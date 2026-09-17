Journée mondiale Alzheimer : une prise de sang aide désormais au diagnostic de vos trous de mémoire, mais pas sur ordonnance de votre médecin traitant

Depuis la fin de 2025, une prise de sang permet de doser une protéine appelée « pTau217 », un marqueur associé aux plaques amyloïdes présentes dans le cerveau des malades. Selon la Fondation Recherche Alzheimer, des laboratoires privés la proposent en ville, en plus de certains centres mémoire et services hospitaliers.



Jusqu'ici, confirmer la maladie dans les cas difficiles passait par une ponction lombaire ou une imagerie appelée TEP. Dans son article, rédigé avec le neurologue Vincent Planche, la fondation indique que pour beaucoup de spécialistes, la prise de sang peut remplacer ces examens dans environ 80 % des cas, quand le bilan de mémoire oriente déjà fortement vers Alzheimer. Pour les autres, le résultat tombe dans une zone grise et ces examens restent nécessaires.



Attention toutefois, cette prise de sang n'a rien d'un test de dépistage. Selon la fondation, elle est réservée aux personnes de plus de 50 ans déjà atteintes de troubles cognitifs et engagées dans un parcours de diagnostic. Sans symptôme, elle donne beaucoup de faux positifs, des résultats alarmants à tort.



Sa prescription est strictement encadrée : elle ne doit être demandée que par un médecin de consultation mémoire, ou par un neurologue, un gériatre ou un psychiatre formé aux troubles cognitifs. L'examen n'étant pas recommandé en médecine générale, votre médecin traitant vous adressera au spécialiste. Côté tarif, Roche Diagnostics, qui commercialise l'un de ces tests, indique au site Medscape des prix constatés entre 150 et 190 euros dans certains laboratoires, avec un reste à charge variable selon le lieu de l'examen.

