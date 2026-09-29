On pensait qu'une tension à 138 restait normale : l'Assurance Maladie rappelle que la limite tombe à 135 quand vous la mesurez chez vous

Le matin, avant le café et avant vos comprimés
C'est un geste que beaucoup d'entre nous font au hasard de la journée, et c'est justement ce hasard qui brouille le résultat. La tension varie naturellement du matin au soir, selon ce que vous venez de faire, de manger ou de dire. Le docteur Vincent Valinducq l'a rappelé sur TF1 Info à la veille de la Journée mondiale du cœur : pour obtenir un chiffre fiable, le moment de la mesure compte autant que l'appareil. Sur ce point, les consignes officielles ne laissent aucune place à l'improvisation.
D'après la fiche que l'Assurance Maladie consacre à la prise de tension à domicile, la série du matin se fait avant le petit-déjeuner et avant d'avoir pris vos médicaments. Celle du soir se fait avant de vous coucher. Dans les 30 minutes qui précèdent, ni exercice physique, ni cigarette, ni repas, ni caféine. Vous vous installez ensuite dans une pièce calme, le dos contre le dossier, les pieds à plat, et vous restez assis 3 à 5 minutes avant de lancer l'appareil.
Cette précision sur les médicaments concerne directement ceux d'entre nous qui sont déjà traités. L'Assurance Maladie présente d'ailleurs l'automesure comme l'un des moyens de vérifier l'efficacité d'un traitement contre l'hypertension, au même titre que la consultation. Une tension prise après le comprimé du matin n'entre donc pas dans le cadre que votre médecin attend.
D'après la fiche que l'Assurance Maladie consacre à la prise de tension à domicile, la série du matin se fait avant le petit-déjeuner et avant d'avoir pris vos médicaments. Celle du soir se fait avant de vous coucher. Dans les 30 minutes qui précèdent, ni exercice physique, ni cigarette, ni repas, ni caféine. Vous vous installez ensuite dans une pièce calme, le dos contre le dossier, les pieds à plat, et vous restez assis 3 à 5 minutes avant de lancer l'appareil.
Cette précision sur les médicaments concerne directement ceux d'entre nous qui sont déjà traités. L'Assurance Maladie présente d'ailleurs l'automesure comme l'un des moyens de vérifier l'efficacité d'un traitement contre l'hypertension, au même titre que la consultation. Une tension prise après le comprimé du matin n'entre donc pas dans le cadre que votre médecin attend.
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Trois fois trois : pourquoi une seule mesure ne suffit pas
La consigne porte un nom, la « règle des 3 ». Trois mesures le matin, espacées d'une à deux minutes, puis trois autres le soir dans les mêmes conditions, et cette routine se répète trois jours de suite. Au total, cela fait 18 mesures, que vous notez sur un relevé et que vous remettez à votre médecin, à qui il revient d'en calculer la moyenne. Ce relevé existe tout prêt : l'Assurance Maladie en propose un modèle à télécharger et à imprimer.
Pourquoi autant de chiffres pour une seule tension ? Parce que la vôtre n'a pas de valeur fixe. Elle baisse pendant le sommeil, monte avec l'effort, le stress ou l'émotion. Chez le médecin, elle peut grimper sous le simple effet de l'appréhension, ce qu'on appelle l'effet « blouse blanche ». L'inverse existe aussi, l'« hypertension masquée », quand la tension s'avère plus haute à la maison qu'au cabinet. Seule une série faite chez vous permet de départager les deux situations.
Le rythme, en revanche, c'est votre médecin qui le fixe. Pour poser un diagnostic ou avant une consultation, il demande en général des mesures sur 3 à 7 jours, précise l'Assurance Maladie. Si vous êtes déjà sous traitement, le suivi tient plutôt en une à deux séries par semaine. Ne vous étonnez pas non plus s'il vous demande deux mesures au lieu de trois : les recommandations européennes de cardiologie de 2024, relayées par la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle, allègent le protocole à deux mesures matin et soir, soit au moins 12 chiffres, avec le même seuil de 135/85. Une mesure isolée, prise un après-midi parce que vous vous sentiez fatigué, ne permet de conclure ni dans un sens ni dans l'autre.
Pourquoi autant de chiffres pour une seule tension ? Parce que la vôtre n'a pas de valeur fixe. Elle baisse pendant le sommeil, monte avec l'effort, le stress ou l'émotion. Chez le médecin, elle peut grimper sous le simple effet de l'appréhension, ce qu'on appelle l'effet « blouse blanche ». L'inverse existe aussi, l'« hypertension masquée », quand la tension s'avère plus haute à la maison qu'au cabinet. Seule une série faite chez vous permet de départager les deux situations.
