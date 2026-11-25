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Alerte canicule : l'Inserm l'associe à une baisse de la mortalité des plus âgés, et votre parent de 85 ans a droit au registre de sa mairie s'il vit chez lui

Chaque été, quand la carte de vigilance passe à l'orange, la mairie de votre parent de 85 ans peut l'appeler et passer le voir. Des chercheurs viennent de mesurer, sur dix-neuf étés, ce que ce dispositif d'alerte canicule change sur la mortalité des plus âgés. Le résultat rassure, avec une limite qui tient au nombre d'alertes.

Par Fabrice Crozier | Publié le 25 Novembre 2026 à 08:29 | Mis à jour le 25 Novembre 2026 à 08:29



Les jours d'alerte associés à moins de décès chez les plus âgés 15 000 décès supplémentaires entre le 1er et le 20 août. Depuis, une alerte orange déclenche toute une chaîne de mesures, des plans des hôpitaux aux visites chez les personnes isolées. Mais cette mécanique fait-elle vraiment baisser le nombre de morts, ou rassure-t-elle seulement ceux qui l'organisent ?



Pour la première fois, des chercheurs ont évalué son effet à l'échelle des 96 départements de métropole, et leurs résultats sont publiés dans la revue Environmental Health Perspectives. Les jours d'alerte sont associés à une baisse de la mortalité dans la plupart des groupes d'âge, et cette baisse est la plus forte chez les 85 ans et plus. Pour ce groupe, la mortalité était inférieure de 3,70 % les jours d'alerte, selon l'Inserm. La génération de nos parents est celle chez qui cette baisse est la plus nette.

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Combien de jours d'alerte dans votre région ? Pour isoler l'effet de l'alerte, l'équipe a croisé 2 462 651 décès survenus pendant les étés 2004 à 2022 avec les relevés quotidiens de température de chaque territoire. Elle a ensuite comparé chaque jour d'alerte à des jours sans alerte, mais aussi chauds, dans le même département et à la même période. Je trouve le procédé d'une grande honnêteté : la journée chaude sans alerte sert de témoin, et l'on ne mesure plus que ce que l'alerte ajoute à la chaleur.



Sur ces dix-neuf étés, 4 422 jours d'alerte ont été comptés, dont 197 en rouge. Leur nombre a bondi à partir de 2015, jusqu'à 810 jours en 2019 et 822 en 2022, alors que l'on en comptait zéro en 2004, 2007 et 2014. Votre parent vit en Rhône-Alpes ? Les départements de cette région ont connu des alertes particulièrement fréquentes, bien plus que ceux de Bretagne, de Normandie, des Pays de la Loire ou des Hauts-de-France.

Quand les alertes s'enchaînent, l'effet s'atténue Sauf que l'étude montre aussi une limite, et elle n'est pas mince. La baisse de la mortalité est la plus marquée lors du premier épisode d'alerte de l'année, tandis que les épisodes suivants sont associés à des effets moins importants.



Hicham Achebak, premier auteur de l'étude, avance une explication possible : les premières alertes retiennent davantage l'attention du public et suscitent des réactions plus marquées que les suivantes. Il ajoute que les différences entre deux épisodes de canicule peuvent aussi jouer. Qui d'entre nous n'a pas, à la troisième alerte de l'été, écouté les consignes d'une oreille plus distraite ?



Ce relâchement peut gagner votre parent comme n'importe lequel d'entre nous. Quand son attention baisse, un appel ou une visite ne dépend plus de sa vigilance à lui, mais de celle des autres.

Inscrire votre parent au registre de sa mairie registre canicule, une liste tenue par la commune, gratuite et confidentielle. Votre parent peut y figurer s'il a 65 ans ou plus et vit chez lui. Et vous pouvez faire la demande à sa place, comme le précise



Pendant toute la durée de l'alerte, les services de la ville appellent régulièrement les inscrits pour s'assurer qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Si votre parent ne répond pas et que ce silence inquiète, le centre communal d'action sociale peut prévenir la police municipale, qui se déplacera.

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D'ailleurs, ces registres vont s'étoffer. Un décret publié le 4 juillet y inscrit, sauf opposition de leur part, les bénéficiaires de l'APA à domicile et de la PCH. Si votre parent touche l'APA chez lui, le conseil départemental et la Carsat l'informeront de cette transmission au plus tard le 31 janvier 2027. Ce texte devrait permettre de multiplier par quatre le nombre de personnes recensées.



L'Inserm souligne qu'il reste à évaluer l'efficacité de chaque mesure prise localement. En attendant, inscrire votre parent avant l'été prochain, c'est faire en sorte qu'à la troisième alerte de la saison, quelqu'un pense encore à l'appeler. Le niveau orange active justement les visites de proximité auprès des résidents isolés. Encore faut-il que la mairie sache où ils vivent : c'est le rôle du, une liste tenue par la commune, gratuite et confidentielle. Votre parent peut y figurer s'il a 65 ans ou plus et vit chez lui. Et vous pouvez faire la demande à sa place, comme le précise la page canicule de Service-Public Pendant toute la durée de l'alerte, les services de la ville appellent régulièrement les inscrits pour s'assurer qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Si votre parent ne répond pas et que ce silence inquiète, le centre communal d'action sociale peut prévenir la police municipale, qui se déplacera.D'ailleurs, ces registres vont s'étoffer. Un décret publié le 4 juillet y inscrit, sauf opposition de leur part, les bénéficiaires deet de la PCH. Si votre parent touche l'APA chez lui, le conseil départemental et la Carsat l'informeront de cette transmission au plus tard le 31 janvier 2027. Ce texte devrait permettre de multiplier par quatre le nombre de personnes recensées.L'Inserm souligne qu'il reste à évaluer l'efficacité de chaque mesure prise localement. En attendant, inscrire votre parent avant l'été prochain, c'est faire en sorte qu'à la troisième alerte de la saison, quelqu'un pense encore à l'appeler.