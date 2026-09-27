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Prozac en tension d'approvisionnement : si votre traitement de fluoxétine a déjà commencé, l'ANSM fait passer votre boîte avant les nouveaux patients adultes

Au comptoir, le pharmacien fouille son tiroir, puis revient les mains vides : votre boîte de fluoxétine n'est pas arrivée. Depuis début septembre, le Prozac et ses génériques en 20 mg sont en tension d'approvisionnement dans toute la France. Si votre traitement de fluoxétine est déjà en cours, les boîtes disponibles sont pourtant gardées en priorité pour le poursuivre. Encore faut-il ne pas l'interrompre de votre propre chef.

Par Fabrice Crozier | Publié le 27 Septembre 2026 à 08:06 | mis à jour le 27 Septembre 2026 à 08:06



Votre traitement en cours passe avant les nouvelles prescriptions



Pour éviter que des patients se retrouvent sans rien, l'ANSM a pris une décision qui vous concerne directement. Comme l'indique son



Concrètement, un adulte à qui l'on voudrait prescrire de la fluoxétine pour la première fois passe désormais après ces jeunes patients. Les boîtes ainsi épargnées restent disponibles pour ceux qui en prennent chaque matin depuis des mois. Pourquoi les enfants passent-ils aussi en tête de liste ? Parce que la fluoxétine est le seul antidépresseur indiqué chez l'enfant dès 8 ans dans certains épisodes dépressifs.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Vendredi 25 septembre, l'Agence nationale de sécurité du médicament a publié un point de situation sur la fluoxétine. Le constat tient en une ligne : les gélules et les comprimés dosés à 20 mg, qu'ils portent le nom Prozac ou celui d'un générique, manquent en pharmacie. En cause, selon l'agence, des difficultés temporaires de production chez les fabricants.Pour éviter que des patients se retrouvent sans rien, l'ANSM a pris une décision qui vous concerne directement. Comme l'indique son point de situation du 25 septembre , les nouveaux traitements doivent être réservés en priorité aux épisodes dépressifs des enfants à partir de 8 ans et des adolescents. Le but affiché est clair : permettre la continuité de traitement des patients déjà traités.Concrètement, un adulte à qui l'on voudrait prescrire de la fluoxétine pour la première fois passe désormais après ces jeunes patients. Les boîtes ainsi épargnées restent disponibles pour ceux qui en prennent chaque matin depuis des mois. Pourquoi les enfants passent-ils aussi en tête de liste ? Parce que la fluoxétine est le seul antidépresseur indiqué chez l'enfant dès 8 ans dans certains épisodes dépressifs.

Le Prozac de votre ordonnance n'est plus vendu depuis 2025 Un détail change pourtant la lecture de cette pénurie. Le Prozac de marque, lui, n'est plus vendu en France. Le laboratoire Lilly a arrêté la commercialisation de ses gélules au 31 octobre 2025, et n'a honoré les dernières commandes que jusqu'à fin décembre. La base de données publique des médicaments enregistre bien cette date d'arrêt. Les comprimés dispersibles et la solution buvable de la marque avaient déjà disparu en 2020 et 2021.



Le laboratoire l'a précisé dans sa lettre aux professionnels de santé : sa décision ne tenait ni à la sécurité ni à l'efficacité du produit, mais à une réorganisation, les génériques étant largement disponibles. Autrement dit, si votre ordonnance porte toujours le mot « Prozac », c'est un générique de fluoxétine que vous rapportez à la maison depuis des mois. Même molécule, même dosage, seul le nom sur la boîte change. Voilà pourquoi la tension actuelle frappe en réalité les génériques, que beaucoup d'entre nous appellent encore du nom de leur ancêtre.



Pourquoi changer de marque ne suffit pas cette fois Pourquoi ne pas simplement changer de marque ? D'ordinaire, quand un générique manque, le pharmacien en délivre un autre. Sauf que cette fois, la fiche de l'ANSM publiée le 4 septembre vise tous les laboratoires qui fabriquent la fluoxétine 20 mg, en ville comme à l'hôpital. Tous les génériques sont touchés en même temps, et le jeu habituel des substitutions ne fonctionne plus.



Stocks de sécurité ouverts, exportations interdites y compris leur stock de sécurité, et de livrer d'abord les grossistes plutôt que de vendre en direct. D'ailleurs, cette réserve obligatoire existe justement pour ce genre de coup dur.

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Pénurie de médicaments : quand l'État punit plus fortement les labos mais les autorise à stocker moins Face à cela, l'agence a actionné plusieurs leviers. Un contingentement est en vigueur depuis début septembre : les quantités livrées sont plafonnées pour étaler les stocks disponibles. L'exportation vers l'étranger est interdite jusqu'au retour à la normale. Enfin, l'ANSM a demandé aux fabricants de libérer l'ensemble de leurs stocks,, et de livrer d'abord les grossistes plutôt que de vendre en direct. D'ailleurs, cette réserve obligatoire existe justement pour ce genre de coup dur.

Espacer vos gélules, la fausse bonne idée Chez les 65 à 75 ans, la fluoxétine n'a rien d'un médicament marginal. L'Assurance maladie la range, dans sa fiche destinée aux médecins, parmi les antidépresseurs de la famille des ISRS à prescrire en première intention à cet âge. La même fiche rappelle qu'un traitement doit être poursuivi au moins douze mois après la disparition des symptômes, pour consolider la guérison.



La tentation existe pourtant, quand la boîte se vide et que la pharmacie ne peut pas la remplacer : sauter une prise, espacer les gélules, voire arrêter en se disant qu'on reprendra à la mi-octobre. C'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Le résumé officiel des caractéristiques du Prozac, consultable dans la base publique des médicaments, est sans ambiguïté : l'arrêt brutal du traitement doit être évité, et la dose doit être diminuée progressivement sur une à deux semaines au moins. Sur son site, l'Assurance maladie ajoute qu'un arrêt précoce est à l'origine de récidives de la dépression.



Je le dis d'autant plus nettement qu'une pénurie fabrique des arrêts que personne n'a choisis : on s'arrête faute de gélules, pas par décision. Or c'est justement ce type d'arrêt non préparé que ce document et l'Assurance maladie déconseillent. En revanche, rien ne vous empêche de parler de la situation à votre médecin : lui seul peut adapter votre traitement si la pénurie se prolonge chez vous.



Vos gélules de retour d'ici la mi-octobre Selon les fabricants, les livraisons industrielles reprendront fin septembre. Il faudra ensuite laisser aux boîtes le temps de descendre jusqu'aux officines : l'ANSM compte en général trois à quatre semaines supplémentaires, et annonce une normalisation en pharmacie vers la mi-octobre. Le calcul est le nôtre : entre le début de la tension, le 2 septembre, et le 15 octobre, la période de manque aura duré environ six semaines.



D'ici là, un geste simple vous évite l'affolement. Comptez les gélules qu'il vous reste. S'il vous en reste moins de deux semaines, n'attendez pas la dernière plaquette pour passer à la pharmacie avec votre ordonnance. C'est aussi le bon moment pour demander à votre pharmacien s'il peut vous mettre une boîte de côté lors de sa prochaine livraison.



Si la pharmacie ne peut rien vous délivrer, appelez votre médecin traitant avant d'arriver au bout de vos gélules, et non après. Il pourra juger avec vous de la meilleure solution pour les quelques semaines qui restent. D'ici la mi-octobre, votre boîte de fluoxétine devrait retrouver sa place au comptoir : l'essentiel est que votre traitement, lui, n'ait jamais quitté votre table de nuit.