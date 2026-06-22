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Longévité : ce test à 65 ans qui prédit mieux votre avenir que les 44 milliards investis par la tech

Sam Altman investit 180 millions de dollars pour rajeunir des cellules en laboratoire. Jeff Bezos en injecte 3 milliards. Vladimir Poutine débloque 26 milliards pour la même quête. Pendant ce temps, la DREES mesure un fait que ces milliardaires ne financent pas : depuis cinq ans, les années de vie gagnées après 65 ans ne s'améliorent presque plus.



Quand la Silicon Valley promet l'éternité 44 milliards de dollars d'ici 2030, selon Allied Market Research. Derrière ce chiffre, des noms connus : Alphabet finance Calico depuis 2013 avec plus d'un milliard de dollars, Sam Altman a mis 180 millions dans Retro Biosciences, Jeff Bezos a cofondé Altos Labs, lancée avec 3 milliards de dollars de capitaux.



Le 9 juin 2026, un patient a reçu pour la première fois une thérapie génique conçue pour rajeunir ses cellules oculaires. La FDA a autorisé cet essai clinique porté par Life Biosciences, une start-up qui cible directement les mécanismes biologiques du vieillissement.

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Vieillissement cellulaire : cette thérapie génique pour rajeunir vos cellules entre en essai humain Le marché mondial de la longévité devrait peser, selon Allied Market Research. Derrière ce chiffre, des noms connus : Alphabet finance Calico depuis 2013 avec plus d'un milliard de dollars, Sam Altman a mis 180 millions dans Retro Biosciences, Jeff Bezos a cofondé Altos Labs, lancée avec 3 milliards de dollars de capitaux.Le 9 juin 2026, un patient a reçu pour la première fois une thérapie génique conçue pour rajeunir ses cellules oculaires. La FDA a autorisé cet essai clinique porté par Life Biosciences, une start-up qui cible directement les mécanismes biologiques du vieillissement.La promesse est spectaculaire mais elle concerne un tissu précis, sur un patient unique, dans un laboratoire américain et les résultats cliniques n'arriveront pas avant 2028, au mieux. D'ici là, c'est un autre chiffre qui décide de votre quotidien.

Les 9 années que ces milliards ne réparent pas



À 65 ans, un homme peut espérer vivre encore 19,9 ans. Mais seulement 10,5 de ces années se passent sans limitation dans les gestes du quotidien. Faites le calcul : 9,4 années avec des douleurs, une mobilité réduite ou une dépendance partielle.



Pour les femmes, l'écart est encore plus net : 23,6 ans d'espérance de vie à 65 ans, dont seulement 11,8 sans incapacité. Soit 11,8 années avec une santé dégradée. Or depuis 2019, cet indicateur ne bouge quasiment plus.



En cinq ans, l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans n'a progressé que d'un mois pour les hommes et de quatre mois pour les femmes. Un mois en cinq ans. Pendant que la Silicon Valley lève des milliards.



La France vit de plus en plus longtemps : 85,9 ans pour les femmes en 2025, record historique selon l'INSEE. Mais la qualité de ces années gagnées stagne.



Les années de vie supplémentaires sont majoritairement des années avec douleurs chroniques, perte de mobilité ou dépendance partielle. À la naissance, l'écart entre les sexes se réduit d'ailleurs de façon saisissante : les femmes vivent 64,1 ans sans incapacité contre 63,7 pour les hommes, soit cinq mois de différence au lieu de cinq ans et sept mois pour l'espérance de vie totale.



