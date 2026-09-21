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On croyait la vue centrale perdue définitivement avec une DMLA sèche : l'implant de Science Corporation, autorisé en Europe, fait relire des mots

La plus grosse lettre du tableau reste une tache grise quand une DMLA sèche a détruit le centre de la rétine. Jusqu'ici, votre ophtalmologiste pouvait mesurer cette perte de vue, jamais la réparer. Un implant glissé sous la rétine rend désormais une partie de la vision centrale, assez pour relire des lettres et des mots. Il a reçu son feu vert européen cet été, et la question que se posent les patients français n'a pas encore de réponse.

Par Fabrice Crozier | Publié le 21 Septembre 2026 à 10:11 | mis à jour le 21 Septembre 2026 à 10:11



Ce que cet implant vous rend, et ce qu'il ne vous rend pas



Ce que l'implant vous rend reste modeste, et c'est justement ce qui rend le résultat crédible. Il ne restitue ni une vue normale ni les couleurs : l'image produite est monochrome, pensée pour déchiffrer un texte. Mais pour une personne qui ne distinguait plus la première ligne du tableau, retrouver des lettres, des chiffres et des mots change la lecture du courrier ou d'une étiquette.



Science Corporation, l'entreprise californienne qui a racheté la française Pixium Vision, a annoncé le 22 juillet 2026 avoir obtenu le marquage européen. La presse s'en est de nouveau emparée à la mi-septembre, en présentant souvent le dispositif comme « propulsé par l'IA ». Nous allons voir ce que recouvre exactement cette formule.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le paradoxe tient en une image : pour revoir une lettre, il faut porter des lunettes qui ne corrigent rien. Elles filment ce que vous regardez et le renvoient, sous forme de lumière invisible, vers une puce de 2 millimètres posée là où vos cellules de la vision sont mortes. Le centre de votre œil ne guérit pas, c'est la puce qui prend le relais des cellules disparues.Ce que l'implant vous rend reste modeste, et c'est justement ce qui rend le résultat crédible. Il ne restitue ni une vue normale ni les couleurs : l'image produite est monochrome, pensée pour déchiffrer un texte. Mais pour une personne qui ne distinguait plus la première ligne du tableau, retrouver des lettres, des chiffres et des mots change la lecture du courrier ou d'une étiquette., l'entreprise californienne qui a racheté la française Pixium Vision, a annoncé leavoir obtenu le marquage européen. La presse s'en est de nouveau emparée à la mi-septembre, en présentant souvent le dispositif comme « propulsé par l'IA ». Nous allons voir ce que recouvre exactement cette formule.

Une puce de 2 mm sous la rétine, une caméra sur vos lunettes 378 électrodes et fonctionne sans pile ni fil traversant l'œil : c'est le faisceau infrarouge envoyé par les lunettes qui lui fournit à la fois l'énergie et l'image.



Le reste du système se porte sur soi. Une caméra miniature fixée sur la monture capte la scène et transmet le flux vidéo à un petit ordinateur de poche. D'après le



Et l'« IA » des titres de presse ? Elle désigne ce traitement d'image qui prépare ce que la puce doit transmettre, avec une fonction de zoom que vous commandez vous-même pour agrandir une lettre. Ce n'est pas un œil artificiel qui pense à votre place. La puce stimule ensuite les cellules nerveuses encore vivantes de la rétine, qui acheminent le signal jusqu'au cerveau.

L'implant lui-même est une micro-puce photovoltaïque carrée de 2 millimètres de côté et de 30 microns d'épaisseur, plus fine qu'un cheveu. Elle porteet fonctionne sans pile ni fil traversant l'œil : c'est le faisceau infrarouge envoyé par les lunettes qui lui fournit à la fois l'énergie et l'image.Le reste du système se porte sur soi. Une caméra miniature fixée sur la monture capte la scène et transmet le flux vidéo à un petit ordinateur de poche. D'après le communiqué publié par l'Inserm , un algorithme améliore alors l'image, augmente contraste et luminosité, et peut la grossir jusqu'à douze fois avant de la projeter sur la puce.Et l'« IA » des titres de presse ? Elle désigne ce traitement d'image qui prépare ce que la puce doit transmettre, avec une fonction de zoom que vous commandez vous-même pour agrandir une lettre. Ce n'est pas un œil artificiel qui pense à votre place. La puce stimule ensuite les cellules nerveuses encore vivantes de la rétine, qui acheminent le signal jusqu'au cerveau.

Ce que disent vraiment les chiffres de l'essai Les résultats viennent de l'essai PRIMAvera, publié par le New England Journal of Medicine. Il a porté sur 38 patients atteints de la forme atrophique avancée de la DMLA, opérés dans 17 centres de cinq pays européens, dont plusieurs en France. Leur âge moyen était de 78,9 ans, et leur vision si basse qu'ils ne lisaient quasiment plus rien sur le tableau de l'ophtalmologiste.



Au bout d'un an, 32 d'entre eux ont pu être évalués. Parmi eux, 26 lisaient au moins dix lettres de plus avec les lunettes qu'avec leur vision naturelle, soit 81 %.



