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Ce médicament conçu par l'IA a fait reculer le vieillissement de malades des poumons : Harvard l'a mesuré dans leur prise de sang, pas dans la vôtre

Une molécule dessinée par une intelligence artificielle a été testée sur 71 malades des poumons. Dans la prise de sang de 42 d'entre eux, six calculs d'âge indépendants ont trouvé la même chose : trois ans de vieillissement en moins après quelques semaines de traitement. Personne n'avait conçu ce médicament pour rajeunir qui que ce soit, et votre prise de sang, elle, ne mesure rien de tout cela.

Par Fabrice Crozier | Publié le 9 Septembre 2026 à 11:50 | mis à jour le 9 Septembre 2026 à 11:50



Ce que six calculs d'âge ont trouvé dans le sang de 42 malades Nature Biotechnology, puis présenté le lendemain à Paris, lors d'une conférence tenue à la Sorbonne. Des chercheurs ont repris les prises de sang de 42 des 71 patients suivis pendant un essai clinique de phase 2a, mené dans 22 centres en Chine, et y ont dosé 2 841 protéines. Sur ces données, ils ont appliqué six modèles de calcul d'âge, mis au point séparément à Harvard, à Stanford, à Oxford, à Pékin et dans le laboratoire qui a dessiné la molécule. Tous ont trouvé la même chose : un âge plus bas chez les patients traités que chez ceux qui recevaient un placebo.



Or personne n'avait conçu ce produit pour ralentir l'âge. Il vise une maladie précise des poumons, et c'est en cherchant à freiner cette maladie que les chercheurs ont vu bouger autre chose.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le résultat a été publié lundi 7 septembre dans la revue, puis présenté le lendemain à Paris, lors d'une conférence tenue à la Sorbonne. Des chercheurs ont repris les prises de sang de 42 des 71 patients suivis pendant un essai clinique de phase 2a, mené dans 22 centres en Chine, et y ont dosé 2 841 protéines. Sur ces données, ils ont appliqué six modèles de calcul d'âge, mis au point séparément à Harvard, à Stanford, à Oxford, à Pékin et dans le laboratoire qui a dessiné la molécule. Tous ont trouvé la même chose : un âge plus bas chez les patients traités que chez ceux qui recevaient un placebo.Or personne n'avait conçu ce produit pour ralentir l'âge. Il vise une maladie précise des poumons, et c'est en cherchant à freiner cette maladie que les chercheurs ont vu bouger autre chose.

Trois ans de moins, mais trois ans de quoi ? âge biologique plus bas. C'est une prédiction, pas une mesure directe du temps qui passe sur un organisme.



Dans cet essai, l'écart le plus net apparaît à la quatrième semaine, chez les patients qui recevaient 30 mg deux fois par jour, et non chez ceux qui prenaient 60 mg en une seule prise : trois à quatre ans de moins sur la plupart des modèles, et jusqu'à six ans sur l'un d'eux. Selon Insilico Medicine, l'entreprise qui a conçu la molécule, ces six horloges vont dans le même sens alors qu'elles ne partagent ni leurs données d'entraînement ni leur méthode. C'est cette convergence, et non l'ampleur du chiffre, que retient le prix Nobel de chimie Michael Levitt dans le communiqué du laboratoire. Il ajoute que l'essai ne permet pas encore de séparer un vieillissement ralenti d'un poumon mieux soigné, et qu'il attend maintenant une étude chez des volontaires en bonne santé.



D'ailleurs, aucun de ces modèles ne parle de durée de vie. Ils décrivent un profil de protéines, à un instant donné, chez des personnes gravement malades. Quarante-deux participants, douze semaines de suivi : l'échantillon est petit, et les auteurs de l'étude l'écrivent eux-mêmes. Faut-il y voir une pilule contre l'âge ? Non, et je vois même toute la distance qu'un médicament parcourt en dix ans de développement entre un signal cohérent et une preuve.

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156 ans, pas un jour de plus : la nouvelle limite biologique absolue de l'espérance de vie humaine Ces calculs portent un nom, celui d'horloges biologiques, et le mot est trompeur : il n'y a là aucune montre. Chacune est un modèle statistique, entraîné sur des milliers de personnes à deviner l'âge d'un individu d'après la concentration de certaines protéines dans son sang. Quand il annonce un chiffre inférieur à l'âge de l'état civil, on parle d'plus bas. C'est une prédiction, pas une mesure directe du temps qui passe sur un organisme.Dans cet essai, l'écart le plus net apparaît à la quatrième semaine, chez les patients qui recevaient 30 mg deux fois par jour, et non chez ceux qui prenaient 60 mg en une seule prise :sur la plupart des modèles, et jusqu'à six ans sur l'un d'eux. Selon Insilico Medicine, l'entreprise qui a conçu la molécule, ces six horloges vont dans le même sens alors qu'elles ne partagent ni leurs données d'entraînement ni leur méthode. C'est cette convergence, et non l'ampleur du chiffre, que retient le prix Nobel de chimie Michael Levitt dans le communiqué du laboratoire. Il ajoute que l'essai ne permet pas encore de séparer un vieillissement ralenti d'un poumon mieux soigné, et qu'il attend maintenant une étude chez des volontaires en bonne santé.D'ailleurs, aucun de ces modèles ne parle de durée de vie. Ils décrivent un profil de protéines, à un instant donné, chez des personnes gravement malades. Quarante-deux participants, douze semaines de suivi : l'échantillon est petit, et les auteurs de l'étude l'écrivent eux-mêmes. Faut-il y voir une pilule contre l'âge ? Non, et je vois même toute la distance qu'un médicament parcourt en dix ans de développement entre un signal cohérent et une preuve.