On vous parle de gènes, de gélules, de milliards. Pas des 9,4 années que vous vivez déjà en mauvaise santé et que personne ne sait raccourcir à l'échelle d'une population. En janvier 2026, la DREES a publié ses dernières données sur l'espérance de vie sans incapacité., un homme peut espérer vivre encore. Mais seulementdans les gestes du quotidien. Faites le calcul :avec des douleurs, une mobilité réduite ou une dépendance partielle.Pour les femmes, l'écart est encore plus net : 23,6 ans d'espérance de vie à 65 ans, dont seulement 11,8 sans incapacité. Soit. Or depuis 2019, cet indicateur ne bouge quasiment plus.En cinq ans, l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans n'a progressé que d'. Un mois en cinq ans. Pendant que la Silicon Valley lève des milliards.La France vit de plus en plus longtemps : 85,9 ans pour les femmes en 2025, record historique selon l'INSEE. Mais la qualité de ces années gagnées stagne.Les années de vie supplémentaires sont majoritairement des années avec douleurs chroniques, perte de mobilité ou dépendance partielle. À la naissance, l'écart entre les sexes se réduit d'ailleurs de façon saisissante : les femmes vivent 64,1 ans sans incapacité contre 63,7 pour les hommes, soit cinq mois de différence au lieu de cinq ans et sept mois pour l'espérance de vie totale.On vous parle de gènes, de gélules, de milliards. Pas des 9,4 années que vous vivez déjà en mauvaise santé et que personne ne sait raccourcir à l'échelle d'une population.

Votre âge biologique ne figure sur aucun document officiel Le concept d'âge biologique distingue ce que votre corps mesure de ce que votre carte d'identité affiche. Deux personnes de 65 ans peuvent avoir des corps séparés de quinze ans de vieillissement réel.



L'activité physique, l'alimentation, le sommeil et l'environnement social font la différence. C'est précisément ce que le Dr Denys Coester, anesthésiste-réanimateur devenu spécialiste de médecine préventive, appelle le passage d'une médecine curative à une médecine préventive stimulante.



Dans son dernier ouvrage paru chez Larousse en avril 2026, il identifie six piliers mesurables : alimentation, mouvement, sommeil, santé mentale, environnement et liens sociaux. Chacun agit directement sur la trajectoire de vieillissement de vos cellules.



Bryan Johnson, le milliardaire américain qui dépense 2 millions de dollars par an pour inverser son vieillissement, mise sur 100 compléments alimentaires quotidiens et des protocoles de pointe. Votre médecin traitant n'a pas ce budget, mais il dispose d'un avantage que Johnson n'a pas : il vous connaît depuis dix ans.



La bonne nouvelle, c'est que votre âge biologique n'est pas figé. La mauvaise, c'est que presque personne ne le mesure avant qu'une maladie chronique ne s'installe. Et quand elle s'installe, ce sont justement ces 9,4 années de la statistique DREES qui commencent. La prévention ne repousse pas la mort, elle repousse l'entrée dans la dépendance.

Cinq marqueurs que votre médecin peut lire cette semaine



La vitesse de marche reste l'indicateur le plus robuste : en dessous de 0,8 mètre par seconde, le risque de perte d'autonomie dans les cinq ans augmente significativement.



La force de préhension mesurée au dynamomètre, la capacité de récupération cardiaque après un effort, le contrôle de l'équilibre sur une jambe et le taux de protéine C-réactive dans le sang complètent le tableau.



Cinq tests, une consultation, zéro euro de dépassement.

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Espérance de vie en bonne santé : les 5 habitudes qui font vraiment la différence après 60 ans Pas besoin de milliards ni de thérapie génique. Votre généraliste dispose déjà d'outils pour évaluer votre trajectoire de vieillissement.Lareste l'indicateur le plus robuste : en dessous de 0,8 mètre par seconde, le risque de perte d'autonomie dans les cinq ans augmente significativement.Lamesurée au dynamomètre, laaprès un effort, lesur une jambe et le taux dedans le sang complètent le tableau.Cinq tests, une consultation, zéro euro de dépassement.Chacun de ces marqueurs prédit votre espérance de vie en bonne santé avec plus de fiabilité qu'un test ADN vendu 200 euros en ligne. Votre médecin les connaît, il lui suffit de les chercher.

Le vrai luxe après 65 ans Les milliardaires de la tech finiront peut-être par trouver comment reprogrammer une cellule humaine. Ce jour-là, nous en parlerons.



En attendant, les données de la DREES disent une chose limpide : le combat de notre génération n'est pas de vivre 150 ans, c'est de transformer ces 9,4 années de mauvaise santé en années d'autonomie. Et ce combat-là ne se mène pas dans un laboratoire de San Francisco, mais dans votre salon, chez votre médecin, et parfois dans un parc municipal à 7 heures du matin.