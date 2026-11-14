Gestion de la glycémie après 60 ans : conseils pratiques pour rester en bonne santé

L'activité physique constitue un autre pilier de la prévention du diabète. La marche quotidienne, le vélo, la natation, etc favorisent l'utilisation du glucose par les muscles et améliorent la sensibilité à l'insuline.



Une simple promenade de 20 à 30 minutes peut contribuer à améliorer le contrôle glycémique. L'essentiel est de choisir une activité compatible avec ses capacités physiques et de pratiquer régulièrement.



Les exercices de renforcement musculaire sont également très importants pour limiter la perte de masse musculaire liée à l'âge. Enfin, il est recommandé de demander conseil à son médecin avant de commencer un nouveau programme.