Le rythme, en revanche, c'est votre médecin qui le fixe. Pour poser un diagnostic ou avant une consultation, il demande en général des mesures sur 3 à 7 jours, précise l'Assurance Maladie. Si vous êtes déjà sous traitement, le suivi tient plutôt en une à deux séries par semaine. Ne vous étonnez pas non plus s'il vous demande deux mesures au lieu de trois : les recommandations européennes de cardiologie de 2024, relayées par la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle, allègent le protocole à deux mesures matin et soir, soit au moins 12 chiffres, avec le même seuil de 135/85. Une mesure isolée, prise un après-midi parce que vous vous sentiez fatigué, ne permet de conclure ni dans un sens ni dans l'autre.
Chez vous, le seuil descend à 135/85
C'est le point qui surprend le plus. Au cabinet, on parle d'hypertension quand les chiffres atteignent ou dépassent 140/90 de manière répétée. À la maison, le repère descend : une tension prise en automesure est normale lorsqu'elle reste inférieure à 135/85, selon l'Assurance Maladie. J'avoue avoir longtemps lu mon propre tensiomètre avec le repère du médecin en tête, et nous sommes sans doute nombreux dans ce cas. Un 138 affiché sur votre écran n'a pourtant pas le même sens selon qu'il sort de votre salon ou du cabinet.
Mais un écart de cinq points se perd vite. La même fiche indique que le simple fait de parler pendant la mesure fait monter la tension de 6 à 7 mmHg. Autrement dit, une phrase échangée au moment où le brassard se gonfle suffit à dépasser l'écart qui sépare le seuil du cabinet de celui de la maison, le calcul est le nôtre. Même rigueur pour le bras, qui doit être nu, posé sur une table, le brassard à hauteur du cœur, sans jamais serrer le poing.
Un petit écart entre les deux bras est fréquent. S'il existe chez vous, l'Assurance Maladie conseille de mesurer du côté où la tension est la plus élevée, puis de toujours garder ce même bras. En cas d'écart important, elle recommande de contacter rapidement votre médecin traitant.
Mais un écart de cinq points se perd vite. La même fiche indique que le simple fait de parler pendant la mesure fait monter la tension de 6 à 7 mmHg. Autrement dit, une phrase échangée au moment où le brassard se gonfle suffit à dépasser l'écart qui sépare le seuil du cabinet de celui de la maison, le calcul est le nôtre. Même rigueur pour le bras, qui doit être nu, posé sur une table, le brassard à hauteur du cœur, sans jamais serrer le poing.
Un petit écart entre les deux bras est fréquent. S'il existe chez vous, l'Assurance Maladie conseille de mesurer du côté où la tension est la plus élevée, puis de toujours garder ce même bras. En cas d'écart important, elle recommande de contacter rapidement votre médecin traitant.
Votre tensiomètre, au bras plutôt qu'au poignet
L'appareil, lui aussi, doit être fiable. L'Assurance Maladie privilégie un tensiomètre électronique de bras, car les modèles au poignet exposent davantage aux erreurs de positionnement. Elle publie une liste d'appareils validés pour la mesure à domicile. Pour la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle, un appareil de bonne qualité coûte aux alentours de 40 à 50 euros, et les montres ou bracelets connectés ne sont pas encore assez fiables pour un usage sans expert.
Vos 18 mesures, à montrer à votre médecin
Ces 18 chiffres ne servent à rien s'ils restent dans le tiroir avec l'appareil. D'autant que, selon l'Assurance Maladie, l'hypertension touche 17 millions d'adultes en France et que la moitié des personnes concernées l'ignorent. Et la tension n'est maîtrisée que chez un quart des hypertendus. La deuxième phase de sa campagne, qui s'étendra jusqu'en février 2027, vise précisément à pousser chacun à se demander s'il dépasse les seuils et à en parler lors de sa prochaine consultation.
Le tensiomètre que vous avez chez vous vaut ainsi bien plus qu'un chiffre lu au passage : pris le matin avant le petit-déjeuner, le soir avant le coucher, trois jours de suite, il devient la meilleure pièce du dossier que votre médecin a sous les yeux.
Sur le même sujet :Concrètement, que faire de votre relevé ? Le mieux reste de l'apporter à votre médecin, qui fera la moyenne et vous dira s'il faut aller plus loin. Et si plusieurs de vos mesures dépassent 135/85, mieux vaut ne pas attendre le rendez-vous annuel pour lui en parler. L'enjeu est réel : d'après l'Assurance Maladie, une prise en charge adaptée de l'hypertension réduit de 40 % le risque d'AVC et de 25 % celui d'infarctus. Ne modifiez jamais seul votre traitement sur la foi d'une mesure, même inquiétante.
Un adulte sur trois, annonce la campagne de l'Assurance Maladie : sauf qu'après 65 ans, l'hypertension touche deux personnes sur trois, et votre tension monte sans prévenir
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Le tensiomètre que vous avez chez vous vaut ainsi bien plus qu'un chiffre lu au passage : pris le matin avant le petit-déjeuner, le soir avant le coucher, trois jours de suite, il devient la meilleure pièce du dossier que votre médecin a sous les yeux.