Quatre boîtes, cinq principes actifs, un risque de chute déjà signalé : l'Assurance maladie paie dès 65 ans le tri de vos médicaments du matin

Reprenons le fil par l'autre bout, celui de la chute déjà survenue. D'après les données de Santé publique France, 174 824 hospitalisations liées à une chute ont été enregistrées chez les 65 ans et plus en 2024, ainsi que 20 148 décès. Rapporté à la structure d'âge de la population, le taux d'hospitalisation progresse de 20,5 % sur cinq ans. Rapporté au calendrier, cela fait près de 478 hospitalisations par jour, soit une toutes les trois minutes.



Ce qui se joue ensuite compte autant. Deux chutes en douze mois font entrer dans la catégorie des chutes répétées, celle qui justifie un bilan complet, et les recommandations citées plus haut demandent alors une réévaluation dans un délai d'une semaine. Une seule question suffit à vos proches pour alerter : le séjour au sol a-t-il dépassé une heure ? Le reste appartient au cabinet, où l'appui sur un seul pied est chronométré, cinq secondes servant de seuil.



Signaler la chute reste le geste décisif, même sans blessure. Une chute tue rarement sur le coup ; elle installe une appréhension, qui réduit les déplacements, qui affaiblit les jambes, qui prépare la suivante. Et si le prochain rendez-vous chez votre médecin commençait par les quatre boîtes de la table, plutôt que par le tapis de l'entrée ? Retournez-les ce soir, comptez les substances actives, et vous saurez si ce bilan vous est déjà ouvert.