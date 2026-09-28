Vieillissement accéléré du corps à 44 puis à 60 ans : depuis juillet, la revue Nature Aging met en doute certaines analyses de l'étude de Stanford

Une chercheuse examine un tube de sang devant une courbe à deux bosses - Illustration générée par IA
Une étude de 2024 qui refait surface
Le travail qui nourrit tous ces titres n'a rien de neuf. Il a paru le 14 août 2024 dans Nature Aging, sous la direction du généticien Michael Snyder, de l'université Stanford, en Californie. Son équipe a suivi 108 volontaires de 25 à 75 ans, tous habitants de la région, en prélevant tous les trois à six mois du sang, des selles et des échantillons sur la peau, dans la bouche et dans le nez.
À partir de ces prélèvements, les chercheurs ont mesuré plus de 135 000 marqueurs biologiques : protéines, graisses du sang, produits du métabolisme, microbes. Leur premier constat a frappé les esprits. Parmi les molécules retenues pour l'analyse, seules 6,6 % évoluaient de façon régulière avec l'âge, la plupart montant ou baissant par à-coups. En comptant, âge par âge, les molécules qui changent le plus, l'équipe a vu se dessiner deux bosses, centrées sur 44 ans et sur 60 ans.
À partir de ces prélèvements, les chercheurs ont mesuré plus de 135 000 marqueurs biologiques : protéines, graisses du sang, produits du métabolisme, microbes. Leur premier constat a frappé les esprits. Parmi les molécules retenues pour l'analyse, seules 6,6 % évoluaient de façon régulière avec l'âge, la plupart montant ou baissant par à-coups. En comptant, âge par âge, les molécules qui changent le plus, l'équipe a vu se dessiner deux bosses, centrées sur 44 ans et sur 60 ans.
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À 44 ans l'alcool et les graisses, à 60 ans l'immunité
Chaque bosse ne touche pas les mêmes fonctions. Vers 44 ans, les molécules qui bougent le plus sont liées à la façon dont l'organisme traite l'alcool, la caféine et les graisses, ainsi qu'au risque cardiovasculaire, à la peau et aux muscles. Vers 60 ans, le tableau se déplace vers la régulation de l'immunité, le métabolisme des sucres et le fonctionnement des reins, la peau et les muscles restant concernés.
Mais une molécule qui varie n'est pas une maladie qui commence. Les auteurs l'écrivaient eux-mêmes : le recul apparent du métabolisme de l'alcool ou de la caféine pouvait tout aussi bien refléter ce que les participants buvaient, et ils ne connaissaient pas ces habitudes pour l'ensemble du groupe. Les changements de la mi-quarantaine se retrouvaient chez les hommes comme chez les femmes, ce qui a conduit l'équipe à écarter la ménopause comme seule explication.
Mais une molécule qui varie n'est pas une maladie qui commence. Les auteurs l'écrivaient eux-mêmes : le recul apparent du métabolisme de l'alcool ou de la caféine pouvait tout aussi bien refléter ce que les participants buvaient, et ils ne connaissaient pas ces habitudes pour l'ensemble du groupe. Les changements de la mi-quarantaine se retrouvaient chez les hommes comme chez les femmes, ce qui a conduit l'équipe à écarter la ménopause comme seule explication.
Le 15 juillet, la revue a posé un avertissement
Le 15 juillet 2026, Nature Aging a ajouté une note de la rédaction en tête de l'article. Elle prévient que la fiabilité de certaines des analyses servant à détecter des pics de changement autour de certains âges est actuellement remise en question, après un nouvel examen mené par les auteurs et par des chercheurs indépendants. C'est donc précisément le résultat des 44 et 60 ans qui est en cause.
L'étude n'est pas retirée. Selon la même note, les auteurs travaillent avec la rédaction pour mesurer l'étendue du problème et les corrections nécessaires, et la revue prendra les mesures qui s'imposent le moment venu ; l'équipe de Stanford a d'ailleurs accepté la publication de cet avertissement. Je trouve ce geste plutôt rassurant sur le fonctionnement de la science, à condition que l'information suive. Or, dans plusieurs reprises récentes, l'étude est présentée comme toute neuve, et l'avertissement de juillet n'apparaît nulle part.
L'étude n'est pas retirée. Selon la même note, les auteurs travaillent avec la rédaction pour mesurer l'étendue du problème et les corrections nécessaires, et la revue prendra les mesures qui s'imposent le moment venu ; l'équipe de Stanford a d'ailleurs accepté la publication de cet avertissement. Je trouve ce geste plutôt rassurant sur le fonctionnement de la science, à condition que l'information suive. Or, dans plusieurs reprises récentes, l'étude est présentée comme toute neuve, et l'avertissement de juillet n'apparaît nulle part.
Pourquoi ces deux pics tenaient à peu de chose
Que reste-t-il, alors, de ces deux âges ? Les chercheurs n'ont pas regardé des personnes traverser leur quarantaine puis leur soixantaine. Le suivi médian n'a duré que 1,7 an, avec un maximum de 6,8 ans pour un seul participant. Les pics naissent ainsi de la comparaison entre des volontaires d'âges différents, pas de l'évolution d'un même organisme au fil du temps, une limite que les auteurs reconnaissaient noir sur blanc.
