Actualité Médicale

Gestion de la glycémie après 60 ans : conseils pratiques pour rester en bonne santé

Avec l’âge, maîtriser sa glycémie devient un enjeu important pour préserver sa santé. Après 60 ans, le risque de développer un diabète de type 2 augmente significativement, notamment en raison de changements métaboliques et de la diminution de l'activité physique. Heureusement, quelques habitudes simples permettent de mieux contrôler sa glycémie et de limiter autant que possible les éventuelles complications.

Partager : W f X in @
Ajouter SeniorActu à vos sources préférées

Par | Publié le 14 Novembre 2026 à 09:30 | Mis à jour le 14 Novembre 2026 à 09:35
Un homme de 64 ans porteur d'un capteur de glycémie fait sa marche au bord de la Loire - Illustration générée par IA
Un homme de 64 ans porteur d'un capteur de glycémie fait sa marche au bord de la Loire - Illustration générée par IA

Les changements de la glycémie après 60 ans

En vieillissant, l'organisme peut devenir moins sensible à l'insuline, l'hormone responsable de la régulation du glucose dans le sang. Cette résistance à l'insuline favorise une augmentation de la glycémie et peut progressivement conduire au diabète de type 2.

Avec l'avancée en âge, la sécrétion d'insuline par le pancréas peut également devenir moins efficace ou plus tardive après les repas. Associée à une perte progressive de masse musculaire (sarcopénie), cette modification ralentit l'élimination naturelle du sucre dans le sang, ce qui accentue les pics glycémiques.

C'est pourquoi un suivi médical régulier permet de détecter au plus tôt ces fluctuations, d'ajuster le mode de vie et de prévenir les complications cardiovasculaires ou nerveuses à long terme.

Adopter une alimentation équilibrée

L'alimentation joue un rôle essentiel dans la gestion de la glycémie. Après 60 ans, privilégier des repas variés et équilibrés contribue à stabiliser la glycémie tout en préservant la masse musculaire. Voici quelques habitudes à intégrer au quotidien :
 
  • Privilégier les fibres : les légumes, les légumineuses, les fruits entiers et les céréales complètes ralentissent l'absorption des glucides.
  • Apport suffisant en protéines : le poisson, les œufs, les volailles et les produits laitiers adaptés contribuent au maintien de la masse musculaire.
  • Limiter les sucres rapides : les boissons sucrées, les pâtisseries et les produits ultra-transformés peuvent provoquer des variations importantes de la glycémie.
  • Respecter des horaires réguliers : des repas équilibrés et suffisamment espacés facilitent la gestion du glucose.

Bouger régulièrement pour mieux contrôler son sucre sanguin

L'activité physique constitue un autre pilier de la prévention du diabète. La marche quotidienne, le vélo, la natation, etc favorisent l'utilisation du glucose par les muscles et améliorent la sensibilité à l'insuline.

Une simple promenade de 20 à 30 minutes peut contribuer à améliorer le contrôle glycémique. L'essentiel est de choisir une activité compatible avec ses capacités physiques et de pratiquer régulièrement.

Les exercices de renforcement musculaire sont également très importants pour limiter la perte de masse musculaire liée à l'âge. Enfin, il est recommandé de demander conseil à son médecin avant de commencer un nouveau programme.

Surveiller sa glycémie et adapter ses traitements

Une surveillance régulière de la glycémie permet de mieux comprendre les réactions de son organisme à l'alimentation, à l'activité physique et aux traitements.

Certains patients atteints de diabète de type 2 peuvent également bénéficier de médicaments spécifiques comme le sémaglutide, commercialisé notamment sous le nom d'Ozempic et qui contribue à améliorer le contrôle de la glycémie.

Les personnes qui souhaitent mieux comprendre ce qu'est l'Ozempic, sa posologie, quelles sont les doses recommandées et les différences avec Wegovy, peuvent consulter des informations détaillées sur ces traitements ou poser directement la question à leur médecin référent. Ozempic et Wegovy contiennent en effet la même substance active, mais leurs indications et leurs posologies diffèrent. Il est en outre essentiel de rappeler que ces médicaments nécessitent une prescription et un suivi médical. De plus, ils ne dispensent pas de suivre les recommandations générales liées à l’amélioration de l’hygiène de vie.

Prévenir l'hypoglycémie et rester attentif aux symptômes

En cas de prise d’un traitement antidiabétique il est également important de surveiller les signes d'hypoglycémie comme :
 
  • sueurs,
  • tremblements,
  • vertiges,
  • confusion,
  • sensation soudaine de faiblesse.

Ces épisodes peuvent être favorisés par un repas sauté, une activité physique intense ou certains médicaments. Au moindre symptôme, il faut contrôler sa glycémie et appliquer la conduite à tenir indiquée par le médecin, que l'Assurance maladie détaille dans sa fiche consacrée à l'hypoglycémie.

Conclusion : des habitudes simples pour vieillir en meilleure santé

Après 60 ans, une bonne gestion de la glycémie repose sur des bases simples telles qu’une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un suivi médical adapté.

Avec des habitudes durables et un accompagnement approprié, il est tout à fait possible de mieux maîtriser sa glycémie et de profiter sereinement de la vie, même après 60 ans.

Partager cet article
W f X in @
Ajouter SeniorActu à mes
sources d’info préférées

Obésité : votre IMC grimpe quand votre taille baisse avec l'âge, et une étude dans Nature confirme l'intérêt de mesurer votre tour de taille

Gestion de la glycémie après 60 ans : conseils pratiques pour rester en bonne santé

Dépistage gratuit du diabète pour la Journée mondiale : passé 45 ans, le résultat lu au bout du doigt se vérifie ensuite chez votre médecin

Champignons identifiés par l'IA : le centre antipoison de Bordeaux voit les intoxications exploser et demande de bannir ces applications de votre cueillette

Étude ALZEVIT : comment votre génotype APOE peut aider à mieux comprendre la maladie d'Alzheimer

La Newsletter de SeniorActu
Chaque vendredi, l'essentiel de l'actualité des seniors de la semaine dans votre boite mail !
SeniorActu
© 2003-2026 - ISSN 3131-1903 -Tous droits réservés