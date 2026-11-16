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Pneumocoque, la menace sous-estimée des seniors en bonne santé : après 65 ans, votre pharmacien peut faire ce vaccin avec celui de la grippe

Vous marchez chaque jour, vous jardinez, votre médecin vous trouve en forme, et le pneumocoque vous semble être l'affaire des autres. Une large majorité de seniors se sent, comme vous, hors de cause, et c'est ce qui fait de cette bactérie une menace sous-estimée. Or, passé 65 ans, être en bonne santé ne suffit pas à vous mettre à l'abri.

Par Fabrice Crozier | Publié le 16 Novembre 2026 à 09:17 | Mis à jour le 16 Novembre 2026 à 09:17



Pourquoi votre bonne santé ne vous met pas à l'abri du pneumocoque 81 % des 65-85 ans jugent les infections à pneumocoque graves, alors que trois sur dix seulement se sentent personnellement concernés. Quand on demande aux autres pourquoi ils se croient hors de cause, deux sur trois répondent qu'ils se sentent en bonne santé et mènent une vie saine.



Je comprends ce réflexe, et nous sommes nombreux à l'avoir : une bactérie qui donne des pneumonies semble viser les gens fragiles, pas ceux qui font leurs courses à pied. Sauf que l'âge compte à lui seul, et plus d'un senior sur deux ignore que le risque augmente après 65 ans. C'est pour cette raison que la vaccination ne se limite plus aux malades chroniques, comme le précise la fiche de une dose unique, que vous soyez suivi pour une maladie chronique ou non.



Les chiffres de la Haute Autorité de santé (HAS) donnent la mesure de ce risque lié à l'âge. Selon la HAS, les infections invasives à pneumocoque, celles où la bactérie gagne le sang ou les méninges, touchent 18,7 personnes sur 100 000 entre 65 et 69 ans, et 63,7 sur 100 000 au-delà de 89 ans. Après 89 ans, le risque est donc plus de trois fois plus élevé qu'entre 65 et 69 ans.

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Pneumonies et méningites : une menace sous-estimée jusque dans les chiffres Le pneumocoque est la première cause bactérienne de pneumonie contractée en dehors de l'hôpital en France, avec au moins 60 000 cas par an, un nombre sous-estimé faute d'analyses systématiques en laboratoire. Ces pneumonies exposent à un risque important d'hospitalisation, et chez les personnes âgées, les conséquences des infections sur l'autonomie restent elles aussi sous-estimées.



Pour mesurer ce qui se joue, la HAS s'est appuyée sur une modélisation : si rien ne changeait dans la stratégie vaccinale, les infections invasives provoqueraient en cinq ans plus de 17 000 hospitalisations et environ 2 800 décès, sans compter près de 3 000 personnes qui garderaient des séquelles. Ces projections portent sur l'ensemble de la population. Les plus de 65 ans y pèsent pourtant lourd, puisqu'ils figurent, avec les tout-petits, parmi les plus exposés.



Le vaccin que la HAS conseille désormais après 65 ans le Capvaxive, un vaccin dit 21-valent, c'est-à-dire dirigé contre 21 variantes de la bactérie. Il a été développé par MSD, le laboratoire qui a commandé l'étude Ipsos citée plus haut. D'après la HAS, ce vaccin protège contre 84 % des cas d'infection chez les 65 ans et plus, contre 63 % pour le vaccin recommandé jusque-là.



Ce vaccin jusque-là recommandé, c'est le Prevenar 20, et vous l'avez peut-être déjà reçu. Dans ce cas, inutile de vous précipiter : la HAS indique que pour les adultes déjà vaccinés par ce vaccin, aucun rattrapage n'est recommandé à ce stade. Votre médecin ou votre pharmacien peut vérifier lequel des deux vous a été fait, si vous ne vous en souvenez plus.

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La question n'est plus seulement de se faire vacciner, mais de savoir avec quoi, et la réponse a changé le 30 juillet 2026. La HAS recommande désormais de privilégier chez les 65 ans et plus, c'est-à-dire dirigé contre 21 variantes de la bactérie. Il a été développé par MSD, le laboratoire qui a commandé l'étude Ipsos citée plus haut. D'après la HAS, ce vaccin protège contre 84 % des cas d'infection chez les 65 ans et plus, contre 63 % pour le vaccin recommandé jusque-là.Ce vaccin jusque-là recommandé, c'est le Prevenar 20, et vous l'avez peut-être déjà reçu. Dans ce cas, inutile de vous précipiter : la HAS indique que pour les adultes déjà vaccinés par ce vaccin, aucun rattrapage n'est recommandé à ce stade. Votre médecin ou votre pharmacien peut vérifier lequel des deux vous a été fait, si vous ne vous en souvenez plus.

Votre pharmacien peut le faire avec votre vaccin contre la grippe un même passage peut suffire pour les deux. La vaccination peut se faire en pharmacie, dans un cabinet médical, dans un laboratoire de biologie médicale ou dans un centre de vaccination public.

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Côté budget, le vaccin est remboursé à 65 % par l'Assurance maladie, et le reste est généralement pris en charge par votre mutuelle. L'injection elle-même est remboursée dans les conditions habituelles.



Mais encore faut-il que quelqu'un vous en parle. Selon l'étude Ipsos, la première raison pour laquelle des seniors ne se font pas vacciner est l'absence de recommandation par un professionnel de santé, et 76 % des seniors vaccinés l'ont fait sur ses conseils. Si personne ne vous a encore proposé ce vaccin, posez vous-même la question à votre pharmacien le jour de votre vaccin contre la grippe : la menace est sous-estimée, la parade tient en une piqûre. La campagne de vaccination contre la grippe a commencé le 13 octobre 2026 et prendra fin le 31 janvier 2027. D'ailleurs, la HAS précise que les vaccins contre le pneumocoque peuvent être administrés en même temps que les autres vaccinations recommandées, si bien qu'. La vaccination peut se faire en pharmacie, dans un cabinet médical, dans un laboratoire de biologie médicale ou dans un centre de vaccination public.Côté budget, le vaccin est, et le reste est généralement pris en charge par votre mutuelle. L'injection elle-même est remboursée dans les conditions habituelles.Mais encore faut-il que quelqu'un vous en parle. Selon l'étude Ipsos, la première raison pour laquelle des seniors ne se font pas vacciner est l'absence de recommandation par un professionnel de santé, et. Si personne ne vous a encore proposé ce vaccin, posez vous-même la question à votre pharmacien le jour de votre vaccin contre la grippe : la menace est sous-estimée, la parade tient en une piqûre.