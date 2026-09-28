Vieillissement accéléré du corps à 44 puis à 60 ans : depuis juillet, la revue Nature Aging met en doute certaines analyses de l'étude de Stanford

Que reste-t-il, alors, de ces deux âges ? Les chercheurs n'ont pas regardé des personnes traverser leur quarantaine puis leur soixantaine. Le suivi médian n'a duré que 1,7 an, avec un maximum de 6,8 ans pour un seul participant. Les pics naissent ainsi de la comparaison entre des volontaires d'âges différents, pas de l'évolution d'un même organisme au fil du temps, une limite que les auteurs reconnaissaient noir sur blanc.



Le cas du participant suivi le plus longtemps est parlant. Il a été observé de 59 ans et demi à un peu plus de 66 ans, c'est-à-dire exactement autour du fameux cap des 60 ans. D'après l'article lui-même, aucun schéma évident n'apparaissait sur cette fenêtre, et il faudrait suivre des personnes pendant des décennies pour voir ces trajectoires à l'échelle de chacun.



S'y ajoute la composition du groupe. Sur 108 volontaires, huit seulement avaient entre 25 et 40 ans, alors que cette tranche servait de point de comparaison : moins de 8 % de l'effectif, le calcul est le nôtre. Tous vivaient autour de Stanford, ce que les chercheurs jugeaient eux-mêmes peu représentatif de la population générale, et leur conclusion réclamait déjà des cohortes plus larges.



Rien de tout cela ne prouve que le vieillissement suit une pente parfaitement douce. Une équipe avait déjà décrit, en 2019, des vagues dans les protéines du sang au fil de la vie. En revanche, le chiffre précis, 44 ans puis 60 ans, présenté comme une horloge valable pour chacun d'entre nous, reste à confirmer, et la revue elle-même le dit.