Le gain moyen atteint 25,5 lettres, soit un peu plus de cinq lignes du tableau, selon le communiqué de Science Corporation. Surtout, 84 % des participants déclaraient pouvoir lire chez eux des lettres, des chiffres et des mots. Je retiens ce dernier chiffre plutôt que les autres, parce qu'il mesure la vie à la maison et non une performance de cabinet.



En revanche, l'opération n'est pas anodine. L'essai a compté 26 événements indésirables graves chez 19 participants, surtout des hausses de pression dans l'œil, mais aussi des décollements de rétine et des saignements sous la rétine. Plus de huit sur dix sont survenus dans les deux mois suivant l'intervention, et 95 % d'entre eux se sont résolus en deux mois. La vision périphérique, celle qui vous permet de vous déplacer, n'a pas baissé en moyenne après l'implantation.



Votre DMLA est-elle celle que l'implant vise ?



Le seuil de l'essai était sévère. Il fallait, sur au moins un œil, un score d'au moins 1,2 sur l'échelle logMAR, celle qui monte à mesure que la vue baisse. Traduit dans l'échelle en dixièmes affichée par la plupart des ophtalmologistes français, cela correspond à environ 0,6/10, le calcul est le nôtre. Autrement dit, l'implant s'adresse à des personnes qui ont déjà perdu presque toute leur vision centrale, pas à celles dont la DMLA sèche débute.



Votre acuité reste au-dessus de ce niveau ? L'implant ne vous concerne pas à ce stade, et les aides visuelles gardent tout leur intérêt : loupes électroniques, éclairage adapté, apprentissage d'une autre zone de fixation du regard.

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JNM : rééducation, apprendre à mieux voir malgré une DMLA Tout dépend de la forme de votre maladie, et c'est l'information à chercher sur vos comptes rendus. La DMLA humide, traitée par des injections dans l'œil, n'est pas concernée par l'implant. Celui-ci vise la forme sèche arrivée à son stade avancé, que les ophtalmologistes appellent « atrophie géographique », parce que les zones de rétine détruites dessinent des plaques comme sur une carte.Le seuil de l'essai était sévère. Il fallait, sur au moins un œil, un score d'au moins 1,2 sur l'échelle logMAR, celle qui monte à mesure que la vue baisse. Traduit dans l'échelle en dixièmes affichée par la plupart des ophtalmologistes français, cela correspond à environ, le calcul est le nôtre. Autrement dit, l'implant s'adresse à des personnes qui ont déjà perdu presque toute leur vision centrale, pas à celles dont la DMLA sèche débute.Votre acuité reste au-dessus de ce niveau ? L'implant ne vous concerne pas à ce stade, et les aides visuelles gardent tout leur intérêt : loupes électroniques, éclairage adapté, apprentissage d'une autre zone de fixation du regard.

Autorisé en Europe ne veut pas dire disponible en France



Pourtant, la France n'a rien d'un pays spectateur. Pixium Vision, la start-up qui a porté le projet, est issue de l'Institut de la vision, à Paris, et les premiers patients ont été opérés à l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild et aux Quinze-Vingts. Parmi les auteurs de l'essai figurent aussi des équipes de Lyon, Marseille, Créteil, Nantes et Bordeaux.



Le contexte rend l'attente plus lourde. L'Agence européenne du médicament a confirmé en septembre 2024, après réexamen, son refus du premier médicament autorisé contre cette forme de DMLA aux États-Unis, qui ne faisait que ralentir la maladie. Avant cet implant, aucun traitement autorisé en Europe ne rendait la vue perdue.

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DMLA : les promesses de la rétine artificielle pour redonner la vue se concrétisent Le marquage CE, délivré par l'organisme certificateur allemand DEKRA, autorise la vente de l'implant dans 30 pays européens. Il ne dit rien de son remboursement. Science Corporation indique avoir engagé des demandes de prise en charge pays par pays, et attend la première pose commerciale en Allemagne. Nous avons cherché une date pour la France : aucune n'a été communiquée, et le communiqué du fabricant ne mentionne aucun prix.Pourtant, la France n'a rien d'un pays spectateur. Pixium Vision, la start-up qui a porté le projet, est issue de l'Institut de la vision, à Paris, et les premiers patients ont été opérés à l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild et aux Quinze-Vingts. Parmi les auteurs de l'essai figurent aussi des équipes de Lyon, Marseille, Créteil, Nantes et Bordeaux.Le contexte rend l'attente plus lourde. L'Agence européenne du médicament a confirmé en septembre 2024, après réexamen, son refus du premier médicament autorisé contre cette forme de DMLA aux États-Unis, qui ne faisait que ralentir la maladie. Avant cet implant, aucun traitement autorisé en Europe ne rendait la vue perdue.

La question à poser à votre ophtalmologiste Au prochain rendez-vous, une seule question suffit : ma DMLA est-elle une atrophie géographique, et quelle est mon acuité en logMAR ? La réponse vous dit si ce premier implant capable de rendre une part de la vue centrale vous concerne. Mieux vaut la connaître avant que la France fixe ses conditions d'accès : ce sont ces deux critères qui ont servi à choisir les patients de l'essai.