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Champignons identifiés par l'IA : le centre antipoison de Bordeaux voit les intoxications exploser et demande de bannir ces applications de votre cueillette

Vous rentrez de la forêt, votre cueillette de champignons dans le panier, et un chapeau brun vous laisse perplexe. Le réflexe est désormais courant : une photo, une question posée à une intelligence artificielle ou à une application, et la réponse tombe en quelques secondes. Ce verdict instantané inquiète les médecins : en Nouvelle-Aquitaine, un centre antipoison voit les intoxications s'envoler et met en cause ces identifications faites sur une simple image.

Par Fabrice Crozier | Publié le 13 Novembre 2026 à 08:43 | Mis à jour le 13 Novembre 2026 à 08:43



À Bordeaux, l'IA sur le banc des accusés 211 intoxications aux champignons ont été recensées en octobre 2026, contre 74 en octobre 2025. C'est près de trois fois plus en un an. Pour la cheffe de service, Magali Labadie, cette recrudescence va de pair avec le recours à l'intelligence artificielle, et elle ne mâche pas ses mots sur ceux qui identifient leur récolte avec l'IA ou une application : « vous pouvez être sûrs qu'ils se trompent ».



Le geste a tout pour rassurer, et c'est ce qui le rend dangereux. Vous photographiez le champignon, l'outil vous propose un nom, et vous le prenez pour un feu vert avant de le garder dans votre panier. Magali Labadie invite à bannir purement et simplement cette pratique, et l'Anses va dans le même sens :



Je pense à ceux qui cueillent depuis des décennies et qui se servent de l'application comme d'une simple confirmation. Le danger est le même pour eux : une réponse sûre d'elle, donnée sur une image qui ne contient pas ce qu'il faut pour trancher.

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Ce que la photo ne dit pas de votre champignon Une photo prise par le dessus ne montre pas ce qui se trouve sous le chapeau, qu'il s'agisse de lames, de plis, de petits aiguillons ou de tubes. Or c'est souvent là que se joue la différence entre deux espèces, tout comme la présence d'un anneau ou d'une volve au pied du champignon.



Un même champignon change aussi d'allure s'il a plu ou fait sec, s'il est jeune ou vieux. Son odeur, sa texture sous les doigts et l'arbre au pied duquel il pousse comptent autant, et une image ne les transmet pas.



Les outils se trompent donc, y compris les meilleurs. Une étude publiée en février 2026 dans la revue npj Science of Food a soumis 12 outils d'identification à plus d'une centaine de photos représentant près de 60 espèces : même le plus performant s'est trompé dans près de 15 % des cas. Autrement dit, près d'une fois sur sept, et nous parlons ici du meilleur élève du test.



Des centres antipoison débordés par les conseils de l'IA L'intelligence artificielle pèse aussi sur ceux qui répondent en cas d'intoxication. À Marseille, Nicolas Simon, qui dirige le centre antipoison et de toxicovigilance, situe le basculement au 22 juillet 2026, jour où Google a commencé à afficher en France son agent conversationnel sur ses pages de recherche.



Depuis, les internautes interrogent ces assistants au moindre doute, qu'il s'agisse d'une amande au goût bizarre ou d'un bout de carton avalé avec une pizza, et les réponses leur conseillent d'appeler le centre antipoison le plus proche. Selon Nicolas Simon, le standard reçoit deux fois plus d'appels qu'auparavant, jusqu'à une quinzaine par heure au pic du soir, après 19 heures. En cette saison, les craintes portent surtout sur les champignons toxiques.



Chaque appel prend au minimum dix minutes, même pour conclure que ce n'est pas grave, car l'équipe doit éliminer tous les risques. Sauf que Nicolas Simon note qu'il n'y a pas davantage d'intoxications qu'avant, quand son homologue de Bordeaux voit au contraire les cas exploser depuis que les cueilleurs ont recours à l'IA.



Pourquoi une erreur pèse plus lourd chez les seniors



Les consignes officielles de cueillette demandent même d'éviter de proposer des champignons cueillis aux seniors, en raison d'un risque élevé de déshydratation et de décès en cas d'intoxication. Je ne m'attendais pas à lire ce conseil noir sur blanc, et il en dit long sur le peu de marge qu'une erreur d'identification nous laisse à nos âges.



Les premiers signes peuvent apparaître de quelques heures à plus de 12 heures après le repas, et l'état de la personne intoxiquée peut s'aggraver rapidement. Une nuit passe, le lien avec la poêlée du dîner ne se fait pas forcément, et un temps précieux est perdu.

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Intoxications aux champignons : plus de 700 cas recensés en France, et l'Anses pointe aussi le temps de cuisson de votre cueillette D'après l'Anses, près de 500 intoxications liées à la cueillette et à la consommation de champignons ont été rapportées aux centres antipoison en septembre 2026, et plus de 200 entre le 1er octobre et le 20 octobre, date de son dernier point. Les conséquences vont des troubles digestifs sévères aux atteintes du foie pouvant nécessiter une greffe, et certaines intoxications peuvent entraîner le décès.Les consignes officielles de cueillette demandent même d'éviter de proposer des champignons cueillis aux seniors, en raison d'. Je ne m'attendais pas à lire ce conseil noir sur blanc, et il en dit long sur le peu de marge qu'une erreur d'identification nous laisse à nos âges.Les premiers signes peuvent apparaître de quelques heures à plus de 12 heures après le repas, et l'état de la personne intoxiquée peut s'aggraver rapidement. Une nuit passe, le lien avec la poêlée du dîner ne se fait pas forcément, et un temps précieux est perdu.

Votre panier, d'abord chez le pharmacien Le bon réflexe passe par un œil humain. Au moindre doute sur un champignon, la consigne est de ne pas consommer la récolte avant de l'avoir fait contrôler par un pharmacien ou une association de mycologie. L'Anses invite aussi à repérer à l'avance les structures qui peuvent aider, dont certains pharmaciens : mieux vaut appeler votre officine avant de vous déplacer avec votre panier.



D'ailleurs, le contrôle est plus sûr quand le champignon a été cueilli entier, pied et chapeau, et rangé à part des autres espèces, dans un panier plutôt que dans un sac plastique. Une photo de la récolte prise avant cuisson servira aussi en cas d'intoxication, pour décider du traitement.



En revanche, si des troubles apparaissent après le repas, comme des vomissements, des vertiges ou des troubles de la vue, le réflexe est d'appeler immédiatement un centre antipoison en mentionnant cette consommation, ou le 15 en cas de détresse vitale. Votre application vous aura donné un nom en quelques secondes ; c'est le pharmacien, le champignon entre les doigts, qui vous dira s'il a sa place dans votre assiette.