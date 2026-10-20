Grippe : à 65 ans et plus, faut-il vous faire vacciner dès maintenant ou attendre l'hiver ? Votre médecin peut désormais garder le vaccin au cabinet médical

Un médecin sort un vaccin de son réfrigérateur médical devant une patiente - Illustration générée par IA
Faut-il vous faire vacciner contre la grippe maintenant ou attendre l'hiver ?
On a souvent le même réflexe : la grippe, c'est une affaire de janvier, de nez qui coule et de radiateurs poussés à fond, alors pourquoi se presser à la mi-octobre, quand les terrasses sont encore ouvertes ? C'est pourtant à ce moment précis que les autorités sanitaires demandent aux plus de 65 ans de ne pas traîner, et l'argument n'a rien d'un excès de zèle.
Le vaccin ne protège pas le jour de la piqûre. Il lui faut deux semaines pour offrir une protection optimale, rappelle le Dr Catherine Grenier, médecin-conseil nationale de l'Assurance maladie, dans le communiqué de lancement de la campagne. Elle y rappelle que le virus est déjà présent, même quand les températures restent clémentes, et l'Assurance maladie souligne que l'épidémie peut débuter à tout moment. Se faire vacciner en décembre, c'est donc courir le risque d'être encore sans défense au moment où le virus arrive dans votre entourage, alors que les fêtes de fin d'année approchent.
Une réserve, de bon sens : si vous couvez un rhume, une angine ou une autre infection, mieux vaut attendre d'être rétabli avant de tendre le bras. Le reste du temps, la question de l'hiver ne se pose pas vraiment, et nous avons tout intérêt à prendre rendez-vous dans les jours qui viennent.
Le vaccin ne protège pas le jour de la piqûre. Il lui faut deux semaines pour offrir une protection optimale, rappelle le Dr Catherine Grenier, médecin-conseil nationale de l'Assurance maladie, dans le communiqué de lancement de la campagne. Elle y rappelle que le virus est déjà présent, même quand les températures restent clémentes, et l'Assurance maladie souligne que l'épidémie peut débuter à tout moment. Se faire vacciner en décembre, c'est donc courir le risque d'être encore sans défense au moment où le virus arrive dans votre entourage, alors que les fêtes de fin d'année approchent.
Une réserve, de bon sens : si vous couvez un rhume, une angine ou une autre infection, mieux vaut attendre d'être rétabli avant de tendre le bras. Le reste du temps, la question de l'hiver ne se pose pas vraiment, et nous avons tout intérêt à prendre rendez-vous dans les jours qui viennent.
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Cette année, votre médecin peut garder le vaccin dans son cabinet
Jusqu'ici, le parcours imposait souvent deux étapes. Vous passiez à la pharmacie retirer votre dose avec votre bon, vous la gardiez au réfrigérateur, puis vous la rapportiez à votre médecin ou à l'infirmière qui passait à domicile. Pour qui se déplace mal, ce petit aller-retour n'avait rien d'un détail, et il suffisait parfois à repousser la vaccination de semaine en semaine.
Or ce détour peut désormais être évité. Un décret du 9 octobre 2026, publié au Journal officiel le lendemain, autorise les médecins, infirmiers et sages-femmes libéraux, ainsi que les centres de santé, à se fournir eux-mêmes en vaccins contre la grippe et le Covid et à les conserver sur leur lieu d'exercice. Concrètement, votre médecin ou votre infirmière peut vous vacciner dès la consultation, avec une dose sortie de son propre réfrigérateur, sans que vous ayez eu à passer par l'officine.
Le texte encadre la pratique de près. Les doses doivent être conservées comme en pharmacie, dans une enceinte réfrigérée qui enregistre la température, selon le cahier des charges imposé aux officines, que le ministère a modifié par un arrêté paru au Journal officiel le 17 octobre. Elles ne peuvent être injectées qu'aux personnes visées par les recommandations vaccinales, dont font partie les 65 ans et plus. Lorsque c'est l'infirmière ou la sage-femme qui vaccine, elle en informe votre médecin traitant.
Mais c'est une possibilité offerte aux soignants, pas une obligation, et le plus simple est de poser la question en prenant rendez-vous. Si votre médecin n'a pas de stock, rien ne change : le passage en pharmacie reste possible comme avant, et le pharmacien peut aussi vous vacciner lui-même sur place.
Or ce détour peut désormais être évité. Un décret du 9 octobre 2026, publié au Journal officiel le lendemain, autorise les médecins, infirmiers et sages-femmes libéraux, ainsi que les centres de santé, à se fournir eux-mêmes en vaccins contre la grippe et le Covid et à les conserver sur leur lieu d'exercice. Concrètement, votre médecin ou votre infirmière peut vous vacciner dès la consultation, avec une dose sortie de son propre réfrigérateur, sans que vous ayez eu à passer par l'officine.
