boîtier tient dans une main : vingt centimètres de long, 1,2 kilo, un scanner LiDAR, un radar millimétrique et un laser orientable. Il repère l'insecte, calcule sa trajectoire et lui brûle les ailes en quelques millisecondes. Photon Matrix Lab, la société chinoise qui le fabrique, annonce jusqu'à trente moustiques neutralisés par seconde, et la production de série a démarré ce mois-ci.Le fabricant en propose deux versions. L'une, infrarouge, dont le tir ne se voit pas, vise l'intérieur ; l'autre, bleue, dont l'éclair est visible à chaque impact, vise le jardin et la terrasse. Il affichepour la première etpour la seconde, transport compris, et précise que la commande part dans un délai de 120 jours après le paiement.Mais l'appareil n'a été essayé par personne d'autre que son constructeur. Aucune évaluation indépendante n'a été publiée sur la version commerciale, et les trente moustiques par seconde restent une promesse de fabricant.

Vingt-huit mètres carrés, pas votre jardin entier Reste à savoir ce que ce boîtier couvre réellement. Sa fiche technique annonce une portée de six mètres et un balayage horizontal de 90 degrés. Un quart de cercle, et non une bulle de protection : rapporté à la surface, cela représente 28 mètres carrés environ, calcul que nous avons fait à partir des deux valeurs publiées. Le fabricant l'écrit dans sa foire aux questions, un seul appareil ne couvre pas une pièce entière.



La ligne « classe 4 » de la fiche technique classe 4 au sens de la norme IEC 60825-1, décrite comme entièrement encapsulée derrière plusieurs protections actives. La classe 4 est le sommet de l'échelle : elle désigne les faisceaux qui peuvent blesser l'œil, y compris lorsqu'ils se réfléchissent sur une surface mate.



Le constructeur ne publie en revanche pas la classe de l'appareil fini, et c'est pourtant celle-là qui compte en droit français. Le faisceau sort bel et bien du boîtier, puisqu'il va frapper un insecte à six mètres. Le



Son article 4 bis dresse la liste limitative des usages autorisés au-dessus de la classe 2 : fabrication, traitement des matériaux, transmission de données, médical, scientifique, défense, aéronautique, instrumentation, spectacle. Neuf familles, toutes professionnelles. La lutte contre les moustiques dans un jardin de particulier n'y figure nulle part.



La sanction est inscrite dans la loi du 14 mars 2011 sur la sécurité intérieure. Acheter, détenir ou utiliser un appareil à laser de classe supérieure à 2 qui n'est pas destiné à l'un de ces usages expose à six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Le texte vise l'acheteur au même titre que le vendeur.



Sauf que rien n'est tranché tant que la classe de l'appareil fini reste non publiée. Photon Matrix indique que ses démarches de sécurité laser et de marquage CE sont encore en cours. Tant qu'elles n'ont pas abouti, ce que vous précommandez est un appareil dont le statut réglementaire en France n'est pas établi. Et pour ceux qui ont en outre des animaux domestiques qui vont et viennent à longueur de journée, inutile de vous préciser les risques qu'ils encourent si ce laser s'avère être dangereux pour leurs yeux...

Cette même fiche technique porte une ligne qui mérite d'être lue jusqu'au bout. À la rubrique sécurité, Photon Matrix indique une diode de, décrite comme entièrement encapsulée derrière plusieurs protections actives. La classe 4 est le sommet de l'échelle : elle désigne les faisceaux qui peuvent blesser l'œil, y compris lorsqu'ils se réfléchissent sur une surface mate.Le constructeur ne publie en revanche pas la classe de l'appareil fini, et c'est pourtant celle-là qui compte en droit français. Le faisceau sort bel et bien du boîtier, puisqu'il va frapper un insecte à six mètres. Le décret du 2 mai 2007 sur les appareils à laser sortant , modifié en 2012, définit justement un laser sortant comme tout dispositif dont le faisceau est accessible.Son article 4 bis dresse la liste limitative des usages autorisés au-dessus de la classe 2 : fabrication, traitement des matériaux, transmission de données, médical, scientifique, défense, aéronautique, instrumentation, spectacle. Neuf familles, toutes professionnelles. La lutte contre les moustiques dans un jardin de particulier n'y figure nulle part.La sanction est inscrite dans la loi du 14 mars 2011 sur la sécurité intérieure. Acheter, détenir ou utiliser un appareil à laser de classe supérieure à 2 qui n'est pas destiné à l'un de ces usages expose à. Le texte vise l'acheteur au même titre que le vendeur.Sauf que rien n'est tranché tant que la classe de l'appareil fini reste non publiée. Photon Matrix indique que ses démarches de sécurité laser et de marquage CE sont encore en cours. Tant qu'elles n'ont pas abouti, ce que vous précommandez est un appareil dont le statut réglementaire en France n'est pas établi. Et pour ceux qui ont en outre des animaux domestiques qui vont et viennent à longueur de journée, inutile de vous préciser les risques qu'ils encourent si ce laser s'avère être dangereux pour leurs yeux...

