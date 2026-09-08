On croyait le carnet de santé suffisant pour suivre ses vaccins : la Cour des comptes veut tout basculer en ligne, et votre pharmacien y écrit déjà

La Cour demande donc que chacun dispose d'un carnet de vaccination en ligne complet d'ici 2028. Mais commençons par ce qui fonctionne déjà, parce que personne ne vous l'a dit.



Depuis 2022, l'Assurance maladie a ouvert un dossier en ligne au nom de presque tous les assurés : Mon espace santé. Il contient une rubrique Vaccination, où chaque injection apparaît avec sa date et le nom du produit.



Or cette rubrique se remplit parfois sans vous. La délégation au numérique en santé l'a expliqué devant les députés : la quasi-totalité des vaccins faits en pharmacie y remontent automatiquement. Vous présentez votre carte Vitale, le pharmacien vous fait l'injection, l'information est enregistrée. Vous n'avez rien demandé et rien signé.



Chez le médecin, c'est une autre affaire. La remontée dépend du logiciel de son cabinet, et cet équipement devait se généraliser au début de 2026. Beaucoup de praticiens ne l'ont pas encore. D'ailleurs, rien ne vous empêche de lui demander d'ajouter la ligne à la main, comme il le ferait sur un carnet papier.



Le même mécanisme vaut pour les autres vaccins délivrés à l'officine. Le pharmacien peut désormais prescrire et injecter la plupart de ceux qui vous sont recommandés après 65 ans. Chaque passage au comptoir laisse donc une trace, à condition que vous présentiez votre carte Vitale.



Concrètement, si vous vous êtes fait vacciner contre la grippe à la pharmacie ces trois derniers hivers, la trace existe. Elle vous attend quelque part, et il reste à aller la chercher.

