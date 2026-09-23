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Vous avez 65 ans ou plus ? La campagne de vaccination contre la grippe s'ouvrira le 13 octobre, et la DGS vous recommande deux vaccins renforcés

Le bon de prise en charge arrive dans la boîte aux lettres, on le glisse dans son sac, et pour beaucoup d'entre nous le geste s'arrête là : on le tend au comptoir et on retrousse sa manche. Cette année, la campagne de vaccination contre la grippe s'ouvrira le 13 octobre, en même temps que celle contre le Covid. Or à partir de 65 ans, tous les vaccins proposés ne se valent pas aux yeux des autorités de santé, et une seule question au comptoir suffit pour savoir lequel vous recevez.

Par Fabrice Crozier | Publié le 23 Septembre 2026 à 09:24 | mis à jour le 23 Septembre 2026 à 09:24



Deux campagnes le même jour, cinq vaccins au choix



Ce message, diffusé mardi 22 septembre et relayé par la revue professionnelle Revue Pharma, fixe d'abord le calendrier. Les campagnes contre la grippe et contre le Covid-19 commenceront toutes deux le 13 octobre 2026 dans l'Hexagone, Mayotte ayant démarré dès septembre et La Réunion suivant le rythme de l'hémisphère sud. Les deux injections pourront se faire lors du même rendez-vous, sur deux sites différents, un vaccin dans chaque bras par exemple. Côté Covid, le vaccin disponible sera le Comirnaty XFG.



Cinq vaccins contre la grippe seront proposés cette saison : Efluelda, Fluad, Flucelvax, Influvac et Vaxigrip. Chez les 65 ans et plus, écrit la DGS, Efluelda, hautement dosé, et Fluad, avec adjuvant, sont recommandés préférentiellement. Les vaccins standards restent utilisables à votre âge, car la préférence n'est pas une exclusion.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. On croyait qu'un vaccin contre la grippe en valait un autre, puisque la piqûre dure trois secondes et que la seringue ressemble à celle de l'an passé. Ce n'est plus vrai après 65 ans. Depuis la saison dernière, deux vaccins passent devant les autres pour votre tranche d'âge, et la note que la Direction générale de la santé vient d'adresser aux soignants le répète noir sur blanc.Ce message, diffusé mardi 22 septembre et relayé par la revue professionnelle Revue Pharma, fixe d'abord le calendrier. Les campagnes contre la grippe et contre le Covid-19 commenceront toutes deux ledans l'Hexagone, Mayotte ayant démarré dès septembre et La Réunion suivant le rythme de l'hémisphère sud. Les deux injections pourront se faire lors du même rendez-vous, sur deux sites différents, un vaccin dans chaque bras par exemple. Côté Covid, le vaccin disponible sera le Comirnaty XFG.Cinq vaccins contre la grippe seront proposés cette saison : Efluelda, Fluad, Flucelvax, Influvac et Vaxigrip. Chez les 65 ans et plus, écrit la DGS,. Les vaccins standards restent utilisables à votre âge, car la préférence n'est pas une exclusion.

Pourquoi votre vaccin change après 65 ans

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Les deux vaccins répondent à ce problème par deux chemins différents. Efluelda mise sur la quantité : chaque dose contient 60 microgrammes de la protéine du virus par souche, contre 15 dans un vaccin standard, d'après la fiche du Vidal. C'est quatre fois plus d'antigène, le calcul est le nôtre. Fluad, lui, garde une dose classique mais y ajoute un « adjuvant », une substance qui stimule la réaction du système immunitaire au moment de l'injection.



Lequel choisir entre les deux ? Sur ce point, la réponse officielle est nette : l'un ou l'autre. La HAS les place à égalité et constate que les données ne permettent pas de conclure en faveur de l'un plutôt que de l'autre. Je vous avoue que cette réponse m'a rassuré plus qu'elle ne m'a déçu, puisqu'elle signifie qu'au comptoir, la seule vraie question sera celle du stock disponible.

Pourquoi deux vaccins à part ? Parce que notre système immunitaire vieillit avec nous. Les spécialistes parlent d'« immunosénescence » : avec les années, l'organisme fabrique moins bien ses défenses après une injection, et le vaccin standard donne moins de résultats qu'à un âge plus jeune. La Haute Autorité de santé part précisément de ce constat, celui d'une efficacité vaccinale moindre chez les personnes âgées.Les deux vaccins répondent à ce problème par deux chemins différents. Efluelda mise sur la quantité : chaque dose contientde la protéine du virus par souche, contre 15 dans un vaccin standard, d'après la fiche du Vidal. C'est quatre fois plus d'antigène, le calcul est le nôtre. Fluad, lui, garde une dose classique mais y ajoute un « adjuvant », une substance qui stimule la réaction du système immunitaire au moment de l'injection.Lequel choisir entre les deux ? Sur ce point, la réponse officielle est nette : l'un ou l'autre. La HAS les place à égalité et constate que les données ne permettent pas de conclure en faveur de l'un plutôt que de l'autre. Je vous avoue que cette réponse m'a rassuré plus qu'elle ne m'a déçu, puisqu'elle signifie qu'au comptoir, la seule vraie question sera celle du stock disponible.