Le cas du participant suivi le plus longtemps est parlant. Il a été observé de 59 ans et demi à un peu plus de 66 ans, c'est-à-dire exactement autour du fameux cap des 60 ans. D'après l'article lui-même, aucun schéma évident n'apparaissait sur cette fenêtre, et il faudrait suivre des personnes pendant des décennies pour voir ces trajectoires à l'échelle de chacun.
S'y ajoute la composition du groupe. Sur 108 volontaires, huit seulement avaient entre 25 et 40 ans, alors que cette tranche servait de point de comparaison : moins de 8 % de l'effectif, le calcul est le nôtre. Tous vivaient autour de Stanford, ce que les chercheurs jugeaient eux-mêmes peu représentatif de la population générale, et leur conclusion réclamait déjà des cohortes plus larges.
Rien de tout cela ne prouve que le vieillissement suit une pente parfaitement douce. Une équipe avait déjà décrit, en 2019, des vagues dans les protéines du sang au fil de la vie. En revanche, le chiffre précis, 44 ans puis 60 ans, présenté comme une horloge valable pour chacun d'entre nous, reste à confirmer, et la revue elle-même le dit.
Le cas du participant suivi le plus longtemps est parlant. Il a été observé de 59 ans et demi à un peu plus de 66 ans, c'est-à-dire exactement autour du fameux cap des 60 ans. D'après l'article lui-même, aucun schéma évident n'apparaissait sur cette fenêtre, et il faudrait suivre des personnes pendant des décennies pour voir ces trajectoires à l'échelle de chacun.
S'y ajoute la composition du groupe. Sur 108 volontaires, huit seulement avaient entre 25 et 40 ans, alors que cette tranche servait de point de comparaison : moins de 8 % de l'effectif, le calcul est le nôtre. Tous vivaient autour de Stanford, ce que les chercheurs jugeaient eux-mêmes peu représentatif de la population générale, et leur conclusion réclamait déjà des cohortes plus larges.
Rien de tout cela ne prouve que le vieillissement suit une pente parfaitement douce. Une équipe avait déjà décrit, en 2019, des vagues dans les protéines du sang au fil de la vie. En revanche, le chiffre précis, 44 ans puis 60 ans, présenté comme une horloge valable pour chacun d'entre nous, reste à confirmer, et la revue elle-même le dit.
Ce que vos 60 ans vous ouvrent réellement
Faut-il redouter son soixantième anniversaire ? Si le cap biologique des 60 ans est incertain, un rendez-vous bien réel existe à cet âge. L'Assurance maladie propose Mon bilan prévention à quatre moments de la vie, dont trois après 45 ans : entre 45 et 50 ans, entre 60 et 65 ans, puis entre 70 et 75 ans. Coïncidence, les deux premières tranches tombent tout près des âges de l'étude de Stanford, sans rien lui devoir.
Comme le détaille la page de l'Assurance maladie consacrée au bilan des 60-65 ans, l'entretien est pris en charge à 100 %, sans avance de frais, et dure de 30 à 45 minutes. Un seul bilan est possible par tranche d'âge. Il se fait auprès d'un médecin, d'un infirmier, d'un pharmacien ou d'une sage-femme, et se fera aussi chez un masseur-kinésithérapeute à partir du 1er octobre 2026. Il porte sur ce qui pèse vraiment sur la suite : activité physique, sommeil, alcool, tabac, dépistage des cancers. Vous en repartez avec un plan de prévention personnalisé.
Nous tenons là, à mon sens, une réponse plus utile qu'une date sur un graphique. Si vous avez entre 60 et 65 ans et n'avez jamais fait ce bilan, il suffit de demander à votre pharmacien ou à votre médecin s'il le réalise, et un annuaire des professionnels existe sur le site santé.fr.
Comme le détaille la page de l'Assurance maladie consacrée au bilan des 60-65 ans, l'entretien est pris en charge à 100 %, sans avance de frais, et dure de 30 à 45 minutes. Un seul bilan est possible par tranche d'âge. Il se fait auprès d'un médecin, d'un infirmier, d'un pharmacien ou d'une sage-femme, et se fera aussi chez un masseur-kinésithérapeute à partir du 1er octobre 2026. Il porte sur ce qui pèse vraiment sur la suite : activité physique, sommeil, alcool, tabac, dépistage des cancers. Vous en repartez avec un plan de prévention personnalisé.
Nous tenons là, à mon sens, une réponse plus utile qu'une date sur un graphique. Si vous avez entre 60 et 65 ans et n'avez jamais fait ce bilan, il suffit de demander à votre pharmacien ou à votre médecin s'il le réalise, et un annuaire des professionnels existe sur le site santé.fr.
Une fatigue qui dure mérite un avis, pas une date
Si vous vous sentez moins en forme depuis quelques mois, rien ne dit que vous avez franchi un palier moléculaire. Une fatigue qui persiste malgré le repos, ou qui s'accompagne d'autres signes comme une perte de poids inexpliquée, a souvent une cause qui se cherche et se soigne, et c'est à votre médecin d'en juger. Nous vieillissons tous, chacun à son rythme et jamais à heure fixe, et aucune revue scientifique ne vous donne rendez-vous à un anniversaire précis.