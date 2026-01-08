Actualité Médicale Grippe : pourquoi 90% des décès concernent les plus de 65 ans (et comment vous protéger) Par Régis Mayer | Publié le 08/01/2026 à 12:21 Le dernier bulletin de Santé Publique France est sans appel : l'activité grippale atteint un niveau « très élevé » chez les 65 ans et plus. Cette tranche d'âge concentre l'écrasante majorité des hospitalisations et des décès. Pourtant, des gestes simples permettent de réduire considérablement le risque. Voici ce qu'il faut savoir pour traverser l'épidémie en toute sécurité. Partager : W f X in @

Des chiffres alarmants pour les plus de 65 ans « très élevé » chez les personnes de 65 ans et plus. Pour les autres tranches d'âge, elle reste qualifiée de « modérée à élevée ». Un écart significatif qui traduit une réalité épidémiologique préoccupante.



Les données historiques compilées par l'agence sanitaire sont encore plus parlantes. Chaque année en France, près de 90% des décès liés à la grippe surviennent chez les seniors de plus de 65 ans. En 2017, année particulièrement meurtrière, l'épidémie de grippe avait causé 19 400 décès sur le territoire national. L'immense majorité des victimes avaient plus de 65 ans, et souvent plus de 75 ans.



Pour la saison 2025-2026 qui bat actuellement son plein, les indicateurs sont au rouge. Le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal chez les seniors a bondi de 40% par rapport à la même période l'an dernier. Les services de réanimation de plusieurs CHU signalent une tension importante, avec des patients âgés présentant des complications respiratoires sévères. Cette surmortalité n'est pourtant pas une fatalité : elle s'explique par des facteurs identifiés et, pour partie, évitables. Le bulletin épidémiologique de Santé Publique France publié le 7 janvier 2026 ne laisse place à aucun doute. L'activité grippale est officiellement classée au niveauchez les personnes de 65 ans et plus. Pour les autres tranches d'âge, elle reste qualifiée de « modérée à élevée ». Un écart significatif qui traduit une réalité épidémiologique préoccupante.Les données historiques compilées par l'agence sanitaire sont encore plus parlantes. Chaque année en France,surviennent chez les seniors de plus de 65 ans. En 2017, année particulièrement meurtrière, l'épidémie de grippe avait causésur le territoire national. L'immense majorité des victimes avaient plus de 65 ans, et souvent plus de 75 ans.Pour la saison 2025-2026 qui bat actuellement son plein, les indicateurs sont au rouge. Le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal chez les seniors a bondi de 40% par rapport à la même période l'an dernier. Les services de réanimation de plusieurs CHU signalent une tension importante, avec des patients âgés présentant des complications respiratoires sévères. Cette surmortalité n'est pourtant pas une fatalité : elle s'explique par des facteurs identifiés et, pour partie, évitables.

Pourquoi les seniors sont-ils si vulnérables face au virus ? Avec l'âge, le système immunitaire s'affaiblit naturellement. C'est ce que les médecins appellent l'immunosénescence. Concrètement, le corps produit moins d'anticorps, les cellules de défense réagissent plus lentement aux infections, et la mémoire immunitaire devient moins efficace. Un organisme de 70 ans met beaucoup plus de temps à reconnaître et combattre le virus de la grippe qu'un organisme de 30 ans.



Une découverte scientifique récente a mis en lumière un mécanisme supplémentaire. Des chercheurs ont identifié une protéine appelée ApoD (Apolipoprotéine D) qui s'accumule progressivement dans l'organisme au fil des années. Cette protéine fragilise les défenses immunitaires et amplifie les réactions inflammatoires. Chez les seniors, une simple grippe peut ainsi déclencher une réponse inflammatoire excessive, le fameux « orage cytokinique », qui endommage les poumons et le cœur.



À ces facteurs biologiques s'ajoutent les pathologies chroniques fréquentes chez les personnes âgées. Diabète, insuffisance cardiaque, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), insuffisance rénale : ces maladies préexistantes aggravent considérablement le pronostic en cas d'infection grippale. Un senior diabétique et cardiaque qui contracte la grippe court un risque de complication grave cinq à dix fois supérieur à celui d'un adulte en bonne santé.

