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Le Covid-19 progresse et la vaccination débutera le 13 octobre : un Covid attrapé d'ici là repoussera votre vaccin de trois à six mois

Les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 ont encore grimpé fin septembre, à quelques jours du lancement de la campagne de vaccination. Beaucoup d'entre nous comptent faire leur vaccin Covid dès l'ouverture, le 13 octobre. Une date que peu de gens ont en tête décidera pourtant si ce rendez-vous peut tenir, et un virus attrapé d'ici là suffit à tout décaler de plusieurs mois.

Par Fabrice Crozier | Publié le 4 Octobre 2026 à 11:44 | mis à jour le 4 Octobre 2026 à 11:48



Le Covid repart, la vaccination ouvrira le 13 octobre 22 % des passages aux urgences pour suspicion de Covid chez les adultes entre le 21 et le 27 septembre, soit 114 passages de plus en sept jours. Les actes de SOS Médecins pour le même motif ont progressé de 19 %, après un bond de 76 % la semaine précédente. L'agence précise toutefois que ces niveaux restent comparables à ceux des années précédentes à la même période, et que le nombre total de passages aux urgences est resté stable.



C'est dans ce contexte que s'ouvrira, le mardi 13 octobre, la campagne de vaccination contre le Covid-19, menée en même temps que celle contre la grippe. Le vaccin disponible sera le Comirnaty XFG, une version mise à jour du vaccin de Pfizer-BioNTech, adaptée à un sous-lignage récent du variant Omicron, et une seule dose suffira chez l'adulte. Il est recommandé chaque automne à partir de 65 ans, et toute personne qui le souhaite peut le recevoir, pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie.

La Newsletter SeniorActu Chaque vendredi Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail. Adresse e-mail S'INSCRIRE Merci, votre inscription est enregistrée. Le Covid-19 circulait à bas bruit pendant l'été, et il regagne du terrain depuis la fin août. Dans son bulletin publié le mercredi 30 septembre, Santé publique France relève une hausse dedes passages aux urgences pour suspicion de Covid chez les adultes entre le 21 et le 27 septembre, soit 114 passages de plus en sept jours. Les actes de SOS Médecins pour le même motif ont progressé de 19 %, après un bond de 76 % la semaine précédente. L'agence précise toutefois que ces niveaux restent comparables à ceux des années précédentes à la même période, et que le nombre total de passages aux urgences est resté stable.C'est dans ce contexte que s'ouvrira, le mardi 13 octobre, la campagne de vaccination contre le Covid-19, menée en même temps que celle contre la grippe. Le vaccin disponible sera le Comirnaty XFG, une version mise à jour du vaccin de Pfizer-BioNTech, adaptée à un sous-lignage récent du variant Omicron, et une seule dose suffira chez l'adulte. Il est recommandé chaque automne à partir de 65 ans, et toute personne qui le souhaite peut le recevoir, pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie.

Six mois après votre dernière dose ou votre dernier Covid six mois doit être respecté après la dernière injection contre le Covid-19, et ce même délai court après la dernière infection, comme le précise



Concrètement, si vous avez moins de 80 ans, votre dernière dose ou votre dernier Covid doit dater du 13 avril 2026 au plus tard pour que vous soyez vacciné le 13 octobre. Le calcul est le nôtre, à partir du délai officiel. Un Covid attrapé le 20 mai vous renvoie au 20 novembre, six mois plus tard jour pour jour, et une infection de juin vous mène en décembre. Rien ne vous empêche de prendre rendez-vous, mais c'est ce délai que le professionnel qui vous reçoit doit respecter.



J'ai fait l'exercice pour moi, et je me suis aperçu que je ne savais pas répondre avec certitude. Une grosse fatigue de quelques jours en juillet, une toux tenace en août : sans test, impossible de dire si c'était le Covid. Dans ce cas, mieux vaut poser la question au pharmacien ou au médecin au moment de prendre rendez-vous, plutôt que de la découvrir au comptoir le jour de l'injection. Et vous, savez-vous quand date votre dernier Covid ?

