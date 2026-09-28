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Ces 33 médicaments contre la mycose ou le rhume des foins exigent votre ordonnance : les pharmaciens demandent à l'ANSM de vous les vendre librement

Une mycose de l'ongle qui traîne, un rhume des foins qui revient chaque printemps, et aucun rendez-vous chez le médecin avant des semaines. Au comptoir, votre pharmacien connaît le traitement mais n'a pas le droit de vous le délivrer. Ses syndicats proposent de lever ce verrou pour 33 médicaments, déjà vendus sans ordonnance chez nos voisins européens. La décision ne leur appartient pas, et elle a un prix que leur communiqué ne chiffre pas pour vous.

Par Régis Mayer | Publié le 28 Septembre 2026 à 10:52 | mis à jour le 28 Septembre 2026 à 10:52



Trente-trois molécules pour sortir de l'ordonnance 33 molécules à rendre accessibles sur simple conseil du pharmacien.



Leur argument tient à nos voisins. Chacune de ces molécules est déjà délivrée sans prescription dans au moins un des huit pays étudiés par NèreS : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni. Pour Fabrice Camaioni, de la FSPF, ces propositions sont « raisonnables, encadrées et attendues ». La liste, précisent les trois organisations, pourra être complétée dans les prochains mois.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le pharmacien est le spécialiste du médicament, et c'est précisément lui qui doit vous renvoyer chez le médecin pour une crème ou un comprimé qu'il connaît par cœur. Ce paradoxe, les pharmaciens le mettent eux-mêmes en avant dans leur communiqué du mercredi 23 septembre. La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) et NèreS, qui regroupe les laboratoires de produits vendus sans ordonnance, y dressent une première liste deà rendre accessibles sur simple conseil du pharmacien.Leur argument tient à nos voisins. Chacune de ces molécules est déjà délivrée sans prescription dans au moins un des huit pays étudiés par NèreS : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni. Pour Fabrice Camaioni, de la FSPF, ces propositions sont « raisonnables, encadrées et attendues ». La liste, précisent les trois organisations, pourra être complétée dans les prochains mois.

Votre mycose, votre nez qui coule, vos nuits trop courtes En parcourant la liste, je m'attendais à des produits de spécialistes. J'y ai surtout trouvé des maux que vous avez peut-être déjà eus cette année. Contre les brûlures d'estomac et le reflux, le rabéprazole par voie orale. Contre les mycoses de la peau et des ongles, plusieurs antifongiques à appliquer, dont la naftifine et le tioconazole. Contre le rhume des foins et la rhinite allergique, quatre sprays nasaux à base de corticoïdes, comme la fluticasone ou la mométasone.



La mélatonine par voie orale y figure aussi, pour le traitement de courte durée de l'insomnie chez l'adulte et du décalage horaire. Suivent la benzocaïne pour la douleur dentaire en attendant le dentiste, le dexibuprofène contre les douleurs légères à modérées et plusieurs crèmes contre les piqûres d'insectes. Vos petits-enfants reviennent de l'école avec des poux ? La diméticone en lotion est sur la liste.



Ce qui unit la liste, ce sont des maux pour lesquels vous poussez déjà la porte de la pharmacie. Pour chaque molécule, le communiqué précise la voie d'administration, et ce détail compte. La proposition porte sur l'ibuprofène par voie rectale ou la diphénhydramine en crème, pas sur toutes les formes de ces produits.



Pourquoi les pharmaciens poussent maintenant 34 % des Français disent avoir renoncé à se soigner l'an dernier, et 26 % sont allés aux urgences pour un mal du quotidien, faute d'autre solution. Elles rappellent aussi que 2 246 officines sont installées dans des déserts médicaux, avec des horaires larges et sans rendez-vous.



Le même sondage prête aux pharmaciens un capital de confiance élevé : 90 % des Français se fient à leurs conseils, et 83 % souhaitent qu'ils prennent en charge davantage de maux courants. Pour vous qui cherchez un généraliste disponible, l'argument parle tout seul. Le pharmacien vaccine déjà, réalise des tests rapides et peut, pour certaines pathologies et sous conditions, délivrer sans ordonnance des médicaments normalement prescrits.