Ce que votre carte de crédit paie vraiment à l'arrivée 937 euros, et la TVA française à 20 % porte l'addition à près de 1 125 euros avant les droits de douane. Ces deux conversions sont de notre fait.

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S'ajoute à cette facture le calendrier. Le paiement part aujourd'hui, l'appareil dans un délai annoncé de 120 jours, soit vers la mi-décembre, quand la période de surveillance du moustique tigre se referme le 30 novembre. Vous financez en août un appareil qui arrivera après la saison qu'il était censé vous faire passer.

Le prix affiché sur la boutique n'est pas non plus celui que vous réglerez. Le fabricant précise que les droits de douane, la TVA et les frais de dédouanement restent à la charge de l'acheteur. Au cours de référence publié par la Banque centrale européenne le 19 août 2026, un euro valait 1,1605 dollar : les 1 088 dollars de la version bleue représentent, et la TVA française à 20 % porte l'addition à près deavant les droits de douane. Ces deux conversions sont de notre fait.S'ajoute à cette facture le calendrier. Le paiement part aujourd'hui, l'appareil dans un délai annoncé de 120 jours, soit vers la mi-décembre, quand la période de surveillance du moustique tigre se referme le 30 novembre. Vous financez en août un appareil qui arrivera après la saison qu'il était censé vous faire passer.

Les faux sites que le fabricant dénonce lui-même D'ailleurs le fabricant a publié lui-même, sur sa boutique, une mise en garde contre les faux sites. Il y explique que des vendeurs frauduleux reprennent ses photos et ses descriptions, parfois réécrites par une intelligence artificielle, encaissent les paiements et ne livrent rien. Il donne un repère chiffré : ses tarifs officiels sont de 988 et 1 088 dollars, et toute annonce à 200, 300 ou 500 dollars désigne une boutique qui n'a jamais eu l'appareil.



Les autres signaux qu'il énumère valent pour n'importe quel achat en ligne : un nom de domaine très proche du vrai, aucune adresse ni téléphone joignable, des noms de produit fantaisistes. Un appareil vendu en précommande depuis la Chine, sur un site que vous découvrez ce matin, se règle par un moyen de paiement qui autorise la contestation.



Ce qui protègera votre terrasse d'ici décembre 83 des 96 départements métropolitains au 1er janvier 2026, et la surveillance renforcée s'étend du 1er mai au 30 novembre. L'insecte pique en plein jour, surtout le matin et en fin d'après-midi, ce qui décale l'heure des précautions.

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Le canon laser existe, il fonctionne peut-être aussi bien que la vidéo le montre, et il sera peut-être un jour vendu légalement en France. En attendant, ce qui protège votre terrasse ce soir tient dans un arrosoir vidé et un tube de répulsif. Et si le boîtier n'arrive qu'en décembre, la saison, elle, court toujours. Santé publique France recensait le moustique tigre implanté dansmétropolitains au 1er janvier 2026, et la surveillance renforcée s'étend du 1er mai au 30 novembre. L'insecte pique en plein jour, surtout le matin et en fin d'après-midi, ce qui décale l'heure des précautions.Donc, en attendant la mi-décembre, les gestes qui tiennent sont ceux que les autorités sanitaires répètent chaque été : vider une fois par semaine les coupelles, les seaux et les gouttières où l'eau stagne, poser des moustiquaires aux fenêtres des chambres, appliquer un répulsif homologué en fin de journée. Une femelle pond dans un fond de soucoupe oublié derrière un pot, et c'est là que la partie se joue.Le canon laser existe, il fonctionne peut-être aussi bien que la vidéo le montre, et il sera peut-être un jour vendu légalement en France. En attendant, ce qui protège votre terrasse ce soir tient dans un arrosoir vidé et un tube de répulsif.