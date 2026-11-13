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Dépistage gratuit du diabète pour la Journée mondiale : passé 45 ans, le résultat lu au bout du doigt se vérifie ensuite chez votre médecin

Une piqûre au bout du doigt, une goutte de sang sur une bandelette, et un résultat s'affiche. Pour la Journée mondiale du diabète, fixée au samedi 14 novembre, des stands de dépistage gratuit accueillent le public cette semaine dans des supermarchés, des hôpitaux ou des centres d'analyses, de Parthenay à Limoges. Passé 45 ans, le détour vaut la peine, à condition de savoir ce que ce résultat dit, et ce qu'il ne dit pas.

Par Fabrice Crozier | Publié le 13 Novembre 2026 à 09:18 | Mis à jour le 13 Novembre 2026 à 09:18



Journée mondiale du diabète : où se faire dépister gratuitement



À Limoges, une journée de dépistage gratuit se tiendra samedi 14 novembre, le jour même de la Journée mondiale. Dans le nord de la France, les centres d'analyses Oxabio proposent eux aussi un dépistage du diabète gratuit, et à Champagnole, c'est le Lions club qui organise l'opération.



À Parthenay, en Gâtine, la journée de dépistage gratuit organisée jeudi 12 novembre au centre Leclerc a vu passer 547 personnes testées en une journée. Les organisateurs ont une bonne raison d'y revenir chaque année : « Tous les ans, on découvre des gens qui ont un taux élevé », rapporte Le Courrier de l'Ouest, qui a suivi l'opération.

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Le résultat au bout du doigt n'est pas encore un diagnostic



Le diagnostic, lui, repose sur une prise de sang faite le matin, à jeun. Comme l'explique la glycémie à jeun atteint ou dépasse 1,26 g/l, constatée à deux reprises.



Entre la glycémie normale et le diabète, il existe une zone grise que l'on oublie volontiers. La Haute Autorité de santé parle d'hyperglycémie modérée à jeun, autrement dit de prédiabète, quand la glycémie à jeun se situe entre 1,10 et 1,25 g/l. Ce stade n'est pas encore un diabète, mais il signale un risque qu'il vaut mieux connaître tôt.

Ce premier résultat reste une indication. Il dépend de l'heure de votre dernier repas, et les seuils qui servent à lire une goutte prélevée au doigt ne sont pas ceux d'une prise de sang au laboratoire. Si le résultat sort de la normale, la consigne est de consulter votre médecin traitant pour confirmer le diagnostic.Le diagnostic, lui, repose sur une prise de sang faite le matin, à jeun. Comme l'explique la page de l'Assurance maladie consacrée au diagnostic du diabète , le diabète de type 2 est retenu quandEntre la glycémie normale et le diabète, il existe une zone grise que l'on oublie volontiers. La Haute Autorité de santé parle d'hyperglycémie modérée à jeun, autrement dit de. Ce stade n'est pas encore un diabète, mais il signale un risque qu'il vaut mieux connaître tôt.

Passé 45 ans, la prise de sang se demande à votre médecin Cette prise de sang ne se fait pas au hasard. L'Assurance maladie la recommande aux patients de plus de 45 ans qui présentent au moins un facteur de risque, et c'est votre médecin traitant qui la prescrit.



Les facteurs en question n'ont rien d'exceptionnel à nos âges : un surpoids, le manque d'activité physique, des antécédents de diabète dans la famille, une tension trop élevée. Le rythme suit ensuite vos résultats, avec un nouveau contrôle tous les un à trois ans.



Faut-il attendre que votre médecin y pense ? Je ne le crois pas. Mon bilan prévention, un rendez-vous gratuit qui existe à quatre âges de la vie, dont 60-65 ans et 70-75 ans, est une bonne occasion de poser la question.



Pourquoi un diabète de type 2 peut passer inaperçu des années Pourquoi se faire tester sans se sentir malade ? Parce que le diabète de type 2 évolue souvent en silence pendant plusieurs années, la glycémie montant très progressivement. Le plus souvent, il se découvre par hasard, lors d'une analyse de sang ou d'un dépistage.



Selon Santé publique France, 23 % des personnes diabétiques ne savaient pas qu'elles l'étaient. Ce taux vient de l'enquête Esteban, menée en 2014-2016 auprès d'adultes de 18 à 74 ans, et le diabète ignoré y était plus fréquent chez les hommes que chez les femmes.



Avec l'âge, nous sommes plus nombreux encore à être concernés. En 2016, un homme sur cinq entre 70 et 85 ans et une femme sur sept entre 75 et 85 ans étaient traités par médicaments pour un diabète.



Certains signes peuvent tout de même vous alerter, même s'ils arrivent tard : une soif inhabituelle, un besoin d'uriner plus fréquent, une fatigue, une plaie qui cicatrise très lentement, une vision trouble. Devant l'un d'eux, mieux vaut en parler à votre médecin sans attendre le prochain stand de dépistage.



Si le diabète est confirmé, vos soins pris en charge à 100 % pris en charge à 100 %, dans la limite des tarifs de l'Assurance maladie. La démarche passe par votre médecin traitant, qui établit un protocole de soins soumis à l'avis du médecin-conseil de l'Assurance maladie.

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Si vous passez devant un stand ce week-end, le détour ne vous coûtera rien. Le mieux est de noter le résultat affiché et l'heure de votre dernier repas : ce sont les deux informations dont votre médecin aura besoin pour lire ce premier résultat, avant de vous prescrire, ou non, la prise de sang qui tranchera. Une confirmation n'a rien d'une condamnation. Le diabète de type 2 est reconnu comme affection de longue durée : une fois votre dossier accepté, les examens et les soins liés à la maladie sont. La démarche passe par votre médecin traitant, qui établit un protocole de soins soumis à l'avis du médecin-conseil de l'Assurance maladie.Si vous passez devant un stand ce week-end, le détour ne vous coûtera rien. Le mieux est de noter le résultat affiché et l'heure de votre dernier repas : ce sont les deux informations dont votre médecin aura besoin pour lire ce premier résultat, avant de vous prescrire, ou non, la prise de sang qui tranchera.