Mais tout le monde ne pourra pas recevoir son vaccin dès le premier jour. La Direction générale de la santé a rappelé aux soignants qu'un délai dedoit être respecté après la dernière injection contre le Covid-19, et ce même délai court après la dernière infection, comme le précise la fiche de Service-public consacrée à la campagne 2026 . Une infection récente est ainsi traitée exactement comme une injection récente : elle fait courir le compteur.Concrètement, si vous avez moins de 80 ans, votre dernière dose ou votre dernier Covid doit dater duau plus tard pour que vous soyez vacciné le 13 octobre. Le calcul est le nôtre, à partir du délai officiel. Un Covid attrapé le 20 mai vous renvoie au 20 novembre, six mois plus tard jour pour jour, et une infection de juin vous mène en décembre. Rien ne vous empêche de prendre rendez-vous, mais c'est ce délai que le professionnel qui vous reçoit doit respecter.J'ai fait l'exercice pour moi, et je me suis aperçu que je ne savais pas répondre avec certitude. Une grosse fatigue de quelques jours en juillet, une toux tenace en août : sans test, impossible de dire si c'était le Covid. Dans ce cas, mieux vaut poser la question au pharmacien ou au médecin au moment de prendre rendez-vous, plutôt que de la découvrir au comptoir le jour de l'injection. Et vous, savez-vous quand date votre dernier Covid ?

À partir de 80 ans, trois mois suffisent En revanche, ce délai est divisé par deux pour les personnes de 80 ans et plus, ainsi que pour les personnes immunodéprimées, quel que soit leur âge. Pour elles, trois mois suffisent après une injection ou une infection. Ce sont aussi les publics à qui une dose supplémentaire est recommandée au printemps, avec les résidents d'Ehpad et d'unités de soins de longue durée. Une dose de printemps reçue avant le 13 juillet vous laisse libre dès l'ouverture.



Un Covid attrapé d'ici là décale votre vaccin Le calendrier de cet automne crée une situation que peu de gens anticipent. Le virus circule davantage depuis plusieurs semaines, et il reste un peu plus d'une semaine avant l'ouverture de la campagne. Un Covid attrapé le 5 octobre repoussera votre vaccin au 5 avril 2027 si vous avez moins de 80 ans, et au 5 janvier 2027 au-delà, toujours selon notre calcul. Celui qui attend la fin du mois pour se décider prend un risque très concret : être rattrapé par le virus avant l'injection, et voir son vaccin décalé de plusieurs mois.



Où retrouver la date de votre dernière injection La date de votre dernière injection se retrouve plus facilement qu'on ne le croit. Depuis la fermeture, en septembre 2024, du téléservice de l'Assurance maladie qui délivrait les attestations Covid, c'est le carnet de vaccination de Mon espace santé qui sert de mémoire. Le pharmacien qui vous vaccine doit y inscrire le nom du vaccin, son numéro de lot et la date d'administration, comme le rappelait en 2024 l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.



Le geste prend deux minutes : ouvrir la rubrique vaccination depuis l'application ou le site, repérer la dernière ligne Covid et noter la date avant d'appeler votre pharmacie. Si la ligne manque, l'attestation papier remise le jour de l'injection fait l'affaire. Pour une infection, la date d'un test positif reste le seul repère fiable, et nous sommes nombreux à ne plus en faire depuis longtemps.



Grippe et Covid, un bras chacun le même jour

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Vous avez 65 ans ou plus ? La campagne de vaccination contre la grippe s'ouvrira le 13 octobre, et la DGS vous recommande deux vaccins renforcés D'ailleurs, le même rendez-vous peut servir deux fois. Les vaccins contre la grippe et contre le Covid-19 peuvent être injectés lors de la même séance, sur deux zones distinctes du corps, un dans chaque bras par exemple, et aucun délai minimal ne s'impose s'ils sont faits séparément. Le délai de six mois ne concerne que le vaccin contre le Covid : un Covid de l'été ne vous empêche donc pas de recevoir votre vaccin contre la grippe dès le 13 octobre. Pour la grippe, l'organisme a besoin de deux semaines pour fabriquer ses anticorps, d'où l'intérêt de ne pas attendre que l'épidémie soit lancée.La Direction générale de la santé juge la vaccination contre le Covid encore insuffisamment mobilisée chez les publics à qui elle est recommandée. Avant de prendre votre rendez-vous, avez-vous retrouvé la date de votre dernière dose ? Le 13 octobre, c'est elle, bien plus que la file d'attente à la pharmacie, qui décidera si vous repartez vacciné contre le Covid.