Ce que la HAS attend de ces vaccins renforcés



Traduit en patients, cela donne des ordres de grandeur. 750 et 8 410 hospitalisations et entre 4 500 et 24 290 consultations liées à la grippe évitées. Une analyse qu'elle cite retient trois hospitalisations évitées pour 1 000 personnes vaccinées avec le vaccin à haute dose.



Ces chiffres pèsent lourd parce que la grippe frappe surtout votre génération. Plus de 90 % des décès liés à la grippe, environ 9 000 en moyenne chaque année en France, surviennent chez les 65 ans et plus, rappelle le site Vaccination Info Service. Le même site estime à 2 000 le nombre de vies épargnées chaque année dans cette tranche d'âge grâce à la vaccination.

Ce que la science en dit tient dans la recommandation publiée par la HAS en mai 2025. L'autorité reconnaît des résultats hétérogènes d'une étude à l'autre, et l'absence de chiffre propre sur les décès dus à la seule grippe. Mais dans la majorité des études analysées, l'efficacité relative penche en faveur des vaccins renforcés face aux vaccins standards.Traduit en patients, cela donne des ordres de grandeur. Selon l'estimation de la Haute Autorité de santé , ce gain pourrait représenter chez les 65 ans et plus entreet entre 4 500 et 24 290 consultations liées à la grippe évitées. Une analyse qu'elle cite retient trois hospitalisations évitées pour 1 000 personnes vaccinées avec le vaccin à haute dose.Ces chiffres pèsent lourd parce que la grippe frappe surtout votre génération. Plus de 90 % des décès liés à la grippe, environ 9 000 en moyenne chaque année en France, surviennent chez les 65 ans et plus, rappelle le site Vaccination Info Service. Le même site estime à 2 000 le nombre de vies épargnées chaque année dans cette tranche d'âge grâce à la vaccination.

Au comptoir, la question à poser à votre pharmacien Seulement, un détail a changé depuis l'été. Par une décision entrée en vigueur le 10 juillet 2026, l'Agence nationale de sécurité du médicament a placé les vaccins contre la grippe sous prescription obligatoire. Rien ne s'alourdit de votre côté : le pharmacien, l'infirmier, la sage-femme ou le médecin peuvent rédiger cette prescription, et l'ANSM précise que le bon de prise en charge fonctionne comme avant. Votre pharmacien peut prescrire et injecter lui-même le vaccin, dans la même visite.



C'est justement à ce moment que tout se joue. Avec votre bon, le vaccin sera pris en charge à 100 % pendant la campagne, qu'il s'agisse d'un vaccin standard ou d'un vaccin renforcé. Vous pourrez demander au comptoir si le vaccin qu'on s'apprête à vous injecter est Efluelda ou Fluad, et sinon, s'il en reste en stock. Si la réponse est non, le vaccin standard demeure une option reconnue : la HAS précise que sa préférence n'exclut pas les vaccins à dose standard.



Un dernier repère sur le calendrier. La notice d'Efluelda indique que la protection s'installe environ deux à trois semaines après l'injection. Se faire vacciner dans les premiers jours de la campagne, c'est donc être couvert plus tôt dans la saison, et si vous êtes aussi concerné par le rappel contre le Covid, un seul rendez-vous suffira pour les deux.



Plus de quatre seniors sur dix sans vaccin 56,7 % des 65 ans et plus se sont fait vacciner contre la grippe, loin de l'objectif de 75 %. Plus de quatre personnes de 65 ans et plus sur dix ont passé l'hiver sans ce vaccin, le calcul est le nôtre.

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Ainsi, le 13 octobre ne se jouera pas seulement sur la date du rendez-vous, mais sur une phrase à prononcer au comptoir, celle qui demande quel vaccin on va vous injecter. Pour autant, le vaccin ne sert qu'à ceux qui le reçoivent. La saison dernière, selon la DGS,se sont fait vacciner contre la grippe, loin de l'objectif de 75 %. Plus de quatre personnes de 65 ans et plus sur dix ont passé l'hiver sans ce vaccin, le calcul est le nôtre.Ainsi, le 13 octobre ne se jouera pas seulement sur la date du rendez-vous, mais sur une phrase à prononcer au comptoir, celle qui demande quel vaccin on va vous injecter.