Vieillissement cellulaire : cette thérapie génique pour rajeunir vos cellules entre en essai humain

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Rajeunir le sang : des chercheurs ont réussi à inverser le vieillissement cellulaire

L'hypothèse qui fonde cette thérapie tient en une phrase : votre ADN n'est pas abîmé par l'âge, mais les instructions qui l'entourent se sont brouillées.Imaginez un disque dur dont le contenu serait intact, mais dont le système d'exploitation aurait accumulé des erreurs. Les fichiers sont là, mais l'ordinateur ne sait plus les lire correctement.C'est ce que les biologistes appellent le vieillissement « épigénétique » : les gènes restent en place, mais les marqueurs chimiques qui dictent leur expression se dérèglent au fil des décennies.David Sinclair, généticien à la faculté de médecine de Harvard et cofondateur de Life Biosciences, a bâti toute sa théorie sur cette idée. Si le vieillissement est un problème d'information plutôt que de destruction, alors il suffirait de « réinitialiser » les instructions pour que la cellule retrouve un fonctionnement plus jeune.La clé de cette réinitialisation, ce sont quatre facteurs de transcription découverts par le prix Nobel Shinya Yamanaka. En laboratoire, ces protéines savent reprogrammer une cellule adulte pour la ramener à un état quasi embryonnaire.Le problème, c'est que la reprogrammation totale produit des cellules souches capables de se diviser sans contrôle, et donc de devenir cancéreuses. La percée de Life Biosciences repose sur une reprogrammation partielle : trois facteurs au lieu de quatre, activés temporairement, pour rajeunir la cellule sans effacer son identité.Chez la souris, cette approche a restauré la vision d'animaux âgés et régénéré les neurones de leur nerf optique. Des essais sur des primates ont confirmé ces résultats, sans signe de tumeur.Nous l'avions déjà constaté sur SeniorActu à propos du sang : des cellules souches âgées peuvent retrouver un fonctionnement de jeunesse. Avec ER-100, c'est la première fois que la technique sort du laboratoire pour entrer dans le corps d'un patient.