Un médicament dessiné contre une maladie de vos poumons fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie rare qui rigidifie progressivement le tissu des poumons et rend la respiration de plus en plus difficile.



Cette maladie est une affaire de seniors, et nous en parlons trop peu. Elle survient principalement à partir de 60 ans, l'âge moyen d'apparition tourne autour de 66 ans, et sa prévalence est estimée en France à 8,2 personnes pour 100 000, soit de l'ordre de 5 000 à 6 000 malades. Le



Sauf que le premier signe de cette maladie ressemble à s'y méprendre à ce que beaucoup mettent sur le compte de l'âge : un essoufflement à l'effort, une toux sèche qui traîne. Voilà pourquoi le diagnostic arrive souvent tard, parfois après plusieurs années d'errance.

La molécule s'appelle rentosertib. Elle a été construite en deux temps par les algorithmes du laboratoire : d'abord le choix d'une cible biologique, une protéine appelée TNIK, ensuite le dessin d'une petite molécule capable de la bloquer. Sa cible thérapeutique est la, une maladie rare qui rigidifie progressivement le tissu des poumons et rend la respiration de plus en plus difficile.Cette maladie est une affaire de seniors, et nous en parlons trop peu. Elle survient principalement à partir de 60 ans, l'âge moyen d'apparition tourne autour de 66 ans, et sa prévalence est estimée en France à 8,2 personnes pour 100 000, soit de l'ordre de 5 000 à 6 000 malades. Le protocole national de diagnostic et de soins diffusé par la Haute Autorité de santé décrit une évolution irréversible, dont les traitements actuels ralentissent la progression sans l'arrêter. La survie médiane après le diagnostic se compte en années, pas en décennies.Sauf que le premier signe de cette maladie ressemble à s'y méprendre à ce que beaucoup mettent sur le compte de l'âge : un essoufflement à l'effort, une toux sèche qui traîne. Voilà pourquoi le diagnostic arrive souvent tard, parfois après plusieurs années d'errance.

Le seul chiffre qui parle de votre souffle



Dans l'essai de phase 2 publié l'an dernier, les patients du bras à 60 mg en une seule prise par jour ont gagné en moyenne 98,4 mL de capacité vitale en douze semaines, quand ceux sous placebo en perdaient 20,3 en moyenne. Insilico Medicine rappelle par ailleurs qu'après 65 ans, chez une personne en bonne santé, ce volume diminue de 20 à 50 mL par an. Rapportés à ce rythme, ces 98,4 mL représentent l'équivalent de deux à cinq années de déclin respiratoire ordinaire : le calcul est le nôtre, il n'est pas celui de l'étude, et il vaut ce que vaut une moyenne relevée sur quelques dizaines de malades.



En revanche, rien de tout cela ne se transpose à un poumon sain. L'essai a mesuré une capacité regagnée sur des organes abîmés, pas un souffle amélioré chez des personnes qui vont bien. Si votre essoufflement vous inquiète, c'est une spirométrie chez votre médecin ou votre pneumologue qui vous répondra, et non une molécule en cours d'essai à l'autre bout du monde.

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Fibrose pulmonaire idiopathique : une maladie « senior » trop méconnue Un chiffre, dans ce dossier, se rapporte pourtant à quelque chose que vous connaissez bien : la quantité d'air que vous arrivez à souffler en une fois. Les pneumologues l'appellent capacité vitale forcée, et ils la mesurent avec un spiromètre, cet embout dans lequel on souffle à fond au cabinet médical. C'est l'indicateur qui suit l'évolution de la maladie, et c'est aussi celui qui se dégrade avec l'âge chez tout le monde.Dans l'essai de phase 2 publié l'an dernier, les patients du bras à 60 mg en une seule prise par jour ont gagné en moyennede capacité vitale en douze semaines, quand ceux sous placebo en perdaient 20,3 en moyenne. Insilico Medicine rappelle par ailleurs qu'après 65 ans, chez une personne en bonne santé, ce volume diminue de 20 à 50 mL par an. Rapportés à ce rythme, ces 98,4 mL représentent l'équivalent de deux à cinq années de déclin respiratoire ordinaire : le calcul est le nôtre, il n'est pas celui de l'étude, et il vaut ce que vaut une moyenne relevée sur quelques dizaines de malades.En revanche, rien de tout cela ne se transpose à un poumon sain. L'essai a mesuré une capacité regagnée sur des organes abîmés, pas un souffle amélioré chez des personnes qui vont bien. Si votre essoufflement vous inquiète, c'est une spirométrie chez votre médecin ou votre pneumologue qui vous répondra, et non une molécule en cours d'essai à l'autre bout du monde.

Ce que votre prise de sang ne mesure pas Ce calcul d'âge repose sur un dosage de recherche, qui compare des milliers de protéines à la fois. Aucun laboratoire d'analyses de ville ne rend ce résultat, aucune ordonnance ne le prescrit, et le médicament n'a d'autorisation de mise sur le marché nulle part : il est entré en juillet 2026 en phase 3 en Chine, l'étape la plus longue de toutes. Alors qu'en retenir ? La méthode, surtout : mesurer le vieillissement pendant qu'on soigne une maladie, au lieu d'attendre trente ans pour le savoir.