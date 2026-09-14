Selon l'OMS, jusqu'à 45 % du risque de démence pourrait être évité ou retardé : votre tension et votre audition sont sur sa liste, vos gélules pour la mémoire non

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Oméga-3 : ce résultat clinique que l'industrie des compléments alimentaires préfère ignorer

Venons-en à ce que ce texte écarte, puisque c'est la partie dont personne ne parle. Dans le chapitre consacré aux interventions, l'OMS écrit qu'elleen vitamines B et E, en oméga-3, en acides gras polyinsaturés et en multivitamines ou minéraux lorsqu'il s'agit de réduire le risque de déclin cognitif ou de démence. Une réserve accompagne la phrase, et elle compte : cela vaut en l'absence de carence diagnostiquée. Si votre médecin a mesuré une carence chez vous, le raisonnement change, et la supplémentation relève alors du soin et non de la prévention.Sauf que le motif avancé mérite d'être lu en entier, car il ne dit pas que ces produits ne servent à rien. L'Organisation invoque le manque de données attestant d'avantages qui compenseraient des effets nocifs inattendus. En français courant : personne n'a montré de bénéfice solide, et personne n'a écarté tout inconvénient. Nous avons donc affaire à une abstention motivée, pas à un verdict d'inefficacité, et la nuance pèse lourd s'agissant de produits vendus sans ordonnance.Reste que l'affaire touche beaucoup de monde chez nous. Le segment des oméga-3, oméga-6 et oméga-9 pesait environen France sur un marché des compléments alimentaires d'environ 3 milliards, selon le syndicat professionnel Synadiet. Une boîte se renouvelle tous les mois, personne au comptoir n'a de raison de vous en dissuader, et le geste finit par entrer dans la routine du matin au même titre que le café. Nous parlons ici d'une dépense volontaire, répétée, engagée pour un motif que l'OMS vient de retirer de sa liste.D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la mesure déçoit. Deux travaux publiés en 2026 sur les oméga-3 et le cerveau, l'un observationnel, l'autre randomisé contre placebo, n'ont montré aucun bénéfice cognitif chez des adultes de 55 à 80 ans. L'acide gras atteint bien le cerveau, les taux le prouvent, et les tests de mémoire ne bougent pas pour autant.Je le formulerais ainsi : la gélule n'est pas coupable, elle est hors sujet. Son coût réel n'est pas son prix, c'est le sentiment d'avoir agi. Quelqu'un qui avale sa boîte chaque matin peut, en toute bonne foi, repousser à l'an prochain la seule mesure que l'OMS place vraiment en haut de sa liste.