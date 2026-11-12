Étude ALZEVIT : comment votre génotype APOE peut aider à mieux comprendre la maladie d'Alzheimer

La Newsletter SeniorActu

Chaque vendredi

Retraite, santé, pouvoir d'achat : la synthèse de l'actualité des seniors directement dans votre boîte mail.

Adresse e-mail S'INSCRIRE

Merci ! Un e-mail de confirmation vient de vous être envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour finaliser votre inscription (pensez à vérifier vos courriers indésirables).