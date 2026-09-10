Aux États-Unis, des milliardaires financent la longévité et nous promettent 120 ans : leur gélule vedette attend le feu vert de Bruxelles

Pourtant, les choses pourraient rapidement changer. Le 11 mai 2026, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a publié un avis favorable sur le nicotinamide mononucléotide, le NMN, la gélule vedette du marché anti-âge américain. L'avis conclut que la substance est sûre pour les adultes jusqu'à 300 milligrammes par jour, femmes enceintes et allaitantes exclues, et qu'elle constitue une source de vitamine B3 assimilable par l'organisme.



Cependant, un avis de l'EFSA ne vaut pas autorisation. Le dossier passe maintenant à la Commission européenne, qui rédige un règlement soumis au vote des États membres. Tant que ce vote n'a pas eu lieu, le NMN reste un « nouvel aliment » non autorisé dans l'Union, et sa vente en complément alimentaire est illégale en France. Le laboratoire à l'origine du dossier a déposé sa demande en août 2023 : bientôt trois ans de procédure pour une gélule.



Dans cette procédure, le détail qui compte n'est pas la molécule, c'est ce que l'étiquette aura le droit de dire. Le règlement européen sur les allégations de santé interdit en effet d'écrire qu'un complément répare les cellules, ralentit le vieillissement ou favorise un vieillissement en bonne santé : ces formulations reviennent à promettre une réduction du risque de maladie. Autorisée demain, la gélule arriverait donc probablement dans votre pharmacie sous une mention aussi plate que « source de vitamine B3 ».



D'ailleurs, l'écart entre la promesse américaine et l'avis européen se lit dans les mots de l'EFSA elle-même. Le comité a examiné une chose : la sécurité de la substance et sa capacité à fournir de la vitamine B3. Il n'a évalué aucun effet sur la durée de vie, et n'avait pas à le faire. Une gélule jugée sûre n'est pas une gélule jugée efficace, et c'est justement sur cette confusion que se construit le prix de vente que vous paierez à l'arrivée.