Actualité Médicale ALD 2026 : la liste des 171 médicaments qui ne seront plus remboursés à 100% À partir du 1er février 2026, les patients en affection de longue durée (ALD) ne bénéficieront plus d'une prise en charge intégrale pour certains médicaments. Gaviscon, Spasfon, Valium, Dexeryl... 171 spécialités sont concernées. Comment savoir si vos traitements figurent sur cette liste ? Voici le guide complet pour vous y retrouver.

Qu'est-ce qu'un médicament à SMR faible ? Le service médical rendu (SMR) est une évaluation réalisée par la Haute Autorité de santé (HAS) qui mesure l'intérêt clinique d'un médicament. Cette note détermine directement son taux de remboursement par la Sécurité sociale.



Un médicament classé SMR faible est considéré comme apportant un bénéfice limité par rapport aux alternatives existantes. Il ne s'agit pas de médicaments inefficaces, mais de traitements dont l'impact thérapeutique est jugé modeste par les autorités sanitaires.



Jusqu'à présent, les patients en ALD bénéficiaient d'une exception : tous leurs médicaments prescrits en lien avec leur pathologie étaient remboursés à 100%, quel que soit leur niveau de SMR. Cette exception prend fin le 1er février 2026.



À partir de cette date, les 171 médicaments à SMR faible seront remboursés à 15% seulement pour les patients en ALD, comme c'est déjà le cas pour les autres assurés sociaux.

Quels sont les médicaments concernés ? 171 spécialités réparties en plusieurs catégories thérapeutiques :

Troubles digestifs et gastriques : Gaviscon et génériques, Spasfon, Débridat, Meteospasmyl, Rocgel, Phosphalugel, Topaal, Gastropulgite, Moxydar, Tagamet et génériques, Pepdine, Azantac et génériques. Troubles neurologiques et anxiété : Valium et génériques, Noctran, Myolastan. Circulation et vascularisation :Tanakan, Vitalogink, Ginkogink, Fonzylane, Praxilène, Torental, Vasobral, Hydergine, Sermion. Dermatologie : Dexeryl, Aloplastine, Auréomycine, Flammazine. Antiviraux et antiseptiques : Zovirax et génériques (herpès), Bétadine, Biseptine, Hexomédine, Cytéal, Septivon. Stimulants salivaires : Sulfarlem, Artisial.

Cette liste n'est pas exhaustive. Pour connaître le SMR de chacun de vos médicaments, consultez la La liste établie par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) comprendréparties en plusieurs catégories thérapeutiques :Cette liste n'est pas exhaustive. Pour connaître le SMR de chacun de vos médicaments, consultez la base de données publique des médicaments

Quel taux de remboursement selon le type de médicament ?

100% SMR irremplaçable 💊 Type de médicaments Traitements vitaux (anticancéreux, insuline...) ✅ Statut ALD Remboursement maintenu à 100% 65% SMR majeur/important 💊 Type de médicaments Traitements de fond (8 000 références) ✅ Statut ALD Remboursement maintenu à 100% 30% SMR modéré 💊 Type de médicaments Médicaments de confort (868 références) ✅ Statut ALD Remboursement maintenu à 100% 15% SMR faible 💊 Type de médicaments 171 spécialités concernées par la réforme ⚠️ Statut ALD Passe de 100% à 15% au 1er février 2026 Le remboursement des médicaments par la Sécurité sociale dépend de leur service médical rendu (SMR). Voici les différents niveaux applicables en 2026 :

Comment vérifier si vos médicaments sont concernés ? Plusieurs méthodes permettent de savoir si vos traitements figurent parmi les 171 médicaments touchés par la réforme.



1. Consultez la base de données publique des médicaments

Le site officiel medicaments.gouv.fr, géré par l'ANSM, permet de rechercher n'importe quel médicament et d'accéder à son niveau de SMR et son taux de remboursement.



2. Regardez votre boîte de médicaments

Historiquement, une vignette orange indiquait un SMR faible (remboursement 15%). Bien que ce système ait évolué depuis 2021, certaines boîtes portent encore ces indications.



3. Demandez à votre pharmacien

Votre pharmacien dispose d'un accès direct aux informations de remboursement. Il peut vous indiquer le SMR de chaque médicament de votre ordonnance.



4. Consultez votre espace Ameli

Sur votre compte Ameli, vous pouvez retrouver le détail de vos remboursements et identifier les médicaments concernés par un taux de 15%.

Ce que cette réforme ne change pas

Les médicaments essentiels restent pris en charge à 100% . Tous les traitements à SMR important, majeur ou irremplaçable continuent d'être intégralement remboursés pour les patients en ALD. Cela concerne notamment les anticancéreux, l'insuline, les traitements cardiaques de fond et la grande majorité des prescriptions liées à votre pathologie.

. Tous les traitements à SMR important, majeur ou irremplaçable continuent d'être intégralement remboursés pour les patients en ALD. Cela concerne notamment les anticancéreux, l'insuline, les traitements cardiaques de fond et la grande majorité des prescriptions liées à votre pathologie. L'ordonnance bizone reste en vigueur . Le système de l'ordonnance à deux zones (soins ALD en haut, autres soins en bas) continue de s'appliquer. Seuls les médicaments à SMR faible prescrits dans la zone ALD seront désormais remboursés à 15%.

. Le système de l'ordonnance à deux zones (soins ALD en haut, autres soins en bas) continue de s'appliquer. Seuls les médicaments à SMR faible prescrits dans la zone ALD seront désormais remboursés à 15%. Votre protocole de soins n'est pas modifié. Cette réforme n'affecte pas les conditions d'accès au statut ALD ni la durée de prise en charge. Pour toute question sur vos droits, consultez la fiche dédiée aux ALD sur service-public.fr. Il est important de préciser que cette réforme ne remet pas en cause le dispositif ALD dans son ensemble. Plusieurs garanties sont maintenues pour les patients.

Sources :

- Le Quotidien du Pharmacien, septembre 2025

- Base de données publique des médicaments (ANSM), janvier 2026

- Service-public.fr, décembre 2025

Par Par Régis Mayer | Publié le 20/01/2026 à 07:15 | mis à jour le 17/01/2026 à 17:51



La rédaction vous conseille < > AVC : un seul suffit à faire basculer votre cerveau dans la démence Longévité : ce médecin parisien alerte sur les pratiques douteuses des influenceurs qui inondent les réseaux