Actualité Médicale Plus de 80 ans et 10 médicaments par jour ? cette nouvelle consultation gratuite peut alléger votre ordonnance Par Régis Mayer | Publié le 20/12/2025 à 09:13 | mis à jour le 21/12/2025 à 10:43 Trop de médicaments tue. Face aux 10 000 décès annuels liés aux interactions médicamenteuses chez les seniors, l'Assurance Maladie crée une consultation dédiée à la réduction des traitements. Êtes-vous concerné ? Partager : W f X in @

Polymédication : pourquoi l'État paie désormais les médecins pour déprescrire Chaque année en France, la iatrogénie médicamenteuse — les effets indésirables provoqués par l'accumulation de traitements — entraîne plus de 10 000 décès et 130 000 hospitalisations chez les personnes âgées. Chutes inexpliquées, confusions mentales, troubles digestifs : derrière ces symptômes se cache souvent une ordonnance devenue toxique à force d'empilements.



Face à ce constat, l'Assurance Maladie franchit un cap. À compter du 1er janvier 2026, les médecins traitants pourront facturer une consultation longue spécifiquement dédiée à l'analyse critique des ordonnances de leurs patients les plus médicamentés. Baptisée GL2 dans la nomenclature, cette consultation est valorisée à 60 euros, intégralement prise en charge par la Sécurité sociale.



L'objectif n'est pas de supprimer des traitements au hasard, mais d'identifier les molécules devenues inutiles, redondantes ou dangereuses avec l'âge. Un somnifère prescrit il y a dix ans, un protecteur gastrique jamais réévalué, un traitement contre le cholestérol dont le bénéfice s'est estompé : autant de lignes qui peuvent disparaître sans risque, voire avec un gain de confort.

Les 3 conditions pour bénéficier de cette consultation à 60 euros Cette nouvelle consultation n'est pas ouverte à tous les seniors. L'Assurance Maladie a défini des critères stricts d'éligibilité pour concentrer l'effort sur les patients les plus à risque.



Condition 1 : avoir 80 ans ou plus. C'est le seuil retenu par la convention médicale. Les personnes plus jeunes, même polymédiquées, ne peuvent pas en bénéficier dans ce cadre.



Condition 2 : prendre au moins 10 traitements différents. La consultation GL2 cible les patients dits « hyperpolymédiqués », c'est-à-dire ceux dont l'ordonnance comporte 10 lignes ou plus de médicaments pris de façon prolongée. En dessous de ce seuil, la consultation classique reste la règle.



Condition 3 : passer d'abord par le pharmacien. Avant que le médecin ne puisse facturer cette consultation, un Bilan Partagé de Médication (BPM) doit être réalisé en officine. Ce bilan, gratuit pour le patient, permet au pharmacien d'analyser l'usage réel des médicaments au domicile et de transmettre ses observations au médecin traitant.



Si vous remplissez ces trois conditions, la consultation est facturable une fois par an. Aucun reste à charge, aucune intervention de la mutuelle nécessaire.

Comment demander cette consultation à votre médecin ? La démarche repose sur une coordination entre votre pharmacien et votre médecin traitant. Voici les étapes à suivre.



Commencez par demander un Bilan Partagé de Médication à votre pharmacien habituel. Ce rendez-vous, qui dure généralement 30 à 45 minutes, permet de passer en revue tous vos traitements : médicaments prescrits, automédication, compléments alimentaires. Le pharmacien vérifie les interactions potentielles et l'observance réelle.



Une fois ce bilan transmis à votre médecin traitant, celui-ci peut vous convoquer pour la consultation longue GL2. Pendant cette séance, il analysera chaque ligne de votre ordonnance avec un objectif : identifier ce qui peut être arrêté, réduit ou remplacé. Il vous expliquera les bénéfices attendus de chaque modification et organisera un suivi pour vérifier que votre état de santé reste stable.



SeniorActu recommande de préparer cette consultation en apportant toutes vos boîtes de médicaments, y compris celles achetées sans ordonnance. Les médecins découvrent souvent des traitements oubliés ou des doublons insoupçonnés.

Deux autres consultations longues créées pour les plus de 80 ans La consultation de déprescription n'est pas la seule nouveauté de janvier 2026. La convention médicale crée en réalité trois consultations longues à 60 euros pour les patients de plus de 80 ans, chacune répondant à une situation spécifique.



La GL1 concerne la sortie d'hospitalisation. Elle est facturable dans les 45 jours suivant un retour à domicile, quel que soit le motif de l'hospitalisation. L'objectif : faire le point sur les nouveaux traitements, organiser le suivi et prévenir les réhospitalisations.



La GL3 s'adresse aux patients nécessitant une orientation vers un parcours médico-social. Elle couvre notamment l'aide au remplissage des dossiers d'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) ou d'orientation vers un établissement via la plateforme ViaTrajectoire.



Chacune de ces consultations est facturable une fois par an et par patient. Un même senior peut donc bénéficier des trois dans l'année, si sa situation le justifie.

Moins de médicaments, plus d'autonomie : le pari de la Sécu En finançant ces consultations longues, l'Assurance Maladie fait un calcul économique autant que sanitaire. Chaque hospitalisation évitée, chaque chute prévenue, chaque confusion mentale épargnée représente des milliers d'euros d'économies pour la collectivité.



Mais au-delà des chiffres, c'est la qualité de vie des seniors qui est en jeu. Une ordonnance allégée, c'est moins d'effets secondaires, moins de fatigue, moins de risques de chute. C'est aussi une armoire à pharmacie plus simple à gérer et un quotidien moins médicalisé.



La convention médicale 2024-2029 fixe d'ailleurs un objectif chiffré : réduire de 10 % le nombre de patients de 65 ans et plus en situation de polymédication d'ici 2027. La consultation GL2 est l'un des leviers pour y parvenir.



Si vous avez plus de 80 ans et que votre ordonnance ressemble à un inventaire, parlez-en à votre pharmacien dès janvier. Cette nouvelle consultation pourrait bien vous changer la vie.

Sources

- Ameli.fr, Convention médicale 2024-2029 — Valorisation de l'activité clinique du médecin généraliste, décembre 2024

- Assurance Maladie, Communiqué de presse — Ce qui change pour les assurés en 2025, 17 décembre 2024

- Légifrance, Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie, juin 2024

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