On pensait la vaccination contre la grippe repartie en France : près d'un senior sur deux s'en passe alors que l'Assurance Maladie paie votre vaccin

Concrètement, qu'est-ce qui change pour vous d'ici à l'automne ? D'après l'Assurance Maladie, l'invitation et le bon de prise en charge partent entre septembre et octobre en métropole, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, dès la fin août à Mayotte et fin avril à La Réunion. Dès que ce bon arrive, vous pouvez prendre rendez-vous : le vaccin ne perd rien à être fait tôt dans la saison.



Le vaccin est pris en charge à 100 % à partir de 65 ans, et vous pouvez vous le faire administrer par votre médecin, votre pharmacien, votre infirmier ou votre sage-femme. Si vous n'avez pas reçu votre bon, ou si vous l'avez égaré, l'un de ces professionnels peut vous en éditer un. Lors de la dernière campagne, deux vaccins étaient réservés aux 65 ans et plus, et le vaccin contre le Covid pouvait être administré le même jour, sur l'autre bras.



Et si un de vos proches vit en établissement, la question à poser tient en une ligne : combien de soignants sont vaccinés ici cette année ? Je l'écris franchement, peu de familles la posent à la direction, alors qu'elle porte exactement sur le chiffre qui recule. La date d'ouverture de la campagne 2026-2027 n'était pas encore publiée à la rentrée ; elle tombe habituellement à la mi-octobre. Votre bras, lui, est disponible dès l'arrivée du courrier.