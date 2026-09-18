Un antidouleur, un décontractant musculaire, un fluidifiant pour les bronches : votre kiné peut désormais les prescrire à la fin de votre séance

Au moment de repartir avec cette ordonnance, un réflexe vous protège : dites à votre kiné quels médicaments vous prenez déjà. Il ne dispose pas forcément de votre dossier, et un antidouleur de plus peut s'ajouter sans bruit à celui que votre médecin vous a prescrit. Le paracétamol, présent dans de nombreuses spécialités, se retrouve ainsi facilement en double.



Si l'ordonnance porte sur un anti-inflammatoire, la prudence s'impose encore davantage. L'Assurance maladie rappelle que ces médicaments ne s'emploient que sur une courte durée, en raison de leurs effets indésirables, surtout chez les personnes âgées. Un traitement anticoagulant, une fragilité des reins ou de l'estomac justifient d'en parler d'abord avec votre médecin traitant, voire avec votre pharmacien au comptoir.



Côté remboursement, le droit de prescrire change, pas les règles de prise en charge. Une attelle ou un bas de contention prescrit par un kiné est remboursé par l'Assurance maladie sur la base des tarifs de la liste des produits et prestations, comme s'il venait d'un médecin. Votre reste à charge dépend donc toujours de votre complémentaire santé.



Le gain, je le vois surtout en jours plutôt qu'en euros. Pascale Mathieu, présidente de l'Ordre, y voit une avancée pour les patients, et le texte a reçu l'avis de l'Académie nationale de médecine dès le 30 janvier 2026. Pour nous, patients, cela se traduit par une démarche en moins quand un rendez-vous chez le médecin se fait attendre... à condition que votre kiné sache ce que contient déjà votre pilulier.