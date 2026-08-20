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Cataracte et autonomie : pourquoi les seniors ne devraient pas laisser leur vue baisser

Après 60 ans, la cataracte finit par concerner presque tout le monde. Elle avance lentement, sans douleur, et on s'habitue à voir un peu moins bien sans vraiment s'en alarmer. Pourtant, une vue qui décline ne gêne pas que la lecture : elle grignote l'autonomie, augmente le risque de chute et pousse peu à peu au repli. Voici pourquoi il vaut mieux ne pas attendre, et ce que change réellement une prise en charge.

| Publié le 21 Août 2026 à 04:21 | mis à jour le 21 Août 2026 à 04:25



Une vue qui baisse, une autonomie qui s'effrite



Ces petits renoncements s'additionnent. Une mauvaise vision est l'un des facteurs de chute les mieux documentés chez les personnes âgées : un trottoir mal vu, une marche mal évaluée, et c'est parfois la fracture qui fait basculer toute une trajectoire de vie.



Pour comprendre l'intervention et ses particularités après un certain âge, le Dr Cyrielle Bela, ophtalmologue à Genève, consacre un dossier complet à la La cataracte trouble peu à peu le cristallin, la lentille naturelle de l'œil. Au début, on allume une lampe de plus pour lire, on renonce à conduire la nuit, on peine à reconnaître un visage dans la rue.Ces petits renoncements s'additionnent. Une mauvaise vision est l'un des facteurs de chute les mieux documentés chez les personnes âgées : un trottoir mal vu, une marche mal évaluée, et c'est parfois la fracture qui fait basculer toute une trajectoire de vie.Pour comprendre l'intervention et ses particularités après un certain âge, le Dr Cyrielle Bela, ophtalmologue à Genève, consacre un dossier complet à la chirurgie de la cataracte chez les seniors , en tenant compte des maladies souvent associées à cet âge.

​Reconnaître les signes, sans dramatiser Quelques signaux doivent alerter : une impression de brouillard qui ne part pas, des couleurs plus ternes, des halos autour des phares le soir, une gêne à la lumière vive, ou des lunettes qu'il faut changer trop souvent.



On confond souvent ces symptômes avec un simple vieillissement de la vue. La différence est pourtant réelle : aucun de ces signes ne se corrige avec des gouttes ou de nouveaux verres.



Seule une évaluation par un ophtalmologue permet de faire le point et de dire si, et quand, une opération devient utile.



La cataracte n'a rien d'une urgence, mais elle n'attend pas non plus : plus la gêne s'installe, plus elle abîme des habitudes difficiles à retrouver ensuite.

​Des précautions particulières après un certain âge Chez les seniors, l'œil n'est pas seul en cause. Le diabète, l'hypertension, un glaucome ou une dégénérescence maculaire liée à l'âge modifient la préparation et le suivi de l'opération.



Rien de rédhibitoire : ces situations sont fréquentes et bien connues des ophtalmologues, qui adaptent l'intervention et la surveillance en conséquence. C'est tout l'intérêt d'un bilan complet avant de décider, plutôt que de se fier à une gêne que l'on a tendance à minimiser.

​Ce que change vraiment l'opération L'intervention consiste à retirer le cristallin devenu opaque et à le remplacer par un implant transparent. Elle se pratique sous anesthésie locale, dure le plus souvent moins d'une heure, et la vue s'améliore en général dès les jours suivants.



Selon les besoins, le chirurgien propose un implant monofocal classique, ou des implants plus élaborés, multifocaux ou toriques, qui réduisent davantage la dépendance aux lunettes.



Ce choix se discute en consultation, en fonction du mode de vie et des autres pathologies de l'œil.



Concrètement : lire sans forcer, reconnaître les visages, redescendre un escalier sans appréhension, parfois se passer de lunettes pour de nombreuses activités. Pour un senior, c'est surtout de l'autonomie regagnée, et une confiance qui revient.

​Bien récupérer, sans se compliquer la vie La récupération est rapide, à condition de respecter quelques consignes simples pendant quelques semaines : ne pas frotter l'œil opéré, éviter les efforts intenses, protéger l'œil du soleil et honorer les rendez-vous de suivi.



Ce sont ces contrôles qui permettent de repérer tôt une complication, rare mais à ne pas négliger. Dans les premières semaines, la vision se stabilise, et le suivi permet d'ajuster si besoin une correction résiduelle.



La plupart des patients reprennent vite leurs activités habituelles, souvent avec une vision qu'ils n'avaient plus depuis des années.



Le bon réflexe tient en une phrase : au moindre doute sur la vue, prendre rendez-vous pour un contrôle. Mieux vaut une consultation « pour rien » qu'une chute que l'on aurait pu éviter.