Covid-19 : vous avez 65 ans ou plus ? La campagne de vaccination démarrera mardi, avec un nouveau vaccin gratuit chez votre pharmacien

Covid-19 : la campagne de vaccination démarrera mardi
Le calendrier n'a pas bougé, malgré la pression des dernières semaines. La campagne de vaccination contre le Covid-19 démarrera ce mardi 13 octobre dans l'Hexagone, aux Antilles et en Guyane, couplée à celle contre la grippe. Seules Mayotte, où les injections ont commencé dès septembre, et La Réunion, calée sur l'hiver austral, suivent leur propre rythme.
Or le virus n'a pas attendu cette date pour revenir. Dans son bulletin du 30 septembre, Santé publique France relevait une hausse de 22 % en une semaine des passages aux urgences d'adultes pour suspicion de Covid, et de 19 % des consultations SOS Médecins pour le même motif. Des soignants ont réclamé d'avancer la campagne. Le ministère de la Santé a répondu que les indicateurs ne justifiaient pas de l'anticiper, et la date a été maintenue.
Or le virus n'a pas attendu cette date pour revenir. Dans son bulletin du 30 septembre, Santé publique France relevait une hausse de 22 % en une semaine des passages aux urgences d'adultes pour suspicion de Covid, et de 19 % des consultations SOS Médecins pour le même motif. Des soignants ont réclamé d'avancer la campagne. Le ministère de la Santé a répondu que les indicateurs ne justifiaient pas de l'anticiper, et la date a été maintenue.
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Un vaccin qui vise une autre lignée que l'an dernier
Le vaccin injecté à partir de mardi est une nouvelle formulation du Comirnaty, baptisée Comirnaty XFG. Comme le précise la Direction générale de la santé dans son message aux soignants du 22 septembre, elle cible le sous-lignage XFG du variant Omicron. L'an dernier, la dose proposée visait une autre lignée, LP.8.1.
Pourquoi changer chaque année ? Parce que le virus continue de muter, et que le vaccin est mis à jour pour suivre les lignées qui circulent. L'Union européenne a autorisé cette nouvelle version en juillet 2026. Pour vous, la différence ne se verra pas au moment de l'injection. Elle explique en revanche pourquoi une nouvelle dose vous est proposée chaque automne : l'Assurance maladie rappelle que la protection vaccinale diminue avec le temps, et cette année, la cible elle-même a changé. Votre dose de l'automne 2025 a donc été conçue contre une lignée qui n'est plus celle visée cet automne.
Pourquoi changer chaque année ? Parce que le virus continue de muter, et que le vaccin est mis à jour pour suivre les lignées qui circulent. L'Union européenne a autorisé cette nouvelle version en juillet 2026. Pour vous, la différence ne se verra pas au moment de l'injection. Elle explique en revanche pourquoi une nouvelle dose vous est proposée chaque automne : l'Assurance maladie rappelle que la protection vaccinale diminue avec le temps, et cette année, la cible elle-même a changé. Votre dose de l'automne 2025 a donc été conçue contre une lignée qui n'est plus celle visée cet automne.
Après 65 ans, votre dose d'automne est recommandée
L'Assurance maladie le rappelle sans détour : la vaccination contre le Covid-19 est recommandée chaque automne aux personnes de 65 ans et plus. Elle l'est aussi aux personnes immunodéprimées, aux résidents d'Ehpad et d'unités de soins de longue durée, ainsi qu'aux malades chroniques, qu'il s'agisse de diabète, d'insuffisance cardiaque ou rénale, de cancer, d'obésité ou de démence. Le site public Pour les personnes âgées détaille la liste complète des publics concernés, entourage compris.
Car la campagne vise aussi vos proches. Un conjoint, un enfant ou une aide à domicile qui vous rend visite chaque semaine fait partie des personnes à qui la vaccination est conseillée, même s'il n'a pas lui-même 65 ans. Si vous vivez en Ehpad, c'est l'établissement qui organise les injections : vous n'avez aucune démarche à faire.
Car la campagne vise aussi vos proches. Un conjoint, un enfant ou une aide à domicile qui vous rend visite chaque semaine fait partie des personnes à qui la vaccination est conseillée, même s'il n'a pas lui-même 65 ans. Si vous vivez en Ehpad, c'est l'établissement qui organise les injections : vous n'avez aucune démarche à faire.