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Sans ordonnance, votre boîte n'est plus remboursée



NèreS chiffre l'intérêt de la mesure pour la collectivité à environ 200 millions d'euros de consultations économisées et 177 millions d'euros de moins en dépenses de médicaments pour l'Assurance maladie. Ce second chiffre mérite qu'on s'y arrête : NèreS le rattache elle-même à l'achat de médicaments non remboursés, dans une estimation établie en 2025 sur une centaine de molécules. Les boîtes ne disparaissent pas des armoires à pharmacie : une partie serait réglée par les patients eux-mêmes, ou par leur mutuelle quand le contrat prévoit un forfait pour l'automédication. France Assos Santé, qui fédère les associations d'usagers, prévient que le passage en accès libre pourrait modifier sensiblement le coût des traitements.



Votre médecin garde en revanche la possibilité de vous prescrire ces molécules. Sortir un médicament de la liste des produits sur ordonnance ne le retire pas, à lui seul, de la liste des médicaments remboursables : la prise en charge suit l'ordonnance, pas le rayon.

Voilà le point que le communiqué laisse dans l'ombre. Pour être remboursé par l'Assurance maladie, un médicament doit réunir trois conditions à la fois, rappelle la fiche officielle de Service-Public : figurer sur la liste des médicaments remboursables, être prescrit par un professionnel de santé et être délivré par un pharmacien. Une boîte achetée sur simple conseil, sans ordonnance, ne vous est donc pas remboursée par la Sécurité sociale.NèreS chiffre l'intérêt de la mesure pour la collectivité à environde consultations économisées etde moins en dépenses de médicaments pour l'Assurance maladie. Ce second chiffre mérite qu'on s'y arrête : NèreS le rattache elle-même à l'achat de médicaments non remboursés, dans une estimation établie en 2025 sur une centaine de molécules. Les boîtes ne disparaissent pas des armoires à pharmacie : une partie serait réglée par les patients eux-mêmes, ou par leur mutuelle quand le contrat prévoit un forfait pour l'automédication. France Assos Santé, qui fédère les associations d'usagers, prévient que le passage en accès libre pourrait modifier sensiblement le coût des traitements.Votre médecin garde en revanche la possibilité de vous prescrire ces molécules. Sortir un médicament de la liste des produits sur ordonnance ne le retire pas, à lui seul, de la liste des médicaments remboursables : la prise en charge suit l'ordonnance, pas le rayon.

Ce que redoutent les associations de patients

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Plus de 80 ans et 10 médicaments par jour ? cette nouvelle consultation gratuite peut alléger votre ordonnance France Assos Santé ne conteste pas le rôle du pharmacien, mais la promesse de « libérer du temps médical ». Une consultation, souligne l'association, sert aussi à poser un diagnostic et à tenir compte de vos antécédents et de vos traitements, car même un médicament bien connu peut provoquer des interactions. Si vous suivez déjà un traitement pour le cœur ou la tension, un anti-inflammatoire en vente libre n'est jamais anodin, et votre pharmacien doit le savoir avant de vous le tendre.

Rien ne change encore à votre comptoir Pour l'instant, rien ne change à votre pharmacie. La décision de retirer un médicament de la prescription obligatoire revient à l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), qui examinera les 33 molécules une par une. Un précédent récent montre qu'elle avance sous conditions. En septembre 2025, elle a autorisé la vente sans ordonnance de l'acide tranexamique contre les règles abondantes, à condition qu'il soit pris par voie orale, à 1 000 mg par prise au maximum et à 12 grammes par boîte, si bien qu'une seule spécialité remplissait tous les critères.



Si certaines de ces 33 molécules sont délistées, il faut s'attendre à un accès limité à une dose, à une indication et à un conditionnement précis. D'ici là, gardons un réflexe simple : quand votre pharmacien vous propose un produit sans ordonnance, citez-lui tous les médicaments que vous prenez. Et si votre mycose ou vos brûlures d'estomac reviennent, la consultation reste le seul chemin vers un remboursement. Le comptoir peut devenir plus rapide que le cabinet, à condition de savoir ce qu'il vous en coûtera.