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Alzheimer : chez les seniors qui vivent avec un chien, des chercheurs japonais ont mesuré un risque de démence nettement plus bas

Vous promenez votre chien matin et soir, qu'il pleuve ou qu'il vente, sans imaginer que ces sorties puissent compter pour votre mémoire. Au Japon, une équipe de chercheurs a pourtant suivi des milliers de seniors de Tokyo pendant plus de sept ans pour comparer leur risque de démence, avec ou sans chien à la maison. Le résultat circule dans les médias en France depuis vendredi, souvent résumé un peu vite.

Par Fabrice Crozier | Publié le 15 Novembre 2026 à 09:02 | Mis à jour le 15 Novembre 2026 à 09:02



Ce que les chercheurs japonais ont mesuré pendant sept ans et demi plus de onze mille seniors vivant chez eux pendant sept ans et demi, et ses résultats ont été publiés en juillet 2026 dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health.



Au départ, les participants avaient de 65 à 84 ans, habitaient Tokyo et n'étaient pas reconnus dépendants. Ils ont été suivis de juin 2016 à décembre 2023. À l'arrivée, ceux qui vivaient avec un chien présentaient un risque de démence inférieur de 48 % à celui des personnes qui n'en avaient pas eu au cours de leur vie. C'est un peu moins que la moitié, d'où le « divise par deux » repris en titre par plusieurs médias.

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Alzheimer ou démence : ce que dit vraiment le chiffre



Le travail reste une étude d'observation, puisque personne n'a reçu un chien par tirage au sort. Pour écarter l'effet inverse, celui de seniors en meilleure forme plus enclins à adopter un animal, les auteurs ont employé une méthode statistique dite « des variables instrumentales », conçue pour limiter ce biais. Leur communiqué parle d'ailleurs d'une possibilité que la vie avec un chien freine l'apparition de la démence, pas d'une certitude, et la marge d'incertitude autour des 48 % reste large.

Les chercheurs n'ont pas mesuré, à proprement parler, la maladie d'Alzheimer. Ils ont compté les démences assez avancées pour que la personne ait besoin d'être aidée au quotidien, sans distinguer leur cause. Or la maladie d'Alzheimer en fournit le gros des cas : selon l'Organisation mondiale de la santé , elle est la forme la plus fréquente de démence et serait à l'origine de 60 % à 70 % des cas.Le travail reste une étude d'observation, puisque personne n'a reçu un chien par tirage au sort. Pour écarter l'effet inverse, celui de seniors en meilleure forme plus enclins à adopter un animal, les auteurs ont employé une méthode statistique dite « des variables instrumentales », conçue pour limiter ce biais. Leur communiqué parle d'ailleurs d'une possibilité que la vie avec un chien freine l'apparition de la démence, pas d'une certitude, et la marge d'incertitude autour des 48 % reste large.

Et votre chat ? Il ne change rien au résultat Cette équipe n'en est pas à son premier travail sur le sujet. En 2023, une première étude publiée dans la revue Preventive Medicine Reports avait suivi 11 194 seniors pendant quatre ans, dans un arrondissement de Tokyo. Les propriétaires de chien y présentaient déjà un risque de démence invalidante inférieur de 40 % à celui des autres participants.



Les propriétaires de chat, en revanche, avaient un risque pratiquement identique à celui des personnes sans animal. Je vous laisse imaginer la déception des amoureux des félins, mais l'explication saute aux yeux quand on y pense : on ne promène pas un chat. C'est donc moins l'animal lui-même que ce qu'il vous oblige à faire qui semble compter.



Ce que la promenade de votre chien change



L'étude de 2023 allait dans le même sens. Comparés aux personnes sans chien et sans exercice régulier, les maîtres qui avaient une activité physique régulière présentaient un risque de démence invalidante nettement plus faible. Le même constat valait pour les maîtres non isolés, comparés aux personnes isolées et sans chien. Rapporté en pourcentage, cela représente un risque inférieur de 63 % pour les maîtres actifs.

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Selon l'OMS, jusqu'à 45 % du risque de démence pourrait être évité ou retardé : votre tension et votre audition sont sur sa liste, vos gélules pour la mémoire non

Ces deux leviers ne sont pas réservés aux maîtres de chien. L'Organisation mondiale de la santé range l'inactivité physique et l'isolement social parmi les facteurs de risque de démence liés au mode de vie. Si vous n'avez pas d'animal, rien ne vous empêche de chercher ce que la promenade apporte à beaucoup d'entre nous : sortir chaque jour, marcher, croiser du monde.

Yu Taniguchi, chercheur à l'Institut national des études environnementales et premier auteur des deux études, avance une explication simple. La promenade du chien augmente l'activité physique et les échanges avec les autres, et elle aide à garder une vie réglée. Il évoque aussi l'effet apaisant de l'animal sur le moral.L'étude de 2023 allait dans le même sens. Comparés aux personnes sans chien et sans exercice régulier, les maîtres qui avaient uneprésentaient un risque de démence invalidante nettement plus faible. Le même constat valait pour les maîtres, comparés aux personnes isolées et sans chien. Rapporté en pourcentage, cela représente un risque inférieur de 63 % pour les maîtres actifs.Ces deux leviers ne sont pas réservés aux maîtres de chien. L'Organisation mondiale de la santé range l'inactivité physique et l'isolement social parmi les facteurs de risque de démence liés au mode de vie. Si vous n'avez pas d'animal, rien ne vous empêche de chercher ce que la promenade apporte à beaucoup d'entre nous : sortir chaque jour, marcher, croiser du monde.

Trop âgé pour adopter un chien ? moins d'un participant sur dix vivait avec un chien. Selon Yu Taniguchi, beaucoup de personnes âgées y renoncent pour la simple raison de leur âge.



La crainte la plus citée est de ne plus pouvoir s'occuper de l'animal jusqu'à la fin de sa vie si leur propre santé décline. Le chercheur souhaite une société où les personnes âgées vivraient avec un animal sans inquiétude, avec des dispositifs qui assurent la prise en charge du chien quand son maître ne peut plus s'en occuper. Chez nous, la question se pose surtout au moment d'une entrée en maison de retraite, et mieux vaut l'anticiper.

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Si vous vivez déjà avec un chien, cette étude ne vous demande rien de nouveau. Elle donne seulement une raison de plus à la sortie de chaque jour, celle qui vous fait marcher et dire bonjour aux voisins. Une question demeure, que se posent sans doute nombre de lecteurs : n'est-il pas trop tard pour adopter un chien ? Les seniors japonais hésitent, eux aussi. Dans l'étude de 2023,. Selon Yu Taniguchi, beaucoup de personnes âgées y renoncent pour la simple raison de leur âge.La crainte la plus citée est de ne plus pouvoir s'occuper de l'animal jusqu'à la fin de sa vie si leur propre santé décline. Le chercheur souhaite une société où les personnes âgées vivraient avec un animal sans inquiétude, avec des dispositifs qui assurent la prise en charge du chien quand son maître ne peut plus s'en occuper. Chez nous, la question se pose surtout au moment d'une entrée en maison de retraite, et mieux vaut l'anticiper.Si vous vivez déjà avec un chien, cette étude ne vous demande rien de nouveau. Elle donne seulement une raison de plus à la sortie de chaque jour, celle qui vous fait marcher et dire bonjour aux voisins.