Gratuit, et sans ordonnance à apporter
Le vaccin contre le Covid-19 est pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie, pour tout le monde, y compris les personnes qui ne font pas partie des publics ciblés. L'injection est remboursée selon les règles habituelles.
Et inutile de chercher une ordonnance. Pour un adulte, aucun document n'est demandé : il suffit de prendre rendez-vous chez un pharmacien, un médecin, un infirmier ou une sage-femme, tous habilités à prescrire et à injecter ce vaccin. Après la piqûre, une surveillance de quinze minutes est recommandée, le temps de vérifier que tout va bien.
Vous ne savez pas où vous faire vacciner près de chez vous ? Le site Santé.fr recense les lieux qui proposent l'injection, et la plupart des pharmacies prennent déjà les rendez-vous par téléphone ou au comptoir. Mieux vaut d'ailleurs appeler avant de vous déplacer : nous savons tous qu'une officine de quartier peut manquer de créneaux les premiers jours, quand tout le monde se présente en même temps.
Et inutile de chercher une ordonnance. Pour un adulte, aucun document n'est demandé : il suffit de prendre rendez-vous chez un pharmacien, un médecin, un infirmier ou une sage-femme, tous habilités à prescrire et à injecter ce vaccin. Après la piqûre, une surveillance de quinze minutes est recommandée, le temps de vérifier que tout va bien.
Vous ne savez pas où vous faire vacciner près de chez vous ? Le site Santé.fr recense les lieux qui proposent l'injection, et la plupart des pharmacies prennent déjà les rendez-vous par téléphone ou au comptoir. Mieux vaut d'ailleurs appeler avant de vous déplacer : nous savons tous qu'une officine de quartier peut manquer de créneaux les premiers jours, quand tout le monde se présente en même temps.
Votre vaccin grippe le même jour, un bras chacun
Autant faire d'une pierre deux coups. Les deux vaccins, grippe et Covid, peuvent être injectés au cours de la même séance, un dans chaque bras. S'ils sont faits à des jours différents, aucun délai ne s'impose entre les deux.
La grippe obéit en revanche à d'autres règles. Pour vous, à partir de 65 ans, le vaccin antigrippal est gratuit sur présentation du bon de prise en charge envoyé par l'Assurance maladie et de votre carte Vitale. Deux vaccins sont réservés à votre tranche d'âge, Efluelda et Fluad, conçus pour mieux stimuler un système immunitaire qui répond moins fort avec les années. D'après la Direction générale de la santé, 56,7 % des 65 ans et plus s'étaient fait vacciner contre la grippe lors de la dernière campagne, loin de l'objectif de 75 %. Je fais partie de ceux qui ont longtemps repoussé ce rendez-vous à l'hiver, alors que l'organisme a besoin d'environ deux semaines pour fabriquer ses anticorps.
La grippe obéit en revanche à d'autres règles. Pour vous, à partir de 65 ans, le vaccin antigrippal est gratuit sur présentation du bon de prise en charge envoyé par l'Assurance maladie et de votre carte Vitale. Deux vaccins sont réservés à votre tranche d'âge, Efluelda et Fluad, conçus pour mieux stimuler un système immunitaire qui répond moins fort avec les années. D'après la Direction générale de la santé, 56,7 % des 65 ans et plus s'étaient fait vacciner contre la grippe lors de la dernière campagne, loin de l'objectif de 75 %. Je fais partie de ceux qui ont longtemps repoussé ce rendez-vous à l'hiver, alors que l'organisme a besoin d'environ deux semaines pour fabriquer ses anticorps.
Une date à vérifier avant d'appeler votre pharmacie
Une seule vérification s'impose avant d'appeler votre pharmacie : la date de votre dernière dose de vaccin contre le Covid, ou de votre dernier Covid. Il faut attendre six mois après l'une ou l'autre, et ce délai tombe à trois mois à partir de 80 ans ou si vous êtes immunodéprimé. Ceux qui ont reçu la dose de printemps, proposée jusqu'au 30 juin aux plus de 80 ans, pourront donc être vaccinés dès mardi.