Bien-être Espérance de vie en bonne santé : les 5 habitudes qui font vraiment la différence après 60 ans Selon l'étude DREES publiée le 22 janvier 2026, l'espérance de vie sans incapacité progresse en France. À 65 ans, une femme peut espérer vivre 11,8 ans sans limitation, un homme 10,5 ans. Comment préserver cette autonomie le plus longtemps possible ? Voici les cinq piliers recommandés par les experts.

Une progression encourageante mais fragile L'étude publiée par la DREES le 22 janvier 2026 confirme une tendance favorable : depuis 2008, les Français ont gagné près de deux ans d'espérance de vie sans incapacité après 65 ans. Une personne de cet âge vivra en moyenne la moitié de ses années restantes sans limitation dans ses activités quotidiennes.



Mais cette progression n'est pas automatique. L'étude révèle aussi un ralentissement récent : depuis 2019, les gains se sont limités à quelques mois. Les experts de santé publique sont formels : ces progrès dépendent largement des comportements individuels et peuvent se maintenir, ou se perdre, selon les habitudes de vie adoptées.



C'est pourquoi Santé publique France et les caisses de retraite multiplient les actions de prévention dès 60 ans. Objectif : permettre à chacun de préserver son autonomie le plus longtemps possible.

L'activité physique : 30 minutes par jour font la différence C'est le premier pilier d'un vieillissement en bonne santé. La pratique régulière d'une activité physique réduit de 20 à 50 % le risque de maladie coronarienne et de près de 60 % le risque d'accident vasculaire cérébral, selon le ministère de la Santé.



Les recommandations sont accessibles : 30 minutes d'activité modérée par jour suffisent. La marche reste l'activité la plus simple et la plus efficace. Elle préserve l'endurance, stimule la calcification des os et maintient l'équilibre. Le yoga, le tai-chi ou la natation sont également recommandés car ils sollicitent les articulations en douceur.



Pour les personnes souffrant d'une maladie chronique ou en perte d'autonomie, le médecin peut prescrire une activité physique adaptée (APA), prise en charge dans certains cas. Les Maisons Sport-Santé, déployées sur tout le territoire, proposent des programmes personnalisés.

Alimentation : les besoins changent après 65 ans Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas manger moins en vieillissant. Les besoins en protéines augmentent pour maintenir la masse musculaire : les experts recommandent 1 gramme de protéines par kilo de poids et par jour, soit 60 g pour une personne de 60 kg.



Le calcium reste essentiel pour prévenir l'ostéoporose : 1 200 mg par jour minimum, associé à une exposition prudente au soleil pour la vitamine D. Les fruits et légumes, consommés quotidiennement, apportent les vitamines nécessaires et préviennent les carences fréquentes en vitamines A, C, B6, B9 et surtout B12.



Les pièges à éviter : les sucres raffinés, les aliments ultra-transformés, l'excès de sel et d'alcool, qui favorisent l'inflammation et les maladies cardiovasculaires. La dénutrition touche plus de 2 millions de personnes en France et multiplie par 4 le risque de mortalité chez les personnes âgées.

Le lien social : un facteur de santé souvent sous-estimé mort prématurée de 14 %. Vivre seul après un infarctus augmente la mortalité de 25 %.



En France, 4 millions de personnes de 60 ans et plus vivent seules. Parmi les plus de 75 ans, 1,5 million sont dans une solitude qu'elles n'ont pas choisie. L'isolement favorise la dépression, l'anxiété, mais aussi la dénutrition et le déclin cognitif.



Les solutions existent : activités associatives, clubs de loisirs, bénévolat, ateliers collectifs organisés par les caisses de retraite ou les centres communaux d'action sociale (CCAS). Le site L'isolement social n'est pas qu'un problème de bien-être : c'est un véritable enjeu de santé publique. Les études scientifiques sont formelles : chez les personnes âgées, le sentiment de solitude élève le risque de. Vivre seul après un infarctus augmente la mortalité deEn France,de 60 ans et plus vivent seules. Parmi les plus de 75 ans, 1,5 million sont dans une solitude qu'elles n'ont pas choisie. L'isolement favorise la dépression, l'anxiété, mais aussi la dénutrition et le déclin cognitif.Les solutions existent : activités associatives, clubs de loisirs, bénévolat, ateliers collectifs organisés par les caisses de retraite ou les centres communaux d'action sociale (CCAS). Le site pour-les-personnes-agees.gouv.fr recense les ressources disponibles dans chaque département.

Suivi médical et prévention : ne pas attendre les premiers symptômes Le dépistage précoce reste la meilleure stratégie. Les bilans de prévention proposés aux personnes de 60-65 ans puis 70-75 ans permettent de repérer les fragilités avant qu'elles ne deviennent des incapacités. Ils incluent un examen de la vision, de l'audition, de l'équilibre et une évaluation nutritionnelle.



Les vaccinations ne doivent pas être négligées : la grippe, responsable d'environ 10 000 décès prématurés par an, touche particulièrement les seniors. Le suivi régulier de la tension artérielle, du taux de sucre et de cholestérol permet d'agir avant l'apparition des maladies cardiovasculaires.



La prévention des chutes mérite une attention particulière. Elles représentent la première cause de mortalité accidentelle chez les plus de 65 ans. L'aménagement du logement (éclairage, fixation des tapis, barres d'appui) combiné aux exercices d'équilibre réduit considérablement ce risque.



Comme le rappelle la DREES, l'espérance de vie sans incapacité a progressé plus vite que l'espérance de vie globale depuis 2008. Preuve que les années gagnées peuvent être des années actives, à condition d'adopter les bons réflexes au quotidien.

Sources :

- DREES, Études et Résultats n°1363, 22 janvier 2026

- Ministère de la Santé, Activité physique, sédentarité et santé

- Assurance Prévention, Conseils nutritionnels seniors

- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, Préserver son autonomie

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 22/01/2026 à 13:35



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