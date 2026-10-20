Grippe : à 65 ans et plus, faut-il vous faire vacciner dès maintenant ou attendre l'hiver ? Votre médecin peut désormais garder le vaccin au cabinet médical

Sur le même sujet :

Vous avez 65 ans ou plus ? La campagne de vaccination contre la grippe s'ouvrira le 13 octobre, et la DGS vous recommande deux vaccins renforcés

Jusqu'ici, le parcours imposait souvent deux étapes. Vous passiez à la pharmacie retirer votre dose avec votre bon, vous la gardiez au réfrigérateur, puis vous la rapportiez à votre médecin ou à l'infirmière qui passait à domicile. Pour qui se déplace mal, ce petit aller-retour n'avait rien d'un détail, et il suffisait parfois à repousser la vaccination de semaine en semaine.Or ce détour peut désormais être évité. Un décret du 9 octobre 2026, publié au Journal officiel le lendemain, autorise les, ainsi que les centres de santé, à se fournir eux-mêmes en vaccins contre la grippe et le Covid et à les conserver sur leur lieu d'exercice. Concrètement, votre médecin ou votre infirmière peut vous vacciner dès la consultation, avec une dose sortie de son propre réfrigérateur, sans que vous ayez eu à passer par l'officine.Le texte encadre la pratique de près. Les doses doivent être conservées comme en pharmacie, dans une enceinte réfrigérée qui enregistre la température, selon le cahier des charges imposé aux officines, que le ministère a modifié par un arrêté paru au Journal officiel le 17 octobre. Elles ne peuvent être injectées qu'aux personnes visées par les recommandations vaccinales, dont font partie les 65 ans et plus. Lorsque c'est l'infirmière ou la sage-femme qui vaccine, elle en informe votre médecin traitant.Mais c'est une possibilité offerte aux soignants, pas une obligation, et le plus simple est de poser la question en prenant rendez-vous. Si votre médecin n'a pas de stock, rien ne change : le passage en pharmacie reste possible comme avant, et le pharmacien peut aussi vous vacciner lui-même sur place.