Santé cardiovasculaire après 60 ans : les bons réflexes à adopter au quotidien

La préservation de la santé cardiovasculaire repose sur un ensemble de gestes quotidiens qui ne nuisent en rien au plaisir de vivre. Se faire plaisir à table tout en respectant un équilibre alimentaire, continuer à sortir, échanger, rire et rester curieux sont autant de bonnes habitudes pour avancer en âge dans de bonnes conditions. Le bien-être, la convivialité et la prévention peuvent parfaitement aller de pair à chaque étape de la vie.



L’accès à l’information, à la prévention et à des équipements adaptés contribue également à renforcer la sécurité des seniors et de leur entourage. De plus en plus de collectivités, d’entreprises et de lieux accueillant du public choisissent ainsi de mettre à disposition des dispositifs tels qu’un défibrillateur automatisé externe (DAE), afin de pouvoir réagir rapidement en cas d’arrêt cardiaque. Ces équipements ne remplacent pas les secours professionnels, mais peuvent jouer un rôle important dans les premières minutes d’une urgence.



Après 60 ans, prendre soin de son cœur ne signifie donc pas bouleverser complètement son quotidien. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un suivi médical adapté, un sommeil de qualité et une bonne gestion du stress constituent déjà des bases solides. En restant attentif aux signaux de son corps et en adoptant progressivement des habitudes adaptées à ses capacités, chacun peut contribuer à préserver sa santé cardiovasculaire et son autonomie.



La prévention repose avant tout sur la régularité. Chaque promenade, chaque repas équilibré, chaque contrôle médical et chaque moment consacré à son bien-être participent, à leur échelle, à prendre soin du cœur. Des réflexes simples qui permettent de rester actif, autonome et de profiter pleinement des années à venir.