Les signes qui doivent vous alerter immédiatement dans les 24 heures, voire un appel au 15 :

Fièvre persistante au-delà de 3 jours malgré la prise régulière de paracétamol

au-delà de 3 jours malgré la prise régulière de paracétamol Difficultés respiratoires : essoufflement inhabituel au moindre effort, sensation d'oppression thoracique, respiration rapide et superficielle

: essoufflement inhabituel au moindre effort, sensation d'oppression thoracique, respiration rapide et superficielle Confusion mentale ou désorientation soudaine : le patient ne reconnaît plus ses proches, ne sait plus quel jour on est, tient des propos incohérents

ou désorientation soudaine : le patient ne reconnaît plus ses proches, ne sait plus quel jour on est, tient des propos incohérents Douleurs thoraciques : oppression, serrement, douleur irradiant dans le bras ou la mâchoire

: oppression, serrement, douleur irradiant dans le bras ou la mâchoire Aggravation brutale après une amélioration initiale : le patient semblait aller mieux puis son état se dégrade soudainement

après une amélioration initiale : le patient semblait aller mieux puis son état se dégrade soudainement Cyanose : lèvres ou extrémités des doigts qui deviennent bleutées, signe d'un manque d'oxygène En cas de détresse respiratoire manifeste ou de confusion importante, n'attendez pas : appelez le 15 immédiatement. Les complications pulmonaires (pneumonie virale ou bactérienne) et cardiaques (décompensation, infarctus) sont les principales causes de décès liés à la grippe chez les seniors. Une grippe chez un senior peut dégénérer très rapidement, parfois en quelques heures seulement. Il est crucial de savoir reconnaître les signes d'alerte qui imposent une consultation médicale, voire un appel au 15 :En cas de détresse respiratoire manifeste ou de confusion importante, n'attendez pas : appelez leimmédiatement. Les complications pulmonaires (pneumonie virale ou bactérienne) et cardiaques (décompensation, infarctus) sont les principales causes de décès liés à la grippe chez les seniors.

Comment vous protéger efficacement La vaccination reste de loin la protection la plus efficace contre les formes graves de la grippe. Même si vous n'avez pas fait le vaccin en octobre lors du lancement de la campagne, il n'est absolument pas trop tard. L'épidémie de grippe dure généralement jusqu'en mars, voire avril certaines années. Se faire vacciner maintenant vous protégera pour le pic épidémique qui se situe habituellement entre fin janvier et mi-février.



Le vaccin antigrippal est gratuit pour toutes les personnes de 65 ans et plus. Vous pouvez vous faire vacciner directement en pharmacie, sans rendez-vous préalable, sur simple présentation de votre bon de prise en charge envoyé par l'Assurance maladie. Si vous ne l'avez pas reçu, votre médecin traitant ou votre pharmacien peut vous en éditer un. L'injection est rapide, quasi indolore, et les effets secondaires se limitent généralement à une légère douleur au point d'injection.



Les gestes barrières conservent également toute leur pertinence pendant l'épidémie : lavage fréquent des mains au savon ou au gel hydroalcoolique, port du masque dans les transports en commun et les lieux très fréquentés, aération régulière des pièces de vie, et si possible évitement des contacts rapprochés avec des personnes malades. Enfin, prenez soin de renforcer votre système immunitaire au quotidien : sommeil suffisant (7 à 8 heures par nuit), alimentation équilibrée riche en vitamines C et D, activité physique modérée. Ces habitudes ne remplacent pas le vaccin, mais elles optimisent la capacité de votre organisme à lutter contre le virus.

Sources :

- Santé Publique France, bulletin épidémiologique du 7 janvier 2026

- Institut Pasteur, données sur la mortalité grippale

- Haute Autorité de Santé, recommandations vaccinales 2025-2026

Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > Wegovy en comprimé : ce que l'autorisation européenne change pour les dix millions de Français concernés par l'obésité Alzheimer : 30 injections, une autopsie huit ans plus tard, et une découverte que personne n'attendait