Le texte encadre la pratique de près. Les doses doivent être conservées comme en pharmacie, dans une enceinte réfrigérée qui enregistre la température, selon le cahier des charges imposé aux officines, que le ministère a modifié par un arrêté paru au Journal officiel le 17 octobre. Elles ne peuvent être injectées qu'aux personnes visées par les recommandations vaccinales, dont font partie les 65 ans et plus. Lorsque c'est l'infirmière ou la sage-femme qui vaccine, elle en informe votre médecin traitant.
Mais c'est une possibilité offerte aux soignants, pas une obligation, et le plus simple est de poser la question en prenant rendez-vous. Si votre médecin n'a pas de stock, rien ne change : le passage en pharmacie reste possible comme avant, et le pharmacien peut aussi vous vacciner lui-même sur place.
Votre bon reçu par courrier fait office d'ordonnance
Autre nouveauté de la saison, plus discrète : depuis le 10 juillet, le vaccin contre la grippe ne se délivre plus que sur prescription, sur décision de l'ANSM, l'agence du médicament. Pas de panique pour autant, car la prescription peut venir du médecin, du pharmacien, de l'infirmier ou de la sage-femme. Et pour vous, le bon envoyé en septembre fait office d'ordonnance : présenté avec votre carte Vitale, il suffit à retirer le vaccin, pris en charge à 100 %.
Ce bon s'égare facilement, je le sais pour l'avoir moi-même cherché entre deux factures. S'il reste introuvable, un appel au 3646 ou un passage à l'accueil de votre CPAM permet d'en obtenir un nouveau, et un médecin, un pharmacien ou une infirmière peut aussi vous en remettre un lors d'une visite.
Ce bon s'égare facilement, je le sais pour l'avoir moi-même cherché entre deux factures. S'il reste introuvable, un appel au 3646 ou un passage à l'accueil de votre CPAM permet d'en obtenir un nouveau, et un médecin, un pharmacien ou une infirmière peut aussi vous en remettre un lors d'une visite.
Grippe et Covid : les deux vaccins le même jour
Ceux qui hésitent à multiplier les rendez-vous seront rassurés : la campagne contre la grippe et celle contre le Covid ont démarré le même jour, et les deux injections peuvent se faire au cours d'une même séance. Il suffit d'utiliser deux sites d'injection distincts, par exemple un bras pour chaque vaccin, comme le rappelle l'Ordre des sages-femmes. Une visite, deux protections, et un rendez-vous de moins à caser dans l'agenda d'automne.
Ce que la grippe a coûté aux plus de 65 ans l'hiver dernier
Si l'on insiste autant, c'est que la grippe n'a rien d'un gros rhume quand on a passé 65 ans, parce que les défenses immunitaires s'émoussent avec l'âge, même chez ceux qui se sentent en pleine forme. Selon les chiffres de Santé publique France repris par l'Assurance maladie, la grippe a causé 12 000 décès lors de la saison 2025-2026, et 17 000 l'hiver précédent. Près de 1 400 cas graves ont été admis en réanimation l'an dernier, et parmi ceux dont on connaissait le statut vaccinal, 70 % n'étaient pas vaccinés.
D'ailleurs, les seniors ont commencé à revenir vers le vaccin. D'après le bilan de Santé publique France, 56,7 % des 65 ans et plus se sont fait vacciner l'hiver dernier, trois points de mieux qu'un an plus tôt, une première depuis la pandémie de Covid. Sauf que l'objectif de santé publique, fixé à 75 % pour les personnes à risque comme le préconise l'OMS, reste loin : il manque encore plus de 18 points pour l'atteindre, le calcul est le nôtre.
Pour nous convaincre, l'Assurance maladie a prévu deux vagues de relances par mail ou par SMS, à trois semaines d'intervalle, adressées aux assurés invités dont aucun remboursement de vaccin n'a été enregistré. À partir de début novembre, 250 000 assurés, parmi lesquels des personnes invitées pour la première fois l'année de leurs 65 ans, recevront aussi un appel téléphonique. Le plus simple, si vous voulez éviter le SMS de rappel, reste de prendre les devants et d'appeler votre médecin sans attendre ce premier message.
D'ailleurs, les seniors ont commencé à revenir vers le vaccin. D'après le bilan de Santé publique France, 56,7 % des 65 ans et plus se sont fait vacciner l'hiver dernier, trois points de mieux qu'un an plus tôt, une première depuis la pandémie de Covid. Sauf que l'objectif de santé publique, fixé à 75 % pour les personnes à risque comme le préconise l'OMS, reste loin : il manque encore plus de 18 points pour l'atteindre, le calcul est le nôtre.
Pour nous convaincre, l'Assurance maladie a prévu deux vagues de relances par mail ou par SMS, à trois semaines d'intervalle, adressées aux assurés invités dont aucun remboursement de vaccin n'a été enregistré. À partir de début novembre, 250 000 assurés, parmi lesquels des personnes invitées pour la première fois l'année de leurs 65 ans, recevront aussi un appel téléphonique. Le plus simple, si vous voulez éviter le SMS de rappel, reste de prendre les devants et d'appeler votre médecin sans attendre ce premier message.