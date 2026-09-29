On pensait qu'une tension à 138 restait normale : l'Assurance Maladie rappelle que la limite tombe à 135 quand vous la mesurez chez vous

La consigne porte un nom, la « règle des 3 ». Trois mesures le matin, espacées d'une à deux minutes, puis trois autres le soir dans les mêmes conditions, et cette routine se répète trois jours de suite. Au total, cela fait 18 mesures, que vous notez sur un relevé et que vous remettez à votre médecin, à qui il revient d'en calculer la moyenne. Ce relevé existe tout prêt : l'Assurance Maladie en propose un modèle à télécharger et à imprimer.



Pourquoi autant de chiffres pour une seule tension ? Parce que la vôtre n'a pas de valeur fixe. Elle baisse pendant le sommeil, monte avec l'effort, le stress ou l'émotion. Chez le médecin, elle peut grimper sous le simple effet de l'appréhension, ce qu'on appelle l'effet « blouse blanche ». L'inverse existe aussi, l'« hypertension masquée », quand la tension s'avère plus haute à la maison qu'au cabinet. Seule une série faite chez vous permet de départager les deux situations.



Le rythme, en revanche, c'est votre médecin qui le fixe. Pour poser un diagnostic ou avant une consultation, il demande en général des mesures sur 3 à 7 jours, précise l'Assurance Maladie. Si vous êtes déjà sous traitement, le suivi tient plutôt en une à deux séries par semaine. Ne vous étonnez pas non plus s'il vous demande deux mesures au lieu de trois : les recommandations européennes de cardiologie de 2024, relayées par la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle, allègent le protocole à deux mesures matin et soir, soit au moins 12 chiffres, avec le même seuil de 135/85. Une mesure isolée, prise un après-midi parce que vous vous sentiez fatigué, ne permet de conclure ni dans un sens ni dans l'autre.

