Actualité Médicale Rajeunir le sang : des chercheurs ont réussi à inverser le vieillissement cellulaire ! Par Régis Mayer | Publié le 14/12/2025 à 08:41 Des chercheurs ont identifié un mécanisme inattendu dans le vieillissement de nos cellules sanguines. En ciblant une protéine spécifique, ils sont parvenus à redonner aux cellules souches âgées leurs capacités de jeunesse. Partager : W f X in @

Les cellules souches hématopoïétiques constituent les véritables usines de fabrication du sang humain. Nichées au cœur de la moelle osseuse, ces cellules mères produisent en permanence l'ensemble des composants sanguins dont l'organisme a besoin : globules rouges chargés du transport de l'oxygène, plaquettes essentielles à la coagulation, et globules blancs qui assurent la défense immunitaire. Avec l'âge, leur fonctionnement se dégrade progressivement, entraînant un affaiblissement du système immunitaire et une vulnérabilité accrue aux maladies. Une équipe internationale vient de mettre en lumière un mécanisme jusqu'alors méconnu dans ce processus de vieillissement, ouvrant des perspectives thérapeutiques inédites.

Un problème de rigidité nucléaire Les travaux publiés dans la revue Nature Aging révèlent que le vieillissement des cellules souches hématopoïétiques est intimement lié à des modifications mécaniques survenant au niveau de leur noyau. Au fil du temps, l'enveloppe nucléaire de ces cellules se rigidifie et subit une tension excessive. Cette altération mécanique perturbe l'organisation de la chromatine, la substance qui structure l'ADN à l'intérieur du noyau. Les chercheurs ont découvert qu'une protéine nommée RhoA joue un rôle central dans ce phénomène. Cette molécule, normalement impliquée dans la transmission des signaux mécaniques au sein des cellules, devient hyperactive avec l'âge dans les cellules souches du sang.



L'activation excessive de RhoA provoque une cascade d'événements délétères. La tension accrue sur l'enveloppe nucléaire modifie la configuration de la chromatine et perturbe l'expression de certains gènes. Les chercheurs ont notamment observé une réactivation anormale de séquences génétiques appelées rétrotransposons, habituellement maintenues silencieuses. Cette dérépression génétique déclenche une réponse inflammatoire chronique au sein des cellules, contribuant à leur dysfonctionnement progressif. Le système immunitaire produit alors moins de lymphocytes, les globules blancs spécialisés dans la défense contre les infections et les cellules cancéreuses.

Une molécule capable d'inverser le processus Pour tester leur hypothèse, les scientifiques ont utilisé une molécule appelée Rhosin, capable d'inhiber spécifiquement l'activité de la protéine RhoA. Les résultats obtenus sur des cellules souches de souris âgées se sont révélés remarquables. Après traitement, les cellules ont retrouvé des caractéristiques typiques de cellules jeunes. La tension sur l'enveloppe nucléaire a diminué, permettant à la chromatine de reprendre une organisation plus favorable. Les marqueurs épigénétiques associés à la jeunesse cellulaire, notamment certaines modifications des histones, ont été restaurés. Les rétrotransposons ont été à nouveau réduits au silence, et la réponse inflammatoire chronique s'est atténuée.



Les bénéfices fonctionnels de ce traitement ont été mesurés lors d'expériences de transplantation. Les cellules souches âgées traitées par Rhosin ont démontré une capacité régénérative nettement améliorée une fois réinjectées dans la moelle osseuse de souris receveuses. La production de cellules sanguines s'est intensifiée, et surtout, l'équilibre entre les différents types de globules blancs s'est rétabli. Les cellules traitées ont recommencé à produire des lymphocytes en quantité normale, corrigeant ainsi le biais vers la production excessive de cellules myéloïdes caractéristique du vieillissement hématopoïétique.

Des implications pour la santé des seniors Ces découvertes revêtent une importance particulière dans le contexte du vieillissement démographique. D'ici 2050, la population mondiale des plus de soixante ans aura doublé par rapport à 2015. Cette évolution s'accompagnera d'une augmentation de l'incidence des pathologies liées à l'âge, dont beaucoup sont directement influencées par le déclin du système immunitaire. Les infections deviennent plus fréquentes et plus graves chez les personnes âgées, la réponse aux vaccinations s'affaiblit, et le risque de développer certains cancers du sang augmente significativement.



Le vieillissement des cellules souches hématopoïétiques ne se limite pas à affecter la production sanguine. Des travaux antérieurs ont établi que ce phénomène influence l'ensemble de l'organisme. Le sang irrigue tous les tissus et organes, leur apportant oxygène et nutriments tout en assurant leur protection immunitaire. Un système hématopoïétique vieillissant compromet donc la santé globale bien au-delà de ses fonctions premières. La possibilité de rajeunir les cellules souches du sang pourrait ainsi avoir des répercussions bénéfiques sur de nombreux aspects du vieillissement.

Un long chemin vers l'application clinique Les chercheurs soulignent toutefois que ces résultats, obtenus sur des modèles animaux, nécessitent encore de nombreuses étapes avant une éventuelle application chez l'humain. La molécule Rhosin utilisée dans ces expériences n'est pas disponible comme traitement et son innocuité à long terme reste à démontrer. Les mécanismes identifiés devront être confirmés dans des cellules humaines, et les protocoles thérapeutiques devront être optimisés pour garantir efficacité et sécurité.



Néanmoins, cette étude marque une avancée conceptuelle majeure. Elle démontre que le vieillissement des cellules souches n'est pas une fatalité irréversible mais un processus qui peut être ciblé et potentiellement inversé. Contrairement aux approches visant simplement à ralentir le déclin cellulaire, cette stratégie agit directement sur les mécanismes fondamentaux du vieillissement en restaurant un état fonctionnel plus jeune. Les auteurs estiment que cette approche pourrait à terme contribuer à prolonger la durée de vie en bonne santé plutôt que simplement augmenter la longévité.



Les perspectives ouvertes par ces travaux alimentent un domaine de recherche en pleine expansion. D'autres équipes explorent des voies complémentaires pour rajeunir les cellules souches, notamment par la manipulation de facteurs épigénétiques ou la modulation de l'environnement cellulaire dans la moelle osseuse. La convergence de ces différentes approches pourrait un jour permettre de maintenir un système immunitaire performant tout au long de la vie, transformant ainsi la manière dont les sociétés vieillissantes font face aux défis de santé liés à l'âge.

Sources :

« Targeting RhoA nuclear mechanoactivity rejuvenates aged hematopoietic stem cells », Nature Aging, 24 novembre 2025

« Vieillissement des cellules souches hématopoïétiques : causes, conséquences et perspectives d'avenir », Hématologie (revue John Libbey Eurotext), septembre 2021

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